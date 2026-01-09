HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sắm Tết "giá hời", ăn uống thả ga ở Bà Điểm

Huế Xuân

(NLĐO) - Ngay trong ngày đầu tiên khai mạc, hội chợ của xã Bà Điểm (TPHCM) đã thu hút đông đảo người dân đến sắm Tết và trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Tối 9-1, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Bà Điểm (TPHCM) tổ chức lễ khai mạc "Hội chợ triển lãm Thương mại Dịch vụ - Du lịch và Ẩm thực năm 2026" tại đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Quang Vinh, Trưởng phòng Kinh tế xã Bà Điểm, cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại tại địa phương, tạo môi trường để kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp và người dân trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề.

Sắm Tết "giá hời", ăn uống thả ga tại Hội chợ quy mô lớn nhất xã Bà Điểm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bà Điểm, tìm hiểu về những sản phẩm bày bán tại hội chợ

Sắm Tết "giá hời", ăn uống thả ga tại Hội chợ quy mô lớn nhất xã Bà Điểm - Ảnh 2.

Khu vực quần áo trẻ em thu hút đông người đến mua sắm

Ngay trong ngày đầu tiên khai mạc, hội chợ đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua sắm. Nhiều vợ chồng trẻ tranh thủ sắm quần áo Tết, đồ dùng cho gia đình.

Chị Minh Thùy, hiện đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Tân Bình, cho biết đây là lần đầu tiên tham gia hội chợ quy mô lớn như vậy. Cả nhà vừa có thể mua sắm, vừa ăn uống thả ga, còn có cả khu vui chơi.

"Điều tôi ấn tượng nhất là ở mỗi cổng ra vào đều có lực lượng dân quân tự vệ túc trực. Gia đình tôi có con nhỏ nên rất an tâm" - chị Thùy bày tỏ.

Tương tự, gia đình anh Vĩnh Tường (xã Bà Điểm) cũng có mặt tại hội chợ từ sớm. Anh tâm sự với những gia đình trẻ, dịp Tết càng gần, càng có nhiều nỗi lo, nhất là việc phải mua sắm quà Tết cho gia đình nội - ngoại.

"Tùy vào túi tiền mà chúng tôi lựa chọn những món quà phù hợp. Tham gia hội chợ cũng là cách để gia đình tôi "săn" được những món đồ tốt với giá cả phải chăng" - anh Tường chia sẻ.

Sắm Tết "giá hời", ăn uống thả ga tại Hội chợ quy mô lớn nhất xã Bà Điểm - Ảnh 3.

Em nhỏ thích thú khi lần đầu nhìn thấy kẹo hồ lô trái cây

Sắm Tết "giá hời", ăn uống thả ga tại Hội chợ quy mô lớn nhất xã Bà Điểm - Ảnh 4.

Khu vực ẩm thực kín bàn trong ngày đầu khai mạc hội chợ

Sắm Tết "giá hời", ăn uống thả ga tại Hội chợ quy mô lớn nhất xã Bà Điểm - Ảnh 6.

Em nhỏ hào hứng khi được mua đồ Tết sớm

Sắm Tết "giá hời", ăn uống thả ga tại Hội chợ quy mô lớn nhất xã Bà Điểm - Ảnh 7.

Đôi vợ chồng trẻ gọi điện thoại cho mẹ, hỏi ý kiến nên chọn bộ quần áo nào

Xã Bà Điểm sau khi sáp nhập đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình đô thị hóa và hiện đại hóa. Với diện tích 27 km² và dân số 204.000 người, xã hiện có hơn 4.100 doanh nghiệp cùng trên 7.300 hộ kinh doanh cá thể.

"Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, hội chợ chính là cầu nối quan trọng để các đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệp địa phương quảng bá thương hiệu đến người dân, thúc đẩy tiêu dùng nội địa" - ông Vinh cho biết thêm.

Được biết, sau khi sáp nhập, đây là hội chợ có quy mô tổ chức lớn nhất của địa phương. Hội chợ mở cửa đến hết ngày 18-1.

Tin liên quan

Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Lào 2025: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai nước

Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Lào 2025: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai nước

(NLĐO)- Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Lào quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hai nước trưng bày giới thiệu trên 1.000 sản phẩm với quy mô 144 gian hàng

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác

(NLĐO)- Sáng nay 20-11, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 chính thức khai mạc.

Thủ tướng: Hội chợ Mùa Thu là "một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam"

(NLĐO) - Tối ngày 3-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I, năm 2025.

TPHCM công nhân hội chợ dịch vụ hội chợ triển lãm sắm Tết tết nguyên đán xã Bà Điểm hội chợ thương mại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo