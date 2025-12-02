Soi tỉ số trận Newcastle - Tottenham: Chích chòe thừa thắng xông lên

Jacob Murphy (Newcastle) sút bóng trước khung thành Tottenham

Sau chiến thắng Everton 4-1, Newcastle sẽ mang đến cho người hâm mộ thêm một lý do để ăn mừng khi tiếp Tottenham trên sân nhà lúc 3 giờ 15 ngày 3-12. Với việc đội bóng của Eddie Howe đang có trung bình 2,20 bàn thắng mỗi trận trên sân nhà, một trận đấu nhiều bàn thắng đang được dự đoán tại St. James' Park.

Phía bên kia, Tottenham không gây được ấn tượng trong trận thua Fulham vào cuối tuần. Đoàn quân của Thomas Frank đang trải qua chuỗi ba trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, với hàng thủ liên tục gặp khó khăn. Cũng nên biết rằng Tottenham đã để thủng lưới 2,20 bàn/trận trên sân khách gần đây. Danh sách chấn thương của Spurs vẫn không thay đổi, với sự vắng mặt của tất cả Dragusin, Kulusevski, Maddison, Takai và Bissouma.

Cựu danh thủ Alan Shearer đã sớm đưa ra luận điểm về trận này. Cựu tiền đạo của Chích chòe nhấn mạnh: Chiến thắng Everton chính xác là điều Newcastle cần. Giờ đây, họ chuẩn bị đối đầu với Tottenham, một đối thủ mà họ đã áp đảo trong những năm gần đây. Kể từ khi Eddie Howe trở thành HLV trưởng của Newcastle, ông đã toàn thắng cả 4 trận gặp Tottenham tại St James' Park trên mọi đấu trường.

Sự thật là Chích chòe luôn lấn át Gà trống khi đánh bại Tottenham ở 6 trong 7 trận sân khách gần nhất. Áp lực sẽ còn lớn hơn với Tottenham khi họ phải chơi trên sân St James' Park lần này.

Giống như Shearer, đa số các chuyên gia đều ủng hộ Chích chòe: Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson dự đoán tỉ số 3-1. Cựu tiền đạo Chris Sutton đoán Newcastle thắng 2-0, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp đoán 2-1.

Dự đoán: Newcastle - Tottenham 2-1

Đối đầu trực tiếp

04-1-2025 Tottenham Newcastle 1-2 01-9-2024 Newcastle Tottenham 2-1 13-4-2024 Newcastle Tottenham 4-0 10-12-2023 Tottenham Newcastle 4-1 23-4-2023 Newcastle Tottenham 6-1 23-10-2022 Tottenham Newcastle 1-2 03-4-2022 Tottenham Newcastle 5-1 17-10-2021 Newcastle Tottenham 2-3 04-4-2021 Newcastle Tottenham 2-2 27-9-2020 Tottenham Newcastle 1-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 03/12 03:15 [13] Newcastle - Tottenham [12] 1.925 0 : 3/4 1.95 1.925 2 3/4 1.95

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Newcastle chấp nửa một, ăn 95, thua 92. Đến sáng nay chủ nhà chỉ còn ăn 90 nhưng thua đến 97, cho thấy thị trường đang độ cửa trên. Chọn chủ nhà yên tâm hơn.

Cho dù Newcastle là đội chiếu trên, nhưng tỉ số được ưa chuộng nhất lại là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9. Cửa thắng cho Newcastle luôn được đánh giá cao trận này khi 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 8, 1-0 và 2-0 có giá 9.2, trong lúc 0-1 có mệnh giá đặt 1 ăn đến 16.



