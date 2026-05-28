Chủ tịch của Real Madrid lần đầu có đối thủ

"Di sản và tương lai"

Cuối tuần trước (giờ địa phương), Hội đồng Bầu cử của Real Madrid đã phê chuẩn ứng cử viên Enrique Riquelme. Ngày 7-6, các thành viên sẽ tiến hành bỏ phiếu chọn ra vị chủ tịch nhiệm kỳ mới kéo dài tới năm 2030. Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ năm 2006, chấm dứt 20 năm Florentino Perez không có đối thủ trong các kỳ tái tranh cử.

Doanh nhân trẻ Enrique Riquelme mong muốn mang lại làn gió mới cho Real MadridẢnh: AS

Ở tuổi 79, Perez vẫn được xem là biểu tượng quyền lực tại Bernabeu sau giai đoạn đưa Real Madrid thống trị châu Âu với 7 chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, doanh nhân trẻ Riquelme đang tạo nên làn sóng thách thức mạnh mẽ. Chủ tịch tập đoàn năng lượng Cox Energy không che giấu tham vọng lật đổ "đế chế" Perez bằng một chiến dịch được đầu tư quy mô lớn.

Riquelme khẳng định ông không tham gia chỉ để tạo tiếng vang. Doanh nhân 37 tuổi cho biết đã bỏ ra khoản kinh phí khổng lồ cho chiến dịch tranh cử, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng mô hình điều hành hiện đại hơn cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Khẩu hiệu "Di sản và tương lai" được xem như thông điệp trực diện gửi tới những người muốn chứng kiến một Real Madrid đổi mới sau nhiều năm dưới quyền kiểm soát của Perez.

Florentino Perez đã trải qua 5 kỳ tái tranh cử liên tiếp mà không gặp bất kỳ đối thủ nào

Sự tái xuất của Jose Mourinho

"Sau 20 năm, các thành viên Real Madrid cuối cùng cũng có thể bỏ phiếu. Đây không phải là ứng cử chống lại bất kỳ ai mà là vì Real Madrid. Chúng tôi có một dự án vô cùng thú vị, nghiêm túc và chuyên nghiệp, cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi mong các thành viên đừng sợ hãi. Hãy dũng cảm lắng nghe và lựa chọn ứng cử viên phù hợp" - Riquelme phát biểu.

Trong khi đó, phía "bố già" Perez đã nhanh chóng phát động chiến dịch vận động bầu cử bằng việc treo một biểu ngữ lớn tại Bernabeu trong trận Real Madrid tiếp đón Athletic Bilbao rạng sáng 24-5. Biểu ngữ nhấn mạnh thời gian và địa điểm mà "Kền kền trắng" đăng quang Champions League dưới thời Perez, đồng thời đưa ra khẩu hiệu "Nhiều cột mốc mới sẽ được tạo nên".

Chủ tịch đương nhiệm hiểu rõ thành tích quá khứ vẫn là "vũ khí" lớn nhất trước đối thủ còn thiếu kinh nghiệm quản lý bóng đá chuyên nghiệp như Riquelme. Ở lần bầu cử gần nhất mà Perez tham gia (năm 2004), ông đã giành chiến thắng áp đảo với 21.337 phiếu bầu, chiếm 91,36% tổng số phiếu hợp lệ.

Hợp đồng đưa Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid bị tạm hoãn đến khi kết thúc kỳ bầu cử

Mặt khác, điểm đáng chú ý nhất của cuộc bầu cử lần này nằm ở ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch nhân sự đội bóng, đặc biệt là sự tái xuất của Jose Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đạt thỏa thuận miệng trở lại dẫn dắt Real Madrid song hợp đồng chính thức vẫn chưa được Perez ký kết.

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Mourinho cũng đã nộp báo cáo nêu rõ những vị trí cần được củng cố tại Real Madrid. Dựa trên phân tích các trận đấu gần đây của "Los Blancos", ông yêu cầu bổ sung trung vệ, hậu vệ biên, 1 tiền vệ phòng ngự và 1 tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, mọi thương vụ đều sẽ tạm dừng cho đến khi quá trình bầu cử chủ tịch hoàn tất.



