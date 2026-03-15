Thời sự Xã hội

Sáng tinh mơ, hương cà phê lan tỏa khắp góc phố

Thanh Thảo - Bích Hồng

(NLĐO) – Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, nhiều người vẫn dành cho mình phút giây chậm lại để thư giãn, để tận hưởng những giọt cà phê thơm lừng...

Thói quen cà phê sáng của người Sài Gòn

Một buổi sáng tinh mơ ở TP HCM bắt đầu với những điều rất giản dị: vài chiếc xe máy lướt qua trong làn đường còn thưa thớt, tiếng rao hàng rong bắt đầu vang lên từ đầu hẻm và đâu đó là mùi cà phê thoang thoảng lan ra từ những quán cóc ven đường.

Khoảng 5 giờ 30 phút, rải rác trên đường 3/2, những xe cà phê nhỏ của thương hiệu Maocha được các cô gái trẻ đẩy ra vị trí quen thuộc. Những ly nhựa, bình đá, phin cà phê và nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng trên chiếc xe đẩy nhỏ.

“Vì bán mang đi nên tụi em chuẩn bị nguyên liệu từ trước rồi mang ra xe. Cà phê vẫn là cà phê pha phin” - bạn Anh Thư, nhân viên của "quán cà phê lưu động" chia sẻ

Không cần những quán sang trọng hay thương hiệu lớn, hình ảnh quen thuộc với nhiều người vẫn là hàng chục chiếc phin nhôm xếp thành hàng ngay ngắn trên quầy. Từng phin cà phê nhỏ giọt, tạo nên mùi hương lan tỏa khắp góc phố.

5 giờ sáng Sài Gòn đã thơm mùi cà phê phin - Ảnh 1.
5 giờ sáng Sài Gòn đã thơm mùi cà phê phin - Ảnh 2.
5 giờ sáng Sài Gòn đã thơm mùi cà phê phin - Ảnh 3.

5 giờ sáng Sài Gòn đã thơm mùi cà phê phin

Tại xe cà phê “Cô Hồng”, chủ quán cho biết quầy bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm để kịp phục vụ khách buổi sáng. Nữ chủ quán vui vẻ: “Cà phê được trộn từ nhiều loại hạt rồi xay theo yêu cầu. Khách chủ yếu mua cà phê mang đi, như cà phê đen hay cà phê sữa. Nhiều người lạ uống riết thành quen, thân thuộc ...”.

Bên cạnh những món quen thuộc như cà phê đen đá hay cà phê sữa đá, nhiều xe cà phê vỉa hè cũng bổ sung thêm các loại đồ uống mới như cà phê sữa muối, tiramisu, cacao hay matcha để phục vụ thị hiếu đa dạng của khách hàng. Chỉ với 12.000 đồng hoặc cao nhất 30.000 đồng, thức uống này là lựa chọn quen thuộc của nhiều người, từ tài xế công nghệ, công nhân, sinh viên đến dân văn phòng.

Ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ bên vỉa hè, tay cầm ly cà phê đá còn lạnh, anh Minh - tài xế xe công nghệ, chia sẻ cà phê đầu ngày đã trở thành thói quen khó bỏ.

Với nhiều người, hương cà phê buổi sớm tạo ra nguồn năng lượng cho ngày làm việc mới. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, nhiều người vẫn dành cho mình phút giây chậm lại để thư giãn, để cảm nhận sự bình yên theo từng giọt cà phê phin nhỏ xuống.

Và sự chậm rãi ấy dường như chắt chiu trọn vẹn hương vị của hạt cà phê rang xay, của những chiếc phin cà phê vốn giản dị nhưng cũng rất vi diệu.

5 giờ sáng Sài Gòn đã thơm mùi cà phê phin - Ảnh 4.

Cà phê vỉa hè - "phòng khách" của nhiều người ở TPHCM

Cà phê vỉa hè - “phòng khách” của nhiều người ở TPHCM

(NLĐO) - Không máy lạnh, chẳng cửa kính, quán cà phê vỉa hè như là “phòng khách” quen của nhiều người ở TPHCM, nơi họ có thể mở lòng với nhau

Ly cà phê buổi sáng

(NLĐO) - Ly cà phê buổi sáng của tôi cũng thay đổi theo nhịp điệu của một ngày làm việc

Hương trà, vị cà phê trong lối sống an lành

(NLĐO) - Mỗi buổi sáng sớm, tôi tự pha cho mình một ly cà phê nhỏ. Hương cà phê Trung Nguyên thoang thoảng trong căn phòng yên tĩnh khiến lòng chợt dịu lại.

