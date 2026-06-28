Sắp áp dụng danh mục mã khám chữa bệnh, mã khoa BHYT mới

Bộ Y tế vừa ban hành danh mục mã loại hình khám bệnh, chữa bệnh và danh mục mã khoa mới để thống nhất việc mã hóa, truyền và tiếp nhận dữ liệu chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa các cơ sở y tế với cơ quan BHXH.

Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám, chữa bệnh

Theo Quyết định 1804/QĐ-BYT do Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế ký ban hành, các danh mục này là cơ sở chuyên môn, kỹ thuật phục vụ việc mã hóa thông tin và gửi dữ liệu điện tử chi phí khám chữa bệnh BHYT, góp phần chuẩn hóa dữ liệu phục vụ giám định, thanh toán.

Các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan BHXH và đơn vị liên quan phải triển khai thực hiện chậm nhất từ ngày 1-8-2026.

Cùng với đó, Bộ Y tế bãi bỏ danh mục mã loại hình khám chữa bệnh ban hành kèm Quyết định 824/QĐ-BYT năm 2023 và danh mục mã khoa ban hành kèm Quyết định 2010/QĐ-BYT năm 2025 kể từ ngày 1-8-2026.

Bộ Y tế cũng hướng dẫn nguyên tắc mã hóa khoa chuyên môn để thống nhất việc gửi dữ liệu khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó, mã khoa được xây dựng trên cơ sở danh mục khoa theo quy chế bệnh viện. Đối với khoa liên chuyên khoa, khoa chuyên sâu hoặc đơn nguyên trực thuộc, mã sẽ được bổ sung thêm các ký tự theo quy tắc thống nhất để bảo đảm nhận diện chính xác từng đơn vị chuyên môn.

Trường hợp tên khoa tại cơ sở khám chữa bệnh không trùng với danh mục ban hành, đơn vị lựa chọn mã của khoa có chức năng, phạm vi chuyên môn tương ứng. Mã khoa Y học gia đình (K54) áp dụng cho các cơ sở hoặc khoa Y học gia đình.

Theo Bộ Y tế, khái niệm "khoa" trong danh mục này được hiểu bao gồm khoa, trung tâm, viện và đơn nguyên.

Danh mục mã loại hình khám chữa bệnh:

STT MA_LOAI_KCB Diễn giải Ghi chú 1 01 Khám bệnh 2 02 Điều trị ngoại trú Điều trị ngoại trú các bệnh không thuộc các bệnh cần chữa trị dài ngày theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT 3 03 Điều trị nội trú Thời gian điều trị nội trú dưới 4 giờ thì sử dụng mã "09" 4 04 Điều trị ban ngày Thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Là trường hợp người bệnh phải điều trị nội trú mà theo chỉ định của người hành nghề thì người bệnh không phải lưu lại qua đêm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Không áp dụng cho trường hợp điều trị điều trị nội trú dưới 4 giờ (mã "09") 5 05 Điều trị ngoại trú các bệnh cần chữa trị dài ngày liên tục trong năm, áp dụng cho các bệnh theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, có khám bệnh và lĩnh thuốc. Trường hợp có thực hiện dịch vụ kỹ thuật (ví dụ xét nghiệm, chạy thận nhân tạo,…) thì sử dụng mã "08", không sử dụng mã "05" 6 06 Lưu người bệnh tại phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường 7 07 Nhận thuốc theo hẹn Không thuộc trường hợp người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh. 8 08 Điều trị ngoại trú các bệnh cần chữa trị dài ngày liên tục trong năm, áp dụng cho các bệnh theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT, có khám bệnh, có thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và/hoặc được sử dụng thuốc. 9 09 Điều trị nội trú dưới 04 giờ Không áp dụng cho trường hợp điều trị điều trị ban ngày (mã "04") 10 10 Các trường hợp khác 11 11 Khám bệnh, chữa bệnh lưu động Thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Áp dụng khi cơ sở KCB cung cấp dịch vụ y tế ngoài địa điểm KCB được ghi trong giấy phép hoạt động (không bao gồm trường hợp KCB tại nhà áp dụng MA_LOAI_KCB = 12) 12 12 Khám bệnh, chữa bệnh tại nhà Thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. 13 13 Khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình Thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Áp dụng tại cơ sở KCB y học gia đình hoặc cơ sở KCB khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học gia đình thực hiện. 14 14 Khám bệnh, chữa bệnh từ xa Thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. 15 15 Khám sức khoẻ định kỳ - Đối với bảo hiểm y tế: Chỉ áp dụng khi có quy định của cấp có thẩm quyền về thanh toán chi phí từ Quỹ bảo hiểm y tế. - Đối với các nguồn kinh phí khác: áp dụng theo quy định hiện hành. 16 16 Khám sàng lọc - Đối với bảo hiểm y tế: Chỉ áp dụng khi có quy định của cấp có thẩm quyền về thanh toán chi phí từ Quỹ bảo hiểm y tế. - Đối với các nguồn kinh phí khác: áp dụng theo quy định hiện hành.

Danh mục mã khoa