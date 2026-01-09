Cánh đồng ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bị cháy vàng

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cánh đồng ở Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị ngả vàng từng mảng, khác thường so với quy luật canh tác. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo lo ngại về việc phun thuốc diệt cỏ tràn lan trong quá trình làm đất.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị cùng Phòng Kinh tế xã Phú Trạch kiểm tra thực tế tại cánh đồng thôn Hợp Trung. Ghi nhận cho thấy nhiều bờ ruộng, thửa ruộng có dấu hiệu cháy vàng kéo dài, xen lẫn vết đốt thực bì.

Tại đây, một thửa ruộng khoảng 100 m² được xác định có sử dụng thuốc diệt cỏ. Song ở nhiều vị trí khác, việc phân biệt phun thuốc hay đốt cỏ gặp khó khăn do không còn bao bì thuốc để đối chiếu.

Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết hiện chưa thể xác định loại thuốc được sử dụng cũng như việc có đúng danh mục cho phép hay không do thiếu chứng cứ cụ thể. Phòng Kinh tế xã Phú Trạch thông tin người dân có sử dụng thuốc diệt cỏ nhưng phần lớn diễn ra trước thời điểm kiểm tra, cộng với giai đoạn làm đất nên khó phát hiện.

Điều đáng lo ngại là khu vực ruộng cháy vàng nằm gần hồ Vực Tròn - nguồn cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho nhiều địa phương. Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ có thể khiến hóa chất tồn dư trong đất, theo nước mưa chảy vào hồ hoặc thấm xuống mạch ngầm, gây ô nhiễm lâu dài.

Theo ông Bùi Phước Trang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị - đơn vị đã khuyến cáo ngay từ đầu vụ sản xuất, người dân nên áp dụng các biện pháp canh tác thay thế như làm đất cơ giới, che phủ cỏ, trồng xen, luân canh để hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ. Trường hợp cố tình vi phạm các quy định về thuốc bảo vệ thực vật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.