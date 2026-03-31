Thể thao

Sao dự bị lập công phút 88, Đức thắng nghẹt thở Ghana

Đông Linh (theo bundesliga)

(NLĐO) – Chuỗi trận toàn thắng của tuyển Đức đã lên đến con số 7 sau khi "Die Manschaff" vượt qua đối thủ châu Phi Ghana trong trận giao hữu tiền World Cup.

Trận giao hữu diễn ra rạng sáng 31-3 tại Stuttgart ghi nhận bước chuẩn bị tích cực của cả hai đội bóng đã có suất tham dự World Cup 2026, cho dù kết quả của đôi bên hoàn toàn tương phản. 

Đại diện châu Phi đã liên tục thất bại ở những chuyến xuất quân gần đây trong khi HLV Julian Nagelsmann vẫn liên tục thử nghiệm các vị trí trong đội hình tuyển Đức để tìm kiếm thêm chiến thắng trước ngày phó hội trên đất Bắc Mỹ.

Đối đầu giữa hai thủ quân Joshua Kimmich và Jordan Ayew

Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà dưới sự chỉ đạo của HLV Julian Nagelsmann đã nhanh chóng áp đặt thế trận. 

Sức ép được tạo ra liên tục về phía khung thành Ghana và chỉ trong vài phút đầu tiên, hết Nick Woltemade bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần đến cú đá phạt của Florian Wirtz đưa bóng dội cột dọc đầy đáng tiếc.

Florian Wirtz ngày càng trưởng thành ở cả CLB lẫn đội tuyển

Dù dần ổn định đội hình và thế trận, Ghana vẫn phải chống đỡ vất vả trước sức ép của đối thủ. Jonathan Tah có cơ hội thuận lợi nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác. Đến cuối hiệp 1, Florian Wirtz đưa được bóng vào lưới đối thủ nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR.

Kai Havertz ghi bàn từ chấm phạt đền

Bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp đấu thứ nhất khi Jonas Adjetey để bóng chạm tay trong vòng cấm và Ghana bị thổi phạt đền. Trên chấm 11 m, Kai Havertz thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng, mở tỉ số cho Đức, đồng thời giải tỏa cơn khát bàn thắng của riêng anh kéo dài từ cuối năm 2024 trong màu áo đội tuyển.

Kai Havertz trở lại, tuyển Đức thêm giải pháp tấn công

Sang hiệp 2, Đức tiếp tục duy trì sức ép. Nick Woltemade thêm một lần khiến khán giả tiếc nuối khi đánh đầu đưa bóng dội xà ngang sau pha tạt bóng của cầu thủ trẻ vào sân thay người Lennart Karl. Tuy nhiên, khi chưa thể gia tăng cách biệt, đội chủ nhà bất ngờ phải trả giá.

Abdul Fatawu gỡ 1-1 cho Ghana

Phút 70, từ một tình huống phản công sắc bén, Derrick Köhn kiến tạo để Abdul Fatawu dứt điểm gọn gàng ở cự ly gần, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn gỡ giúp Ghana chơi tự tin hơn, khiến thế trận trở nên cân bằng trong quãng thời gian còn lại.

Deniz Undav ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Đức

Dẫu vậy, bản lĩnh đã giúp Đức tạo nên khác biệt. Phút 88, Deniz Undav – cầu thủ vào sân từ ghế dự bị – tận dụng cơ hội để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

"Xe tăng" Đức được đánh giá cao tại World Cup 2026

Trận thắng này giúp tuyển Đức có chiến thắng thứ 7 liên tiếp trước thềm World Cup 2026. Trong khi đó, thất bại thứ 4 liên tiếp cho thấy Ghana vẫn còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn cải thiện phong độ trong thời gian tới.

Tuyển Pháp thắng đậm Colombia, thăng hoa FIFA Days

(NLĐO) – Desire Doue ghi 2 bàn đầu tiên trong màu áo lam, giúp tuyển Pháp đánh bại Colombia 3-1 đồng thời gửi lời cảnh báo đến các đối thủ tại World Cup 2026.

Bỉ phô diễn sức mạnh, thắng nghiền ép đồng chủ nhà World Cup

(NLĐO) - Màn bùng nổ ở hiệp hai giúp tuyển Bỉ đánh bại Mỹ 5-2 trong trận giao hữu tại Georgia, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho đội đồng chủ nhà World Cup.

Argentina thắng chật vật đội bóng hạng 115 thế giới Mauritania

(NLĐO) - Argentina duy trì thành tích bất bại sân nhà khi vượt qua đội bóng hạng 115 thế giới Mauritania tại Buenos Aires.

