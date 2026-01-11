HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Salah rực sáng, Ai Cập quật ngã đương kim vô địch Bờ Biển Ngà

Đông Linh (theo cafonline)

(NLĐO) - Mohamed Salah tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh khi góp dấu giày trong 2 bàn thắng quan trọng, giúp Ai Cập hạ Bờ Biển Ngà 3-2 ở tứ kết Cúp châu Phi.

Bước vào trận đấu trên sân Stade Adrar, Ai Cập chủ động chơi chắc chắn nhưng lại tạo ra khác biệt ngay từ rất sớm. Phút thứ 4, Emam Ashour tung đường chuyền vào vòng cấm tưởng như không quá nguy hiểm, nhưng Omar Marmoush đã thắng pha tranh chấp tay đôi trước khi dứt điểm tinh tế, hạ gục thủ môn Yahia Fofana của Bờ Biển Ngà, mở tỉ số cho "Pharaohs".

Salah rực sáng, Ai Cập quật ngã đương kim vô địch Bờ Biển Ngà - Ảnh 1.

Chân sút đang khoác áo Man City Omar Marmoush mở tỉ số cho Ai Cập

Bị dẫn bàn sớm, Bờ Biển Ngà nhanh chóng kiểm soát thế trận. "Những chú voi" cầm bóng vượt trội, liên tục dồn ép hàng thủ Ai Cập bằng các pha tạt bóng của Amad Diallo, Yan Diomandé cùng sự xông xáo của Evann Guessand. Tuy nhiên, thủ thành Mohamed El Shenawy cùng hàng phòng ngự Ai Cập đã đứng vững, hóa giải hàng loạt tình huống nguy hiểm.

Trong thế trận bị lấn lướt, Ai Cập bất ngờ tung đòn đánh thứ hai. Phút 32, từ quả phạt góc bên cánh phải của Mohamed Salah, trung vệ Ramy Rabia bật cao đánh đầu chính xác, đưa bóng bay vào góc cao khung thành Bờ Biển Ngà, nâng tỉ số lên 2-0.

Salah rực sáng, Ai Cập quật ngã đương kim vô địch Bờ Biển Ngà - Ảnh 2.

Trung vệ Ramy Rabia nhân đôi cách biệt cho Ai Cập

Không chấp nhận buông xuôi, Bờ Biển Ngà được đền đáp cho những nỗ lực không mệt mỏi. Phút 40, từ một tình huống cố định, bóng chạm Ahmed Fatouh đổi hướng đi vào lưới, giúp đội đương kim vô địch rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 trước giờ nghỉ.

TIN LIÊN QUAN

Sau giờ nghỉ, Bờ Biển Ngà tiếp tục dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng thêm một lần nữa Ai Cập cho thấy sự lạnh lùng và hiệu quả. Phút 52, Emam Ashour căng ngang thuận lợi để Mohamed Salah băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng thứ tư của anh tại giải, tái lập cách biệt hai bàn.

Salah rực sáng, Ai Cập quật ngã đương kim vô địch Bờ Biển Ngà - Ảnh 3.

Mohamed Salah thực sự là thủ lĩnh của Ai Cập

Trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút 73 khi Guela Doué ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Bờ Biển Ngà sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Những phút cuối, đội bóng Tây Phi dồn tổng lực tấn công, liên tục nã bóng bổng và phạt góc về phía khung thành Ai Cập.

Salah rực sáng, Ai Cập quật ngã đương kim vô địch Bờ Biển Ngà - Ảnh 4.

Guéla Doué rút ngắn tỉ số còn 2-3 cho Bờ Biển Ngà

Dù thủ thành El Shenawy bị cảnh cáo vì câu giờ, hàng thủ "Pharaohs" vẫn đứng vững cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. 

Thua thiệt về thế trận nhưng vượt trội về hiệu quả, Ai Cập loại nhà đương kim vô địch Bờ Biển Ngà, giành quyền vào bán kết AFCON 2025, nơi họ sẽ đối đầu Senegal trong cuộc chiến giành vé vào chung kết.

Victor Osimhen và Adams Akor ghi bàn vào lưới Algeria, giúp Nigeria giành chiến thắng 2-0 trong trận tứ kết cuối cùng. Chiến thắng quan trọng này giúp Nigeria tiếp tục mơ mộng danh hiệu vô địch AFCON lần thứ tư dù ở trận bán kết ngày 15-1 tới đây, họ phải đối đầu với ứng viên sáng giá Morocco.

Salah rực sáng, Ai Cập quật ngã đương kim vô địch Bờ Biển Ngà - Ảnh 5.

Nigeria hiên ngang vào bán kết

Tin liên quan

Đè bẹp Cameroon, Morocco hiên ngang vào bán kết AFCON

Đè bẹp Cameroon, Morocco hiên ngang vào bán kết AFCON

(NLĐO) – Đối mặt với "khắc tinh" Cameroon ở tứ kết, Morocco xóa dớp thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ này sau gần 40 năm để giành vé vào bán kết AFCON 2025.

Dàn sao trụ cột ẩu đả trên sân, Nigeria khó tiến xa tại AFCON

(NLĐO) - Vừa cùng nhau ăn mừng đầy phấn khích sau khi lần lượt ghi 3 bàn cho Nigeria, bộ đôi Victor Osimhen và Ademola Lookman suýt lao vào ẩu đả trên sân.

Bờ Biển Ngà thẳng tiến tứ kết AFCON 2025, Amad Diallo hẹn đối đầu Salah

(NLĐO) - Đương kim vô địch Bờ Biển Ngà tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Burkina Faso, đoạt vé vào tứ kết AFCON 2025.

Ai Cập Mohamed Salah Victor Osimhen tứ kết Cúp châu Phi AFCON 2025 Ai Cập 3-2 Bờ Biển Ngà Nigeria 2-0 Algeria
