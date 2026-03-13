Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Sáng 12-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH), Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp với các tiểu ban trực thuộc hội đồng để đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra ngày 15-3.

Sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân. Đến nay, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ và đúng quy định.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch và văn bản hướng dẫn; tổ chức các hội nghị toàn quốc quán triệt và tập huấn; thành lập các đoàn giám sát, kiểm tra tại nhiều địa phương. Các địa phương triển khai đầy đủ những bước theo quy trình bầu cử. Hệ thống tổ chức bầu cử được chuẩn bị đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch QH yêu cầu các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng bầu cử gây mất ổn định.

Quang cảnh buổi họp báo sáng 12-3. Ảnh: LÂM HIỂN

Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Qua đó, góp phần để cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia QH và HĐND các cấp.

Chủ tịch QH cũng yêu cầu chuẩn bị tốt công tác theo dõi, tổng hợp tình hình trong ngày bầu cử. Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cần phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban và những cơ quan liên quan để thiết lập hệ thống theo dõi, cập nhật thông tin, tổng hợp kết quả bầu cử trên phạm vi cả nước. "Trong ngày bầu cử, phải duy trì chế độ báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền" - ông nhấn mạnh.

Chủ tịch QH nêu rõ 3 yêu cầu trọng tâm. Một là, tuyệt đối bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đúng tiến độ. Hai là, mọi tình huống phát sinh phải được xử lý ngay từ cơ sở, không để bị động, không để lan rộng, không để ảnh hưởng đến ngày bầu cử. Ba là, toàn bộ hệ thống tổ chức bầu cử từ Trung ương đến cơ sở phải duy trì chế độ trực, theo dõi và báo cáo liên tục, bảo đảm thông tin thông suốt và chỉ đạo kịp thời trong mọi tình huống.

Bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình

Sáng cùng ngày, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử. Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự của hội đồng - đã chủ trì và điều hành họp báo.

Báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho biết cả nước đã thành lập 34 ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 ủy ban bầu cử cấp xã; 182 ban bầu cử đại biểu QH; 724 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 tổ bầu cử.

Cả nước có tổng cộng 78.928.647 cử tri đi bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến sát ngày bầu cử.

Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, đúng thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu về cơ cấu, thành phần với chất lượng đại biểu. Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, khách quan, dân chủ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành trong công tác cán bộ.

Theo bà Tạ Thị Yên, trên cơ sở kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, ngày 14-2, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết 151, công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu QH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 217; địa phương là 647 người - bảo đảm theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND; đúng định hướng về cơ cấu, thành phần. Trong đó, chú trọng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số. Về cơ cấu kết hợp, phụ nữ 392 người; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 187 người; dân tộc thiểu số 188 người; ngoài Đảng 64 người; tái cử 236 người và số tự ứng cử là 5 người.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những điểm nổi bật trong cuộc bầu cử lần này, bà Tạ Thị Yên cho biết việc tăng tỉ lệ đại biểu QH hoạt động chuyên trách từ 133 người ở khóa trước lên 145 người ở khóa XVI là điều chỉnh quan trọng, nhằm xây dựng QH chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Cùng với đó, tiêu chuẩn đối với người ứng cử đại biểu QH Khóa XVI, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách và người công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, được quy định chặt chẽ hơn theo hướng dẫn của Trung ương để chọn ra những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực.

Một điểm mới đáng chú ý nữa là lần đầu tiên, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác triệt để khi lập danh sách cử tri. Ứng dụng định danh điện tử (VNeID) cũng được đưa vào để hỗ trợ quá trình rà soát, kiểm tra thông tin cử tri. Việc triển khai các hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử giúp quá trình tổng hợp dữ liệu từ khu vực bỏ phiếu lên cấp tỉnh và Trung ương được thực hiện nhanh chóng, chính xác, minh bạch hơn.

Theo bà Tạ Thị Yên, tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu theo luật định là 2.552 người. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh theo danh sách chính thức là 4.217. Trong đó, cơ cấu kết hợp gồm: phụ nữ 1.864 người; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 1.166 người; dân tộc thiểu số 761 người; ngoài Đảng 521 người; tái cử 1.296 người và số người tự ứng cử là 1.010.

Trong khi đó, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã trong danh sách chính thức là 120.873. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định là 72.611 người.

Theo đề nghị của ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép 217 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các địa phương này tiến hành bỏ phiếu sớm. Đến nay, 4 địa phương với 34 khu vực bỏ phiếu đã tổ chức bỏ phiếu sớm. Qua nắm bắt thông tin thực tiễn, việc tổ chức bỏ phiếu sớm ở các khu vực này diễn ra thành công, thuận lợi.

5 người tự ứng cử đại biểu QH khóa XVI Tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị bầu cử, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí bầu cử, đã cung cấp thông tin về họ tên, nơi công tác của 5 người tự ứng cử đại biểu QH khóa XVI. Cụ thể, tại TP HCM, 2 người tự ứng cử là ông Nguyễn Vinh Huy (quê Đà Nẵng), công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương (quê Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt. Tại tỉnh Vĩnh Long, 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Tấn Thụ (quê Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi PuTin. Tại TP Cần Thơ, 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Thành Phúc (quê Cần Thơ), giáo viên dạy nghề kiêm Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Hạnh Phúc. Tại An Giang, 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Mạnh Hùng (quê Ninh Bình), Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo ở Phú Quốc.

Kết quả bầu cử đại biểu QH có thể công bố trước ngày 25-3 Bà Tạ Thị Yên cho biết theo quy định, sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, tổng hợp và xác định kết quả bầu cử ở các địa phương, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ công bố danh sách những người trúng cử đại biểu QH khóa XVI, chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bầu cử. "Cuộc bầu cử diễn ra ngày 15-3, theo quy định, việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử phải được thực hiện chậm nhất là vào ngày 25-3. Hội đồng Bầu cử quốc gia dự kiến có thể công bố sớm hơn thời điểm này" - bà Tạ Thị Yên nói. Sau khi có kết quả chính thức, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tiến hành xác nhận tư cách người trúng cử và cấp giấy chứng nhận đại biểu QH.



