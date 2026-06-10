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Thể thao

Real Madrid nhắm Alvarez, Mourinho trở lại Bernabeu

Hoàng Hiệp - Ảnh: AS

(NLĐO) - Real Madrid đang dồn sức vào 2 tâm điểm lớn: thương vụ “bom tấn” mang tên Julian Alvarez và sự trở lại của Jose Mourinho tại Bernabeu.

Tham vọng nâng cấp đội hình

Ngay sau khi Florentino Perez tái đắc cử vị trí chủ tịch CLB đến năm 2030, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lập tức cho thấy tham vọng nâng cấp đội hình bằng một đề nghị trị giá 150 triệu euro dành cho Julian Alvarez của Atletico Madrid. Tiền đạo người Argentina được đánh giá là một trong những chân sút toàn diện và hiệu quả bậc nhất châu Âu hiện nay, có 20 bàn thắng và 9 kiến tạo cho đội chủ sân Metropolitano mùa vừa qua.

Real Madrid nhắm Alvarez, Mourinho trở lại Bernabeu - Ảnh 1.

Atletico Madrid không có ý định bán Alvarez mùa hè này

Dù vậy, Atletico Madrid nhanh chóng từ chối và khẳng định "sẽ không xem xét" bất kỳ lời đề nghị nào dành cho Alvarez. Cầu thủ sinh năm 2000 còn hợp đồng đến năm 2030 và phí giải phóng hợp đồng trước thời hạn đến 500 triệu euro. Lập trường chắc chắn này thể hiện Alvarez vẫn đang là trung tâm trong kế hoạch của HLV Diego Simeone.

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Trước đó, Barcelona cũng nhắm đến chân sút này để thay thế Robert Lewandowski vừa rời đi. Thế nhưng, mức giá mà "Gã khổng lồ xứ Catalan" đề nghị còn thấp hơn của Real Madrid mới đây, chỉ khoảng 100 triệu euro. Atletico Madrid thậm chí đã đáp trả bằng một loạt bài đăng mang tính chế giễu trên mạng xã hội, nhấn mạnh Barcelona "liên tục thiếu tôn trọng".

Jose Mourinho được xác nhận trở lại

Trên thực tế, thương vụ này vượt xa phạm vi thể thao thuần túy. Việc "Los Blancos" chính thức bước vào cuộc chiến chuyển nhượng với Barcelona phản ánh mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa 2 CLB hàng đầu Tây Ban Nha. Chủ tịch Perez vừa gửi văn bản tới LĐBĐ châu Âu (UEFA) kèm 500 trang tài liệu nhằm yêu cầu cơ quan này điều tra đội chủ sân Camp Nou về các khoản thanh toán đáng ngờ cho cựu phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha José María Enríquez Negreira.

Real Madrid nhắm Alvarez, Mourinho trở lại Bernabeu - Ảnh 2.

Quyền chủ tịch Barcelona Yuste (trái) có thể kiện Perez ra tòa

Cụ thể, giai đoạn 2001-2018, Barcelona đã chi hơn 7 triệu euro cho các công ty có liên quan đến Negreira. "Kền kền trắng" cho rằng số tiền đó là để đổi lấy sự "ưu đãi" từ các trọng tài trong nhiều năm và khiến Real Madrid bị "đánh cắp" 7 chức vô địch La Liga.

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Đầu tuần này, quyền chủ tịch Barcelona Rafa Yuste lên tiếng phản bác. "Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng vì chúng tôi đang nắm thế thượng phong. Real Madrid thực sự nghĩ họ có thể đe dọa chúng tôi bằng cách gửi 500 trang tài liệu cho UEFA sao? Chúng tôi sẽ đưa họ ra tòa. Không ai được phép làm hoen ố danh tiếng của Barcelona" - ông Yuste phát biểu.

Song song với câu chuyện chuyển nhượng và pháp lý, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng có bước ngoặt lớn trên băng ghế huấn luyện khi Jose Mourinho được xác nhận trở lại dẫn dắt CLB.

Real Madrid nhắm Alvarez, Mourinho trở lại Bernabeu - Ảnh 3.

Arbeloa chính thức rời băng ghế huấn luyện Real Madrid

Hôm qua, Real Madrid chính thức thông báo Álvaro Arbeloa sẽ rời đi, mở đường cho sự tái xuất của "người đặc biệt" tại Bernabeu. Cùng ngày, Benfica xác nhận Mourinho sẽ đến "Los Blancos" với mức phí 15 triệu euro. Cựu HLV Fulham Marco Silva sẽ thay thế Mourinho tại Benfica.

Trong nhiệm kỳ trước, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng giúp Real Madrid đoạt chức vô địch La Liga 2011-2012 (kỷ lục 100 điểm), Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2010-2011 và Siêu cúp Tây Ban Nha 2012.

Sự có mặt của ông cũng tạo nên cuộc đối đầu quyết liệt nhưng giàu tính biểu tượng với Barcelona của Pep Guardiola thời điểm đó.


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