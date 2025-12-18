Thông tin thêm vụ sập giàn giáo tại nhà tập luyện thể thao Phú Thọ

Liên quan thông tin "sự cố khiến 1 người chết ở Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ", ngày 18-12, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM có báo cáo gửi UBND TPHCM.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo cáo báo, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 17-12 tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ. Lúc này, hai công nhân đang thực hiện vận chuyển thiết bị để phục vụ hạng mục lắp đặt thang nâng chuyển hàng thể thao. Trong quá trình thao tác chuyển hàng thì xảy ra tai nạn.

Vụ việc khiến anh Mai Đình Hoàng Thông tử vong, anh Lục Văn Đô bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi sự cố xảy ra, các nhà thầu đã thông báo cho cơ quan chức năng địa phương để phối hợp bảo vệ hiện trường. Chủ đầu tư cho biết đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể.

Hiện dự án này hiện đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện. Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ được Sở Xây dựng TPHCM phê duyệt từ tháng 8-2024 và khởi công vào tháng 5-2025.

Đơn vị thi công là Liên danh thiết bị thể thao Phú Thọ, bao gồm Công ty TNHH MTV thiết bị Thảo Nguyên, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ - Quảng cáo Phú Mỹ và Công ty TNHH Trung Kiên.