Trấn Thành và Trường Giang chúc mừng Thu Trang, Tiến Luật

"Ai Thương ai Mến" là tác phẩm điện ảnh thứ hai Thu Trang giữ vai trò đạo diễn, diễn viên kiêm nhà sản xuất sau thành công của "Nụ hôn bạc tỷ". Phim quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Ngọc Hiệp, Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Thuận, Tiến Luật, Khả Như, Hồng Ánh…

Ngoài sự tụ hội của dàn diễn viên, sự kiện còn sôi động bởi dàn khách mời danh tiếng: Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy, Huỳnh Lập, Trúc Nhân, Lê Giang, Lâm Vỹ Dạ, Sam, Midu, Thúy Ngân, Uyển Ân, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi, Gin Tuấn Kiệt, Mai Tiến Dũng, Hà Nhi, Quang Tuấn, Mạc Văn Khoa, Ngọc Thanh Tâm, Trần Ngọc Vàng…

Trường Giang (thứ hai từ trái sang) và các nam nữ nghệ sĩ đến chúc mừng Thu Trang

Trấn Thành đến sự kiện cùng Lê Giang và em gái Uyển Ân

Ngô Kiến Huy và Hồng Ánh

Các diễn viên "Ai Thương ai Mến"

Hạnh phúc ngày ra mắt phim

Thu Trang trải lòng

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật

Đặc biệt, Trấn Thành và Trường Giang cũng tham gia. Cả hai dành cho nữ đạo diễn những cái ôm thân tình, gửi lời chúc mừng và động viên đầy ấm áp cho hành trình điện ảnh mới của cô.

Sau thời gian dài, đây là lần hiếm hoi cả hai gương mặt tên tuổi của làng giải trí Việt Trường Giang, Trấn Thành cùng xuất hiện trong cùng một sự kiện.

Thu Trang và dàn diễn viên không giấu được sự xúc động trên sân khấu ra mắt phim. Nữ đạo diễn chia sẻ rằng bộ phim là thành quả của hành trình dài đầy tâm huyết, từ khâu chuẩn bị bối cảnh, kịch bản đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình quay dựng. Cô hy vọng tác phẩm sẽ chạm được cảm xúc và nhận được sự yêu thương của khán giả cả nước.

Đồng hành cùng vợ trong vai trò hậu phương tinh thần, Tiến Luật bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến Thu Trang dốc sức cho dự án. Nam diễn viên cho biết anh luôn tin tưởng vào lựa chọn và bản lĩnh nghề nghiệp của vợ, đồng thời hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được tình cảm mà ê-kíp gửi gắm qua từng thước phim.

"Ai Thương ai Mến" kể câu chuyện về nhân vật Hai Mến (Thu Trang đóng) cùng những sóng gió trong cuộc đời để nổi bật lên giá trị của tình thân và tình cảm con người.

Tác phẩm chính thức ra rạp từ 1-1-2026.