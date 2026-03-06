HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sẵn sàng thí điểm thị trường tài sản mã hóa

LÊ TỈNH

Thị trường tài sản mã hóa có thể trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho các dự án hạ tầng và mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam về lâu dài

Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) - doanh nghiệp (DN) thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - vừa thông báo đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để đáp ứng các điều kiện tham gia chương trình thí điểm cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ.

Khẩn trương chuẩn bị

Các cổ đông CAEX đang hoàn tất những bước cuối cùng để tăng vốn lên 10.000 tỉ đồng nhằm đáp ứng điều kiện tham gia thí điểm. Trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác đầu ngành toàn cầu, các đối tác này đã tham gia cùng CAEX xây dựng, vận hành hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật, tuân thủ và quản trị rủi ro theo các chuẩn mực cao nhất, cũng như kết nối thanh khoản.

Sẵn sàng thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Thị trường tài sản mã hóa đang ngày càng “nóng” khi hàng loạt doanh nghiệp sẵn sàng tham gia thí điểm .Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CAEX, cho biết: "Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở hạ tầng công nghệ và phát triển đội ngũ chuyên gia cũng như hoàn thiện khung hợp tác quốc tế nhằm bảo đảm cho việc triển khai chính thức. CAEX đề cao tính an toàn, bảo mật cũng như trải nghiệm mượt mà, đa dạng các lựa chọn cho nhà đầu tư".

Không chỉ CAEX, Công ty CP Công nghệ số SSI (SSID) - DN thuộc hệ sinh thái Công ty CP Chứng khoán SSI - cũng đã bổ sung loạt ngành nghề kinh doanh liên quan tài sản mã hóa. Trong khi đó, ngay trước Tết Nguyên đán, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) đã gây chú ý khi tăng vốn điều lệ lên gấp hơn 50 lần, từ 6,8 tỉ đồng lên 360 tỉ đồng.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư cá nhân và công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 vào đầu năm 2026, ông Ngô Hoàng Hà, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), cho biết thành viên trong hệ sinh thái TCBS là TCEX đã nộp hồ sơ xin cấp phép thực hiện sàn tài sản số từ trước ngày 15-1. "Chúng tôi đã tập trung đầu tư hệ thống, quy trình, làm việc với các đối tác từ 6 tháng trước như KYC. Do đó, TCEX đã sẵn sàng phục vụ khách hàng và hiện chỉ chờ giấy phép" - ông Hà nhấn mạnh.

Từ năm 2025, thị trường đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều DN định hướng tham gia lĩnh vực này như Vimexchange, VIXEX, TCEX, DNEX, LPEX… Trong đó, Vimexchange là một trong những DN hiếm hoi đạt mức vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng kể từ khi thành lập vào tháng 6-2025.

Xóa bỏ định kiến về tài sản mã hóa

ThS Mai Hoàng Phước, Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP HCM), cho rằng việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa là bước đột phá về thể chế. Tuy vậy, ông cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở tư duy thị trường. Trong giai đoạn thí điểm, nhiều DN có thể tham gia với tâm lý "giữ chỗ", chưa mạnh dạn thay đổi mô hình kinh doanh vì lo ngại rủi ro chính sách.

Bên cạnh đó, định kiến coi tài sản mã hóa chỉ là kênh đầu cơ vẫn tồn tại khá phổ biến. Điều này khiến dòng vốn từ các kênh đầu tư truyền thống chưa dễ dàng chuyển sang thị trường mới.

Ông Phước cũng cảnh báo nếu nhà đầu tư tiếp tục chạy theo đầu cơ ngắn hạn thay vì giá trị dài hạn gắn với tài sản thực, thị trường có thể đối mặt nguy cơ "bong bóng". "Nếu "bong bóng" vỡ ngay trong giai đoạn thí điểm, phản ứng tiêu cực có thể khiến cơ quan quản lý siết chặt thị trường, làm lỡ cơ hội phát triển. Ngoài ra, dòng vốn có thể bị cuốn vào các hoạt động đầu cơ may rủi thay vì chảy vào những lĩnh vực tạo giá trị cho nền kinh tế. Thị trường biến động mạnh và thiếu minh bạch cũng có thể khiến các nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức, rút lui. Vì vậy, thị trường cần được định hướng theo các mô hình tạo ra giá trị nội tại bền vững để xây dựng nền tảng cho một thị trường tài chính số lành mạnh" - ông nhìn nhận.

Ở góc nhìn khác, ông Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam, cho rằng quy định vốn pháp định 10.000 tỉ đồng khi thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa đang đóng vai trò như một "bộ lọc" an toàn vĩ mô rất chặt chẽ. Theo ông, mức vốn này giúp sàng lọc các DN có đủ năng lực tài chính, công nghệ và quản trị rủi ro để tham gia thị trường. Tuy nhiên, đề xuất áp thuế 0,1% trên tổng giá trị mỗi lần chuyển nhượng tài sản mã hóa lại đang tạo ra nhiều phản ứng từ thị trường, đặc biệt đối với nhà đầu tư.

Ông Quý cũng lưu ý nguy cơ tư duy đầu cơ ngắn hạn có thể khiến dòng vốn xã hội bị hút vào các vòng quay chênh lệch giá thay vì hỗ trợ khu vực sản xuất. Vì vậy, theo ông, thị trường cần được định hướng sang mô hình token hóa tài sản trong thế giới thực (RWA) để tạo giá trị kinh tế thực.

Ông Quý cho rằng đây có thể là kênh huy động vốn hiệu quả cho các dự án hạ tầng và mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam về lâu dài. Bởi lẽ, Việt Nam ước tính cần bổ sung khoảng 368 tỉ USD vào năm 2040 để đạt các mục tiêu tăng trưởng xanh và Net Zero. Việc ứng dụng RWA có thể cho phép chia nhỏ các dự án hạ tầng xanh quy mô lớn, qua đó huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội.

"Khi đó, thị trường tài sản mã hóa không còn là sân chơi đầu cơ mà sẽ trở thành mạch máu tài chính then chốt, hỗ trợ trực tiếp cho nền kinh tế tuần hoàn và các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia" - ông Quý nhận định.

Theo các chuyên gia, rủi ro lớn nhất hiện nay là thị trường thiếu sức hút đối với nhà đầu tư và dòng vốn quốc tế, dẫn đến tình trạng có sàn nhưng thiếu giao dịch. Vì vậy, cần tăng khả năng kết nối với hệ thống thanh toán và dòng vốn toàn cầu, đồng thời xây dựng cơ chế niêm yết minh bạch cùng chính sách phí, thuế và yêu cầu tuân thủ đủ cạnh tranh để thu hút nhà đầu tư. 

Giải bài toán "hội nhập kép"

Ông Trần Xuân Tiến, Tổng Thư ký Chi hội Blockchain TP HCM (HBA), cho rằng thanh khoản của thị trường tài sản số phụ thuộc lớn vào niềm tin của nhà đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn.

Theo ông Tiến, giá trị giao dịch on-chain (diễn ra trực tiếp trên blockchain chính) liên quan đến Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025 ước đạt khoảng 220-230 tỉ USD. Tuy nhiên, phần lớn dòng tiền vẫn đang hoạt động trên các nền tảng quốc tế. Do đó, để thu hút dòng vốn này quay trở lại hệ sinh thái trong nước, các sàn giao dịch thí điểm cần cải thiện độ sâu sổ lệnh nhằm giảm trượt giá và nâng cao sức cạnh tranh.

Cũng theo ông Tiến, các sàn giao dịch trong nước đang đứng trước bài toán "hội nhập kép" - vừa phải tuân thủ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong nước, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành quốc tế như quản lý dòng tiền, phòng chống rửa tiền và bảo mật dữ liệu.

Để giải bài toán này, các sàn cần có giải pháp tích hợp các lớp kiểm soát phòng chống rửa tiền nhưng không làm chậm giao dịch; nâng cao hiệu suất hệ thống để giảm trượt giá và giữ dòng tiền. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế lưu ký tài sản số vừa an toàn vừa linh hoạt để bảo đảm tính thanh khoản 24/7.


Tin liên quan

Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền nói về các vụ lừa đảo liên quan tài sản mã hóa

Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền nói về các vụ lừa đảo liên quan tài sản mã hóa

(NLĐO) - Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính nhằm siết chặt quản lý hoạt động tài sản mã hóa.

Định danh tài sản số qua mức thuế 0,1%

Áp thuế mức 0,1% được xem là bước ngoặt để đưa tài sản mã hóa thoát "vùng xám", hướng tới thị trường minh bạch và bền vững

TPHCM khởi động Quỹ tài sản số quy mô 1 tỉ USD

(NLĐO) - Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM vừa hợp tác với các đơn vị để phát triển và vận hành Quỹ Đầu tư Tài sản số TPHCM, hướng tới quy mô 1 tỉ USD.

huy động vốn tăng trưởng xanh sàn giao dịch hệ sinh thái công nghệ số tăng vốn điều lệ thị trường tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo