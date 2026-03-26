Táo - nghệ sĩ hiếm hoi mang mỹ học nghệ thuật thế giới vào nhạc Việt

Táo bước ra khỏi vùng an toàn với "The Fall": Khi một nghệ sĩ học lại cách vui

Sau những dấu ấn âm nhạc gắn với màu sắc chiêm nghiệm, nội tâm và giàu chất tự sự, Táo chính thức giới thiệu dự án mới mang tên "The Fall". Đây là ca khúc mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Táo khi đánh dấu một bước chuyển cảm xúc rõ nét: tích cực hơn, tươi sáng hơn và giàu chuyển động hơn.

Nếu những sáng tác trước đây của anh gợi nhắc đến những vùng cảm xúc sâu, buồn và nhiều suy tư, thì ở "The Fall", khán giả sẽ thấy một Táo mở lòng hơn với ánh sáng, với niềm vui, với những rung động nguyên bản của tình yêu.

Với nghĩa trực diện là "fall in love", "The Fall" kể về hành trình tìm kiếm tình yêu, những rung cảm ban sơ nhất, cũng như quá trình chữa lành và tái sinh cảm xúc.

Đặc biệt, phần điệp khúc với cụm từ "fall in love" đã sớm trở thành chất liệu để nhiều bạn trẻ sáng tạo các điệu nhảy trên TikTok, tạo nên một tín hiệu tương tác tự nhiên ngay từ giai đoạn đầu lan tỏa.

Nam nghệ sĩ chuyên viết nhạc buồn bất ngờ “đổi mood”: Táo ra mắt ca khúc tích cực đầu tiên trong sự nghiệp

Chia sẻ về ca khúc, Táo cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi viết về một cảm xúc sáng hơn. Với tôi, "The Fall" giống như một cột mốc đánh dấu sự chuyển mình sang thứ âm nhạc vui tươi hơn, có chuyển động hơn, có thể nhún nhảy theo, nhưng vẫn giữ lại những tầng cảm xúc riêng mà tôi luôn muốn kể."

Bên cạnh âm nhạc, "The Fall" tiếp tục nối dài thế mạnh của Táo trong việc xây dựng thế giới hình ảnh và mỹ học riêng cho từng dự án. Nếu phần âm thanh mở ra một chuyển động cảm xúc mới, thì MV của "The Fall" lại đóng vai trò như một lát cắt thị giác giúp câu chuyện ấy trở nên cụ thể và giàu sức gợi hơn.

Táo và thế giới tình yêu đầy mỹ học trong MV "The Fall"

MV kể về một chàng trai quản gia robot sống cô độc trong một ngôi nhà trống. Từ trạng thái vô cảm, nhân vật dần thay đổi sau khi liên tục xem lại những thước phim do một cô gái sống cùng nhà để lại. Qua từng khoảnh khắc rất nhỏ, chàng robot bắt đầu biết ngước nhìn một ai đó, biết xem phim, biết mỉm cười, biết quan sát và vụng về học cách cảm nhận tình yêu. Hành trình ấy được xây dựng như một quá trình dịch chuyển từ vô cảm đến rung cảm, từ máy móc đến gần với những xúc cảm rất con người.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? - Táo chọn nói lên câu trả lời theo cách riêng của mình qua MV "The Fall" với bước chuyển học cách yêu mình, yêu người

Chia sẻ thêm về phần hình ảnh, Táo nói: "Tôi muốn nhìn tình yêu qua đôi mắt của một nhân vật vốn chưa từng biết yêu. Cậu ấy không hiểu cảm xúc của mình ngay từ đầu, chỉ biết lặng lẽ quan sát, rồi từng chút một học cách rung động. MV của "The Fall" vì thế không chỉ kể một câu chuyện độc lập, mà còn là cánh cửa mở ra phần tiếp theo của cả dự án."

Trong làn sóng nghệ sĩ indie Việt Nam những năm gần đây, Táo nổi lên như một cá tính âm nhạc khác biệt, không đi theo lối mòn của hip-hop đại chúng. Âm nhạc của Táo mang màu sắc nội tâm, kết hợp giữa rap và những giai điệu mang hơi hướng alternative, tạo nên một không gian cảm xúc riêng biệt.

Flow nhạc của Táo không quá dồn dập nhưng cách xử lý giai điệu lạ tai, lời rap mang tính tự sự. Chủ đề chính trong âm nhạc của Táo thường nói về sự cô đơn, bản ngã hay những góc khuất tâm lý.

Không ồn ào trên truyền thông, Táo lựa chọn cách phát triển sự nghiệp bền bỉ trong cộng đồng underground, từng bước xây dựng tệp khán giả trung thành qua các sản phẩm như "Tâm thần phân liệt", "Blue Tequila" hay "2 5". Chính sự "kén người nghe" nhưng giàu chiều sâu này lại trở thành yếu tố giúp anh giữ được dấu ấn riêng giữa thị trường âm nhạc ngày càng đại chúng hóa.

Từ “Blue Tequilla” đến “The Fall”: hành trình đi qua nỗi buồn của Táo

Với màu sắc âm nhạc đặc trưng cùng tư duy nghệ thuật nhất quán, Táo được xem là một trong những nghệ sĩ indie tiêu biểu cho thế hệ mới - những người không đặt mục tiêu trở thành "hit-maker", mà hướng đến việc xây dựng bản sắc cá nhân rõ rệt trong lòng người nghe.

Gần đây, minishow "Trú Bão" đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong hành trình của Táo. Không còn là một nghệ sĩ chỉ tồn tại trên nền tảng số, Táo mang thế giới âm nhạc của mình lên sân khấu, tạo ra một không gian kết nối trực tiếp với khán giả.