Sáng 6-9, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do lần đầu vượt 27.000 đồng

Sáng nay 6-9, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.248 đồng/USD, ổn định so với hôm qua.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, ACB, Eximbank được giao dịch quanh 26.190 đồng/USD mua vào - 26.510 đồng/USD bán ra, ổn định trong vài ngày qua.

Trong khi giá USD ở các ngân hàng thương mại ổn định, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do lại biến động. Sáng nay, một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM báo giá USD mua vào 26.910 đồng, bán ra 27.010 đồng, tăng 20 đồng/USD so với hôm qua. Giá đô la Mỹ lần đầu vượt qua mốc 27.000 đồng - mốc cao nhất từ trước tới nay.

Nếu tính từ đầu năm tới nay, tỉ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 3,6% trong khi tỉ giá trên thị trường tự do đã tăng xấp xỉ 4,9%.

Giá USD tự do tăng khi giá vàng lập đỉnh

Giá USD tự do tăng trong bối cảnh chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế hạ nhiệt. Chỉ số DXY hiện ở mức 97,7 điểm, giảm 0,62% so với phiên trước - lùi sâu về mức thấp nhất trong 5 tuần qua.

Theo một số chuyên gia, giá USD tự do tăng có phần đến từ tác động chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lên mức kỷ lục. Sáng nay, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng bán ra 135,4 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn bán ra 130,2 triệu đồng/lượng, cao hơn lần lượt trên 20 triệu đồng và trên 15 triệu đồng/lượng so với giá thế giới.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), nhận định có sự đồng pha giữa giá vàng và tỉ giá tại Việt Nam. Những thời điểm iá vàng tăng sốt, tỉ giá cũng có xu hướng đi lên, nhất là trên thị trường tự do. Và thời điểm này cũng tương tự, nhất là khi chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ở mức kỷ lục từ 15-20 triệu đồng.