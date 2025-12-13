Sáng cuối tuần, trung tâm TPHCM đông nghẹt người đến thưởng thức phở 3 miền

Sáng 13-12, Lễ Khai mạc chương trình Ngày của Phở 2025 đã diễn ra tại khu vực Thương xá Tax cũ, số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM.

Chương trình năm nay mang chủ đề "Nâng tầm gạo Việt – Lan tỏa năm châu", do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành, ủng hộ của Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa - Bộ Ngoại giao, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, Sở Công Thương TPHCM và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, diễn ra trong 2 ngày cuối tuần, 13 và 14-12.

Điểm nhấn của chương trình là việc khách tham dự có thể khám phá, thưởng thức hương vị phở từ gần 30 thương hiệu từ Bắc vào Nam với cùng mức giá 40.000 đồng/tô. Trong đó, một số hiệu phở cho biết sẽ thực hiện việc tráng bánh phở, nấu nước dùng, trình diễn chế biến... tại chỗ để thực khách ngoài việc được thưởng thức hương vị còn có cơ hội "mục sở thị" quá trình nấu phở kỳ công.

Thực khách cóthể thưởng thức phở tại chương trình đang diễn ra ở khu vực Thương xá Tax cũ, số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn



Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết Ngày của Phở 2025 là dịp để người dân và du khách tôn vinh phở - món ăn đã trở thành biểu tượng văn hóa và niềm tự hào của người Việt Nam.



Ngày hội cũng góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế - du lịch thành phố theo hướng tăng trưởng bền vững. Những hoạt động như Ngày của Phở góp phần nâng tầm sản phẩm, nông sản và thương hiệu Việt, trong đó có việc hỗ trợ ngành chế biến lương thực, thực phẩm theo hướng hiện đại…

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại Ngày của Phở. Ảnh: Quang Định



Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, Ngày của Phở, đặc biệt với phiên bản quốc tế là Vietnam Phở Festival, góp phần kết nối doanh nghiệp - đối tác nước ngoài, tạo cơ hội xúc tiến xuất khẩu cho sản phẩm Việt: từ gạo, gia vị, thực phẩm chế biến, đồ uống, đến thực phẩm chế biến sâu, đóng gói, tiêu chuẩn quốc tế.

Nhiều nước đã thành công khi xây dựng thương hiệu quốc gia từ những sản phẩm gắn với văn hóa ẩm thực, như mì Ramen, Sobar của Nhật Bản; kim chi Hàn Quốc, Pizza của Ý… Phở Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều đó.

"Thực tế, những kỳ Vietnam Phở Festival tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore thời gian qua đã chứng minh rằng một món ăn có thể mở đường cho cả hệ sinh thái sản phẩm: gạo - thịt - gia vị - thực phẩm chế biến - đồ uống - cà phê - logistics.

Một lễ hội ẩm thực có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng xuất khẩu. Một sự kiện văn hóa có thể tạo hiệu ứng truyền thông lớn hơn bất kỳ chiến dịch quảng bá thương mại đơn lẻ nào" – bà Phan Thị Thắng nhìn nhận.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại lễ hội. Ảnh: Quang Định

Một loạt thương hiệu phở có mặt tại sự kiện như Phở Thìn Bờ Hồ (Hà Nội), Lạc Hồng Phở (Nam Định), Phở Minh Pasteur, ATISPHO (Đà Lạt), Phở Đỏ - Bắc Hà (Lào Cai), Phở Phát Tài, Phở Nghi (Cần Thơ), Phở Vịt quay (Lạng Sơn), Phở Hai Thiền, Phở Sắn - Quế Sơn (Quảng Nam), Phở H'Mong Village (Hà Giang), Phở Since 1960 (Bắc Giang), Phở Tàu Bay (TPHCM)… Ảnh: Quang Định

Xe phở Phát Tài là một sáng kiến trong các quầy phở tại Ngày của Phở 2025. Chủ xe phở Trịnh Nguyễn Hùng Dũng cho biết ông dự định sẽ đưa xe phở đến các cô nhi viện, trường học đặc biệt để mang tô phở ấm nóng đến với trẻ em kém may mắn... Ảnh: Quang Định

Tại một số gian hàng, ngoài được thưởng thức hương vị phở, thực khách còn có thể tìm hiểu quá trình tráng bánh phở, nấu nước dùng, trình diễn cách chế biến phở...

Hoa hậu H'Hen Niê trải nghiệm làm phở phục vụ thực khách tại lễ khai mạc. Cô chia sẻ: "Phở đúng là một đại sứ văn hóa quyền lực nhất của Việt Nam". Ảnh: Quang Định

Với mức giá 40.000 đồng/tô, chương trình dự kiến sẽ phục vụ hơn 20.000 suất trong hai ngày.

Bước sang năm thứ 9, chương trình Ngày của Phở tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa phở trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới



