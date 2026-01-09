Sắm Tết "giá hời", ăn uống thả ga ở Bà Điểm

Tối 9-1, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Bà Điểm (TPHCM) tổ chức lễ khai mạc "Hội chợ triển lãm Thương mại Dịch vụ - Du lịch và Ẩm thực năm 2026" tại đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Quang Vinh, Trưởng phòng Kinh tế xã Bà Điểm, cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại tại địa phương, tạo môi trường để kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp và người dân trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bà Điểm, tìm hiểu về những sản phẩm bày bán tại hội chợ

Khu vực quần áo trẻ em thu hút đông người đến mua sắm

Ngay trong ngày đầu tiên khai mạc, hội chợ đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua sắm. Nhiều vợ chồng trẻ tranh thủ sắm quần áo Tết, đồ dùng cho gia đình.

Chị Minh Thùy, hiện đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Tân Bình, cho biết đây là lần đầu tiên tham gia hội chợ quy mô lớn như vậy. Cả nhà vừa có thể mua sắm, vừa ăn uống thả ga, còn có cả khu vui chơi.

"Điều tôi ấn tượng nhất là ở mỗi cổng ra vào đều có lực lượng dân quân tự vệ túc trực. Gia đình tôi có con nhỏ nên rất an tâm" - chị Thùy bày tỏ.

Tương tự, gia đình anh Vĩnh Tường (xã Bà Điểm) cũng có mặt tại hội chợ từ sớm. Anh tâm sự với những gia đình trẻ, dịp Tết càng gần, càng có nhiều nỗi lo, nhất là việc phải mua sắm quà Tết cho gia đình nội - ngoại.

"Tùy vào túi tiền mà chúng tôi lựa chọn những món quà phù hợp. Tham gia hội chợ cũng là cách để gia đình tôi "săn" được những món đồ tốt với giá cả phải chăng" - anh Tường chia sẻ.

Em nhỏ thích thú khi lần đầu nhìn thấy kẹo hồ lô trái cây

Khu vực ẩm thực kín bàn trong ngày đầu khai mạc hội chợ

Em nhỏ hào hứng khi được mua đồ Tết sớm

Đôi vợ chồng trẻ gọi điện thoại cho mẹ, hỏi ý kiến nên chọn bộ quần áo nào

Xã Bà Điểm sau khi sáp nhập đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình đô thị hóa và hiện đại hóa. Với diện tích 27 km² và dân số 204.000 người, xã hiện có hơn 4.100 doanh nghiệp cùng trên 7.300 hộ kinh doanh cá thể.

"Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, hội chợ chính là cầu nối quan trọng để các đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệp địa phương quảng bá thương hiệu đến người dân, thúc đẩy tiêu dùng nội địa" - ông Vinh cho biết thêm.

Được biết, sau khi sáp nhập, đây là hội chợ có quy mô tổ chức lớn nhất của địa phương. Hội chợ mở cửa đến hết ngày 18-1.

