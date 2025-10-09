Saigon Co.op có tân tổng giám đốc

Ngày 9-10, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op – giữ chức vụ Tổng giám đốc Saigon Co.op.

Ông Phạm Trung Kiên là cán bộ trưởng thành từ nội bộ Saigon Co.op với hơn 20 năm công tác, gắn bó và cống hiến trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và bán lẻ hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Dũng , Phó Chủ tịch UBND TPHCM (trái) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Sagon Co.op cho ông Phạm Trung Kiên (giữa)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Saigon Co.op đã đạt được trong hơn 35 năm xây dựng và phát triển.

Saigon Co.op là một trong những mô hình kinh tế hợp tác tiêu biểu, hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, đồng thời là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM lưu ý, trong bối cảnh thị trường bán lẻ trong nước và quốc tế ngày càng cạnh tranh gay gắt, Saigon Co.op cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; không ngừng đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò, vị thế và thương hiệu của hệ thống bán lẻ hợp tác xã – thương hiệu Việt gắn bó với người tiêu dùng thành phố và cả nước.

"Tôi tin rằng, trên cương vị mới, đồng chí Phạm Trung Kiên sẽ cùng với Ban Lãnh đạo, cấp ủy, tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Saigon Co.op tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống đoàn kết, xây dựng Saigon Co.op ngày càng phát triển bền vững, hiệu quả, xứng đáng là ngọn cờ đầu của phong trào kinh tế hợp tác và là niềm tự hào của TP HCM" – Phó Chủ tịch UNBD TP HCM nhấn mạnh.

Tân Tổng giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên

Ông Phạm Trung Kiên chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Lãnh đạo Saigon Co.op

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Trung Kiên trân trọng cảm ơn Thành ủy, UBND TP HCM, cùng Đảng ủy và tập thể Saigon Co.op đã tin tưởng giao phó trọng trách trong giai đoạn đầy thách thức của thị trường bán lẻ.

"Đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi ý thức sâu sắc rằng Saigon Co.op đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, thích ứng linh hoạt và phát triển bền vững. Tôi cùng tập thể Ban Lãnh đạo sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo – những yếu tố làm nên bản sắc và sức mạnh của Saigon Co.op" – ông Phạm Trung Kiên chia sẻ.

Tân Tổng Giám đốc khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ, người lao động toàn hệ thống phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần tiên phong đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng Saigon Co.op trở thành mô hình HTX hiện đại, hiệu quả, gắn kết cộng đồng và phát triển bền vững.