Sức khỏe

Rong kinh ở tuổi 64, người phụ nữ bất ngờ khi nhận kết quả khám

Hải Yến

(NLĐO) - Bị ra huyết kéo dài tưởng chỉ là thay đổi sức khỏe do tuổi tác, một phụ nữ 64 tuổi đã âm thầm chịu đựng suốt nhiều tháng cho đến khi cơ thể suy nhược.

Ngày 1-6, ThS.BSCKII Nguyễn Trung Đương, Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết các bác sĩ tại đây vừa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân 64 tuổi mắc đồng thời đa u xơ tử cung và khối u buồng trứng lớn. Đáng chú ý, người bệnh chỉ đến khám sau khi bị xuất huyết âm đạo kéo dài, cơ thể mệt mỏi, suy nhược do thiếu máu.

Sau nhiều tháng chịu đựng do xuất huyết âm đạo chỉ đến khi cơ thể suy nhược bệnh nhân mới đến bệnh viện thăm khám.

Bệnh nhân là bà N.T.H., đã mãn kinh nhiều năm. Gần đây, bà xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo kéo dài nhưng nghĩ chỉ là biểu hiện sức khỏe thường gặp ở tuổi già nên không đi khám. Sau hơn một tháng ra huyết liên tục, cơ thể ngày càng xanh xao, mất sức, bà mới đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả siêu âm cho thấy bà mắc đa u xơ tử cung và có thêm khối u buồng trứng trái kích thước khoảng 15x15 cm.

Theo BS Đương, việc nhiều bệnh lý cùng tồn tại trong ổ bụng thời gian dài khiến ca bệnh trở nên phức tạp. U xơ tử cung và u buồng trứng khi phát triển lớn có thể gây áp lực lên vùng chậu, làm thay đổi cấu trúc tử cung, dẫn đến rong huyết kéo dài và thiếu máu mạn tính. Đặc biệt, u buồng trứng ở phụ nữ lớn tuổi cần được theo dõi chặt chẽ hơn do nguy cơ biến chứng hoặc ác tính cao hơn so với người trẻ.

Ngoài gây mất máu kéo dài, các khối u lớn còn có thể chèn ép bàng quang, trực tràng và các cơ quan lân cận. Trong nhiều trường hợp, triệu chứng của các bệnh lý có thể che lấp lẫn nhau, khiến người bệnh chỉ chú ý đến tình trạng ra huyết mà bỏ sót những bất thường khác.

Do khối u đã phát triển lớn và gây triệu chứng kéo dài, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Việc điều trị gặp nhiều khó khăn vì bệnh nhân lớn tuổi, thể trạng suy nhược, đồng thời mắc tăng huyết áp và đái tháo đường.

Trước phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ đã hội chẩn, xây dựng phương án điều trị phù hợp nhằm kiểm soát huyết áp, đường huyết và hạn chế tối đa nguy cơ mất máu. Quá trình bóc tách đòi hỏi độ chính xác cao do các khối u đã chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho người bệnh

Sau phẫu thuật, cả hai khối u được xử lý an toàn, các cơ quan lân cận được bảo tồn. Tình trạng ra huyết kéo dài được kiểm soát, sức khỏe người bệnh dần ổn định và có thể tự đi lại sau vài ngày điều trị.

BS Đương khuyến cáo phụ nữ sau mãn kinh không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như xuất huyết âm đạo, đau tức bụng dưới, bụng to bất thường, mệt mỏi kéo dài, thiếu máu không rõ nguyên nhân hoặc rối loạn tiểu tiện. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời, hạn chế biến chứng và tránh những cuộc phẫu thuật phức tạp.

Mang khối u buồng trứng 4 kg, thiếu nữ bị nhầm là tăng cân

(NLĐO) - Thiếu nữ 14 tuổi mang khối u buồng trứng hơn 4 kg suốt 5 tháng nhưng gia đình tưởng tăng cân. Bệnh chỉ được phát hiện khi bụng chướng căng bất thường.

