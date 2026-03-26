Táo - nghệ sĩ hiếm hoi mang mỹ học nghệ thuật thế giới vào nhạc Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Táo - nghệ sĩ hiếm hoi mang mỹ học nghệ thuật thế giới vào nhạc Việt

Thùy Trang

(NLĐO) - Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? - Táo chọn nói lên câu trả lời theo cách riêng của mình qua MV "The Fall".

Sau những dấu ấn âm nhạc gắn với màu sắc chiêm nghiệm, nội tâm và giàu chất tự sự, Táo chính thức giới thiệu dự án mới mang tên "The Fall". Đây là ca khúc mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Táo khi đánh dấu một bước chuyển cảm xúc rõ nét: tích cực hơn, tươi sáng hơn và giàu chuyển động hơn.

Nếu những sáng tác trước đây của anh gợi nhắc đến những vùng cảm xúc sâu, buồn và nhiều suy tư, thì ở "The Fall", khán giả sẽ thấy một Táo mở lòng hơn với ánh sáng, với niềm vui, với những rung động nguyên bản của tình yêu.

Với nghĩa trực diện là "fall in love", "The Fall" kể về hành trình tìm kiếm tình yêu, những rung cảm ban sơ nhất, cũng như quá trình chữa lành và tái sinh cảm xúc.

Đặc biệt, phần điệp khúc với cụm từ "fall in love" đã sớm trở thành chất liệu để nhiều bạn trẻ sáng tạo các điệu nhảy trên TikTok, tạo nên một tín hiệu tương tác tự nhiên ngay từ giai đoạn đầu lan tỏa.

Nam nghệ sĩ chuyên viết nhạc buồn bất ngờ “đổi mood”: Táo ra mắt ca khúc tích cực đầu tiên trong sự nghiệp

Chia sẻ về ca khúc, Táo cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi viết về một cảm xúc sáng hơn. Với tôi, "The Fall" giống như một cột mốc đánh dấu sự chuyển mình sang thứ âm nhạc vui tươi hơn, có chuyển động hơn, có thể nhún nhảy theo, nhưng vẫn giữ lại những tầng cảm xúc riêng mà tôi luôn muốn kể."

Bên cạnh âm nhạc, "The Fall" tiếp tục nối dài thế mạnh của Táo trong việc xây dựng thế giới hình ảnh và mỹ học riêng cho từng dự án. Nếu phần âm thanh mở ra một chuyển động cảm xúc mới, thì MV của "The Fall" lại đóng vai trò như một lát cắt thị giác giúp câu chuyện ấy trở nên cụ thể và giàu sức gợi hơn.

Táo và thế giới tình yêu đầy mỹ học trong MV "The Fall"

MV kể về một chàng trai quản gia robot sống cô độc trong một ngôi nhà trống. Từ trạng thái vô cảm, nhân vật dần thay đổi sau khi liên tục xem lại những thước phim do một cô gái sống cùng nhà để lại. Qua từng khoảnh khắc rất nhỏ, chàng robot bắt đầu biết ngước nhìn một ai đó, biết xem phim, biết mỉm cười, biết quan sát và vụng về học cách cảm nhận tình yêu. Hành trình ấy được xây dựng như một quá trình dịch chuyển từ vô cảm đến rung cảm, từ máy móc đến gần với những xúc cảm rất con người.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? - Táo chọn nói lên câu trả lời theo cách riêng của mình qua MV "The Fall" với bước chuyển học cách yêu mình, yêu người

Chia sẻ thêm về phần hình ảnh, Táo nói: "Tôi muốn nhìn tình yêu qua đôi mắt của một nhân vật vốn chưa từng biết yêu. Cậu ấy không hiểu cảm xúc của mình ngay từ đầu, chỉ biết lặng lẽ quan sát, rồi từng chút một học cách rung động. MV của "The Fall" vì thế không chỉ kể một câu chuyện độc lập, mà còn là cánh cửa mở ra phần tiếp theo của cả dự án."

Trong làn sóng nghệ sĩ indie Việt Nam những năm gần đây, Táo nổi lên như một cá tính âm nhạc khác biệt, không đi theo lối mòn của hip-hop đại chúng. Âm nhạc của Táo mang màu sắc nội tâm, kết hợp giữa rap và những giai điệu mang hơi hướng alternative, tạo nên một không gian cảm xúc riêng biệt.

Flow nhạc của Táo không quá dồn dập nhưng cách xử lý giai điệu lạ tai, lời rap mang tính tự sự. Chủ đề chính trong âm nhạc của Táo thường nói về sự cô đơn, bản ngã hay những góc khuất tâm lý.

Không ồn ào trên truyền thông, Táo lựa chọn cách phát triển sự nghiệp bền bỉ trong cộng đồng underground, từng bước xây dựng tệp khán giả trung thành qua các sản phẩm như "Tâm thần phân liệt", "Blue Tequila" hay "2 5". Chính sự "kén người nghe" nhưng giàu chiều sâu này lại trở thành yếu tố giúp anh giữ được dấu ấn riêng giữa thị trường âm nhạc ngày càng đại chúng hóa.

Từ “Blue Tequilla” đến “The Fall”: hành trình đi qua nỗi buồn của Táo

Với màu sắc âm nhạc đặc trưng cùng tư duy nghệ thuật nhất quán, Táo được xem là một trong những nghệ sĩ indie tiêu biểu cho thế hệ mới - những người không đặt mục tiêu trở thành "hit-maker", mà hướng đến việc xây dựng bản sắc cá nhân rõ rệt trong lòng người nghe.

Gần đây, minishow "Trú Bão" đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong hành trình của Táo. Không còn là một nghệ sĩ chỉ tồn tại trên nền tảng số, Táo mang thế giới âm nhạc của mình lên sân khấu, tạo ra một không gian kết nối trực tiếp với khán giả.

Tin liên quan

Rất lâu rồi mới lại thấy biểu tượng rapper nữ Kimmese

(NLĐO) - Rapper Kimmese từng là biểu tượng giới rap nữ nhưng đã rất lâu rồi, khán giả mới thấy cô trở lại.

Nàng hậu Đoàn Thiên Ân bênh "người thương" Khương Lê hết mình!

(NLĐO) - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và tài tử Khương Lê đóng vai một cặp đôi yêu nhau nồng nàn trong phim "Hẹn em ngày nhật thực".

Việt Nam lần đầu đăng cai Miss World - giải lần thứ 73

(NLĐO) - Công ty Sen Vàng công bố Việt Nam chính thức trở thành quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo