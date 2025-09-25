HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Run For Love 2025 - Sải bước khác biệt, chạm thu Hà Nội

Như Ngọc

(NLĐO)- Run For Love 2025 – giải chạy thường niên do Vietnam Airlines tổ chức sẽ chính thức khởi động vào ngày 28-9-2025 tại Hồ Tây.

Giữa sắc thu rực rỡ và đầy xúc cảm của Hà Nội, Run For Love 2025 - giải chạy thường niên do Vietnam Airlines tổ chức sẽ chính thức khởi động vào ngày 28-9-2025 tại Hồ Tây, mở màn cho chuỗi sự kiện trong chiến dịch "Chạm thu Hà Nội".

Run For Love 2025 - Sải bước khác biệt, chạm thu Hà Nội- Ảnh 1.

Mỗi người đến với đường chạy tại Run For Love mang theo một câu chuyện, một động lực, một trái tim rộng mở

Khác biệt với những cuộc đua thành tích, Run For Love là nơi những bước chân kết nối cộng đồng, nơi vận động viên, gia đình và cả những người yếu thế cùng nhau tạo nên một hành trình đầy nhân văn, sẻ chia và cảm hứng sống tích cực.

Khi thể thao trở thành cầu nối của yêu thương

Không cần phải là vận động viên chuyên nghiệp, không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh – tại Run For Love, mọi bước chân đều được trân trọng, bởi mỗi người đến với đường chạy mang theo một câu chuyện, một động lực, một trái tim rộng mở.

Năm nay, lần đầu tiên sự kiện bổ sung cự ly 1,5 km dành riêng cho trẻ em như một món quà thu nhỏ dành tặng cho những tâm hồn trong trẻo. Các em sẽ được sải bước bên cha mẹ, ông bà, không phải để về đích nhanh nhất, mà để cùng nhau tạo nên ký ức gia đình đáng nhớ, nuôi dưỡng tình yêu thể thao và thói quen sống khỏe từ những điều giản dị.

"Khi cả gia đình cùng chạy, đó không chỉ là hoạt động thể chất mà là hành trình gắn kết, sẻ chia, thấu hiểu và yêu thương" – đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Run For Love 2025 - Sải bước khác biệt, chạm thu Hà Nội- Ảnh 3.

Run For Love 2025 là nơi những bước chân kết nối gia đình và cộng đồng

Bình đẳng trên từng bước chạy – Không ai bị bỏ lại phía sau

Run For Love 2025 tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn khi chào đón hơn 300 vận động viên khiếm thị từ Tổ chức Vietnam & Friends (VAF) tham gia cả ba cự ly, đồng hành cùng các guide runners – những người dẫn đường bằng đôi mắt, bằng trái tim.

Họ cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội, của tình người ấm áp theo cách đặc biệt. Trên từng bước chân, là nghị lực, là niềm tin vào một cộng đồng bình đẳng, nơi mọi người đều có cơ hội được sống trọn vẹn và cống hiến.

Lễ hội thể thao – văn hóa giữa lòng Hà Nội mùa trăng

Run For Love 2025 còn mang đến một không gian văn hóa - thể thao - lễ hội sống động, hòa quyện trong không khí Trung thu truyền thống và niềm hân hoan chào mừng 71 năm Giải phóng Thủ đô.

Sau những bước chạy đầy cảm xúc, người tham gia có thể khám phá khu trải nghiệm Trung thu miễn phí gồm các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và workshop sáng tạo. Đây không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là nơi mọi người – không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh cùng nhau sáng tạo, cùng nhau vui sống.

Tại sự kiện, người tham dự còn có cơ hội thưởng thức tinh hoa ẩm thực từ Noi Bai Catering Services (NCS) – đơn vị cung cấp suất ăn hàng không hàng đầu Việt Nam, với trà sữa, bánh ngọt và món ăn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Run For Love 2025 - Sải bước khác biệt, chạm thu Hà Nội- Ảnh 4.

Run For Love 2025 không hô hào thành tích, không chạy theo quy mô - mà lặng lẽ, bền bỉ chạm vào trái tim người tham gia, để lại dư âm đẹp đẽ và cảm xúc lâu dài mỗi mùa thu trở lại

Sự kiện cũng chào đón Là Việt Coffee, Gulu Foods và nhiều thương hiệu ẩm thực chất lượng, mang đến một không gian ẩm thực, thư giãn và dinh dưỡng ngay giữa đường chạy, nơi tinh thần thể thao và phong cách sống hiện đại giao thoa.

Với tinh thần "Chạy vì yêu thương – Chạm vào yêu thương", Vietnam Airlines không chỉ tổ chức một sự kiện thể thao, mà còn kiến tạo một sân chơi văn minh, gắn kết và đầy nhân văn.

Run For Love 2025 không hô hào thành tích, không chạy theo quy mô – mà lặng lẽ, bền bỉ chạm vào trái tim người tham gia, để lại dư âm đẹp đẽ và cảm xúc lâu dài mỗi mùa thu trở lại.

Chạm thu Hà Nội – 5 sự kiện, 5 góc nhìn, 1 tình yêu

Cùng Vietnam Airlines "Chạm thu Hà Nội" bằng mọi giác quan, trên mọi cung bậc cảm xúc với chuỗi 5 sự kiện là 5 điểm chạm mùa thu bằng âm nhạc, thể thao, văn hóa và nhịp sống hiện đại.

Run for Love (28-9): Chạy cùng mùa trăng – bước chân yêu thương giữa lòng Hà Nội

Bơi chải thuyền rồng (5-10): Khơi gợi tinh thần dân tộc trên sóng nước Hà Nội xưa

Bay nhẹ tới Hà Nội (6-10): Khơi gợi ý thức về du lịch xanh và trách nhiệm với môi trường

VNA Classic (10, 11-10): Thắp sáng thu Hà Nội bằng âm nhạc cổ điển

5AM Concert (Tháng 11-2025): Hà Nội thức giấc – sống trẻ, sống chất, sống bền vững


Vietnam Airlines Mùa thu hà nội Chạm Thu Hà Nội Run For Love 2025
