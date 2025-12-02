Soi tỉ số trận Newcastle - Tottenham: Chích chòe thừa thắng xông lên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Newcastle - Tottenham: Chích chòe thừa thắng xông lên

Trung Dũng

(NLĐO) - Newcastle đã trải qua những thăng trầm trong nửa đầu mùa giải, nhưng đang rất tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp trước Manchester City và Everton.

Soi tỉ số trận Newcastle – Tottenham: Chích chòe thừa thắng xông lên - Ảnh 1.

Jacob Murphy (Newcastle) sút bóng trước khung thành Tottenham

Sau chiến thắng Everton 4-1, Newcastle sẽ mang đến cho người hâm mộ thêm một lý do để ăn mừng khi tiếp Tottenham trên sân nhà lúc 3 giờ 15 ngày 3-12. Với việc đội bóng của Eddie Howe đang có trung bình 2,20 bàn thắng mỗi trận trên sân nhà, một trận đấu nhiều bàn thắng đang được dự đoán tại St. James' Park.

Phía bên kia, Tottenham không gây được ấn tượng trong trận thua Fulham vào cuối tuần. Đoàn quân của Thomas Frank đang trải qua chuỗi ba trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, với hàng thủ liên tục gặp khó khăn. Cũng nên biết rằng Tottenham đã để thủng lưới 2,20 bàn/trận trên sân khách gần đây. Danh sách chấn thương của Spurs vẫn không thay đổi, với sự vắng mặt của tất cả Dragusin, Kulusevski, Maddison, Takai và Bissouma.

Cựu danh thủ Alan Shearer đã sớm đưa ra luận điểm về trận này. Cựu tiền đạo của Chích chòe nhấn mạnh: Chiến thắng Everton chính xác là điều Newcastle cần. Giờ đây, họ chuẩn bị đối đầu với Tottenham, một đối thủ mà họ đã áp đảo trong những năm gần đây. Kể từ khi Eddie Howe trở thành HLV trưởng của Newcastle, ông đã toàn thắng cả 4 trận gặp Tottenham tại St James' Park trên mọi đấu trường.

Sự thật là Chích chòe luôn lấn át Gà trống khi đánh bại Tottenham ở 6 trong 7 trận sân khách gần nhất. Áp lực sẽ còn lớn hơn với Tottenham khi họ phải chơi trên sân St James' Park lần này.

Giống như Shearer, đa số các chuyên gia đều ủng hộ Chích chòe: Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson dự đoán tỉ số 3-1. Cựu tiền đạo Chris Sutton đoán Newcastle thắng 2-0, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp đoán 2-1.

Dự đoán: Newcastle - Tottenham 2-1

Đối đầu trực tiếp

04-1-2025

Tottenham

Newcastle

1-2

01-9-2024

Newcastle

Tottenham

2-1

13-4-2024

Newcastle

Tottenham

4-0

10-12-2023

Tottenham

Newcastle

4-1

23-4-2023

Newcastle

Tottenham

6-1

23-10-2022

Tottenham

Newcastle

1-2

03-4-2022

Tottenham

Newcastle

5-1

17-10-2021

Newcastle

Tottenham

2-3

04-4-2021

Newcastle

Tottenham

2-2

27-9-2020

Tottenham

Newcastle

1-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

03/12 03:15

[13] Newcastle - Tottenham [12]

1.925

0 : 3/4

1.95

1.925

2 3/4

1.95

03/12 03:15

[13] Newcastle vs Tottenham [12]

1.90

0 : 3/4

1.975

1.825

2 3/4

2.05

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Newcastle chấp nửa một, ăn 95, thua 92. Đến sáng nay chủ nhà chỉ còn ăn 90 nhưng thua đến 97, cho thấy thị trường đang độ cửa trên. Chọn chủ nhà yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận Newcastle – Tottenham: Chích chòe thừa thắng xông lên - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Newcastle – Tottenham: Chích chòe thừa thắng xông lên - Ảnh 3.

Cho dù Newcastle là đội chiếu trên, nhưng tỉ số được ưa chuộng nhất lại là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9. Cửa thắng cho Newcastle luôn được đánh giá cao trận này khi 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 8, 1-0 và 2-0 có giá 9.2, trong lúc 0-1 có mệnh giá đặt 1 ăn đến 16.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận West Ham - Liverpool: Thời khắc hồi sinh

Soi tỉ số trận West Ham - Liverpool: Thời khắc hồi sinh

(NLĐO) - Chuỗi trận thê thảm của Liverpool có hy vọng kết thúc khi họ kéo quân đến sân West Ham, đối thủ mà họ thắng 6 trong 7 trận bất bại gần nhất.

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester United: Đại bàng hứa hẹn bay cao

(NLĐO) - Manchester United muốn vùng dậy sau khi chuỗi trận bất bại dưới thời Ruben Amorim chấm dứt, nhưng làm khách ở Crystal Palace hứa hẹn sẽ rất khó khăn.

Caicedo bị đuổi, Chelsea cầm hòa nghẹt thở Arsenal

(NLĐO) – 7 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ chưa phản ánh hết sự quyết liệt của trận Super Sunday khi Chelsea xuất sắc cầm chân đội đầu bảng Arsenal dù phải chơi thiếu người

Newcastle Tottenham Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo