Sao phim "Gã hề ma quái 2" treo cổ tự tử tuổi 46

Theo Variety ngày 21-12 (giờ địa phương) thông tin về cái chết của James Ransone. Theo công bố từ Văn phòng Giám định Y tế Quận Los Angeles – Mỹ, nam diễn viên đã tự treo cổ tại một nhà kho.

Nam diễn viên James Ransone qua đời

Anh ra đi vĩnh viễn để lại vợ và hai con. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự thương tiếc James Ransone.

Sinh năm 1979, James Ransone từng đóng vai phụ trong phim truyền hình "Ken Park" năm 2002. Sau đó, anh tham gia nhiều phim khác: "The Wire", "Inside Man", "How to Make It in America", "Treme", "Starlet", "Poker Face", "Oldboy", "It: Chapter Two", "Black Phone", "Black Phone 2"…

Trong hơn 20 năm theo nghề, anh tham gia hàng chục phim điện ảnh, truyền hình. Được đánh giá là diễn viên thực lực, James Ransone ghi dấu ấn đặc biệt với dòng phim kinh dị.

Đằng sau sự nghiệp thành công, James Ransone chiến đấu chống lại các vấn đề sức khỏe tâm thần. Anh từng tiết lộ trên tài khoản mạng xã hội rằng bị lạm dụng tình dục bởi gia sư toán vào năm 1992. Những chấn thương tâm lý gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, khiến James Ransone phải vật lộn nội tâm thời gian dài.

Anh từng sa vào nghiện heroin năm 27 tuổi và sau đó cai nghiện thành công.

