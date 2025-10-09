HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Saigon Co.op có tân tổng giám đốc

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Tổng Giám đốc Saigon Co.op là cán bộ trưởng thành từ nội bộ Saigon Co.op với hơn 20 năm công tác

Ngày 9-10, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op – giữ chức vụ Tổng giám đốc Saigon Co.op. 

TIN LIÊN QUAN

Ông Phạm Trung Kiên là cán bộ trưởng thành từ nội bộ Saigon Co.op với hơn 20 năm công tác, gắn bó và cống hiến trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và bán lẻ hiện đại.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Dũng , Phó Chủ tịch UBND TPHCM (trái) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Sagon Co.op cho ông Phạm Trung Kiên (giữa)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Saigon Co.op đã đạt được trong hơn 35 năm xây dựng và phát triển.

Saigon Co.op là một trong những mô hình kinh tế hợp tác tiêu biểu, hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, đồng thời là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM lưu ý, trong bối cảnh thị trường bán lẻ trong nước và quốc tế ngày càng cạnh tranh gay gắt, Saigon Co.op cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; không ngừng đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò, vị thế và thương hiệu của hệ thống bán lẻ hợp tác xã – thương hiệu Việt gắn bó với người tiêu dùng thành phố và cả nước.

"Tôi tin rằng, trên cương vị mới, đồng chí Phạm Trung Kiên sẽ cùng với Ban Lãnh đạo, cấp ủy, tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Saigon Co.op tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống đoàn kết, xây dựng Saigon Co.op ngày càng phát triển bền vững, hiệu quả, xứng đáng là ngọn cờ đầu của phong trào kinh tế hợp tác và là niềm tự hào của TP HCM" – Phó Chủ tịch UNBD TP HCM nhấn mạnh.

- Ảnh 3.

Tân Tổng giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên

- Ảnh 4.

Ông Phạm Trung Kiên chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Lãnh đạo Saigon Co.op

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Trung Kiên trân trọng cảm ơn Thành ủy, UBND TP HCM, cùng Đảng ủy và tập thể Saigon Co.op đã tin tưởng giao phó trọng trách trong giai đoạn đầy thách thức của thị trường bán lẻ.

"Đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi ý thức sâu sắc rằng Saigon Co.op đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, thích ứng linh hoạt và phát triển bền vững. Tôi cùng tập thể Ban Lãnh đạo sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo – những yếu tố làm nên bản sắc và sức mạnh của Saigon Co.op" – ông Phạm Trung Kiên chia sẻ.

Tân Tổng Giám đốc khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ, người lao động toàn hệ thống phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần tiên phong đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng Saigon Co.op trở thành mô hình HTX hiện đại, hiệu quả, gắn kết cộng đồng và phát triển bền vững.

Tin liên quan

Ngân hàng Bản Việt có quyền tổng giám đốc mới

Ngân hàng Bản Việt có quyền tổng giám đốc mới

(NLĐO) - Ngày 25-9, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) công bố ông Lý Hoài Văn sẽ đảm nhận quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Quyền Tổng giám đốc từ ngày 1-10.

Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất"

(NLĐO) - Thị phần theo sản lượng điện thương phẩm mà EVN bán cho các khách hàng sử dụng điện chiếm khoảng 91,4%.

Tổng giám đốc THACO xin nghỉ sau hơn 20 năm

(NLĐO) - Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của tập đoàn này.

Phạm Trung Kiên Tân Tổng giám đốc Saigon Co.op phó tổng saigon co,op kiện toàn nhân sự Saigon Co.op
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo