Sắp áp dụng danh mục mã khám chữa bệnh, mã khoa BHYT mới

Bộ Y tế vừa ban hành danh mục mã loại hình khám bệnh, chữa bệnh và danh mục mã khoa mới để thống nhất việc mã hóa, truyền và tiếp nhận dữ liệu chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa các cơ sở y tế với cơ quan BHXH.
Theo Quyết định 1804/QĐ-BYT do Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế ký ban hành, các danh mục này là cơ sở chuyên môn, kỹ thuật phục vụ việc mã hóa thông tin và gửi dữ liệu điện tử chi phí khám chữa bệnh BHYT, góp phần chuẩn hóa dữ liệu phục vụ giám định, thanh toán.
Các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan BHXH và đơn vị liên quan phải triển khai thực hiện chậm nhất từ ngày 1-8-2026.
Cùng với đó, Bộ Y tế bãi bỏ danh mục mã loại hình khám chữa bệnh ban hành kèm Quyết định 824/QĐ-BYT năm 2023 và danh mục mã khoa ban hành kèm Quyết định 2010/QĐ-BYT năm 2025 kể từ ngày 1-8-2026.
Bộ Y tế cũng hướng dẫn nguyên tắc mã hóa khoa chuyên môn để thống nhất việc gửi dữ liệu khám chữa bệnh BHYT.
Theo đó, mã khoa được xây dựng trên cơ sở danh mục khoa theo quy chế bệnh viện. Đối với khoa liên chuyên khoa, khoa chuyên sâu hoặc đơn nguyên trực thuộc, mã sẽ được bổ sung thêm các ký tự theo quy tắc thống nhất để bảo đảm nhận diện chính xác từng đơn vị chuyên môn.
Trường hợp tên khoa tại cơ sở khám chữa bệnh không trùng với danh mục ban hành, đơn vị lựa chọn mã của khoa có chức năng, phạm vi chuyên môn tương ứng. Mã khoa Y học gia đình (K54) áp dụng cho các cơ sở hoặc khoa Y học gia đình.
Theo Bộ Y tế, khái niệm "khoa" trong danh mục này được hiểu bao gồm khoa, trung tâm, viện và đơn nguyên.
Danh mục mã loại hình khám chữa bệnh:
STT
MA_LOAI_KCB
Diễn giải
Ghi chú
1
01
Khám bệnh
2
02
Điều trị ngoại trú
Điều trị ngoại trú các bệnh không thuộc các bệnh cần chữa trị dài ngày theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT
3
03
Điều trị nội trú
Thời gian điều trị nội trú dưới 4 giờ thì sử dụng mã "09"
4
04
Điều trị ban ngày
Thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
Là trường hợp người bệnh phải điều trị nội trú mà theo chỉ định của người hành nghề thì người bệnh không phải lưu lại qua đêm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Không áp dụng cho trường hợp điều trị điều trị nội trú dưới 4 giờ (mã "09")
5
05
Điều trị ngoại trú các bệnh cần chữa trị dài ngày liên tục trong năm, áp dụng cho các bệnh theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, có khám bệnh và lĩnh thuốc.
Trường hợp có thực hiện dịch vụ kỹ thuật (ví dụ xét nghiệm, chạy thận nhân tạo,…) thì sử dụng mã "08", không sử dụng mã "05"
6
06
Lưu người bệnh tại phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường
7
07
Nhận thuốc theo hẹn
Không thuộc trường hợp người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh.
8
08
Điều trị ngoại trú các bệnh cần chữa trị dài ngày liên tục trong năm, áp dụng cho các bệnh theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT, có khám bệnh, có thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và/hoặc được sử dụng thuốc.
9
09
Điều trị nội trú dưới 04 giờ
Không áp dụng cho trường hợp điều trị điều trị ban ngày (mã "04")
10
10
Các trường hợp khác
11
11
Khám bệnh, chữa bệnh lưu động
Thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế.
Áp dụng khi cơ sở KCB cung cấp dịch vụ y tế ngoài địa điểm KCB được ghi trong giấy phép hoạt động (không bao gồm trường hợp KCB tại nhà áp dụng MA_LOAI_KCB = 12)
12
12
Khám bệnh, chữa bệnh tại nhà
Thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế.
13
13
Khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình
Thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế.
Áp dụng tại cơ sở KCB y học gia đình hoặc cơ sở KCB khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học gia đình thực hiện.
14
14
Khám bệnh, chữa bệnh từ xa
Thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế.
15
15
Khám sức khoẻ định kỳ
- Đối với bảo hiểm y tế: Chỉ áp dụng khi có quy định của cấp có thẩm quyền về thanh toán chi phí từ Quỹ bảo hiểm y tế.
- Đối với các nguồn kinh phí khác: áp dụng theo quy định hiện hành.
16
16
Khám sàng lọc
- Đối với bảo hiểm y tế: Chỉ áp dụng khi có quy định của cấp có thẩm quyền về thanh toán chi phí từ Quỹ bảo hiểm y tế.
- Đối với các nguồn kinh phí khác: áp dụng theo quy định hiện hành.
Danh mục mã khoa
STT
Tên khoa
MA_KHOA
Ghi chú
1
Khoa Khám bệnh
K01
2
Khoa Hồi sức cấp cứu
K02
3
Khoa Nội tổng hợp
K03
4
Khoa Nội tim mạch
K04
5
Khoa Nội tiêu hoá
K05
6
Khoa Nội cơ - xương - khớp
K06
7
Khoa Nội thận - tiết niệu
K07
8
Khoa Nội tiết
K08
9
Khoa Dị ứng
K09
10
Khoa Huyết học lâm sàng
K10
11
Khoa Truyền nhiễm
K11
12
Khoa Lao
K12
13
Khoa Da liễu
K13
14
Khoa Thần kinh
K14
15
Khoa Tâm thần
K15
16
Khoa Y học cổ truyền
K16
Áp dụng đối với các cơ sở KCB không tách lĩnh vực Y học cổ truyền thành các khoa chuyên môn
Khoa Ngũ quan
K16.1
Khoa Châm cứu
K16.2
Khoa Ngoại phụ
K16.3
17
Khoa Lão học
K17
Hoặc Khoa Lão, Khoa Người cao tuổi
18
Khoa Nhi
K18
19
Khoa Ngoại tổng hợp
K19
20
Khoa Ngoại thần kinh
K20
21
Khoa Ngoại lồng ngực
K21
22
Khoa Ngoại tiêu hoá
K22
Khoa Ngoại Hậu môn, đại trực tràng và sàn chậu
K22.1
23
Khoa Ngoại thận - tiết niệu
K23
24
Khoa Chấn thương chỉnh hình
K24
25
Khoa Bỏng
K25
26
Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
K26
27
Khoa Phụ sản
K27
28
Khoa Tai - Mũi - Họng
K28
29
Khoa Răng - Hàm - Mặt
K29
30
Khoa Mắt
K30
31
Khoa Hồi chức năng và/hoặc Vật lý trị liệu
K31
32
Khoa Y học hạt nhân
K32
Trường hợp cơ sở KCB không có Khoa Y học hạt nhân riêng thì sử dụng mã "K33"
33
Khoa Ung bướu
K33
34
Khoa Truyền máu
K34
35
Khoa Lọc máu nhân tạo
K35
36
Khoa Huyết học
K36
37
Khoa Sinh hoá
K37
Hoặc Khoa Hoá sinh
38
Khoa Vi sinh
K38
39
Khoa Chẩn đoán hình ảnh
K39
40
Khoa Thăm dò chức năng
K40
41
Khoa Nội soi
K41
42
Khoa Giải phẫu bệnh
K42
43
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
K43
Hoặc Khoa Chống nhiễm khuẩn
44
Khoa Dược
K44
45
Khoa Dinh dưỡng
K45
46
Khoa Sinh học phân tử
K46
47
Khoa Xét nghiệm
K47
48
Khoa Hồi sức tích cực
K48
49
Khoa Chống độc
K49
50
Khoa Nội hô hấp
K50
51
Khoa Điều trị bệnh truyền nhiễm nhóm A
K99
Sử dụng trong trường hợp dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
52
Khoa Đột quỵ
K51
53
Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
K52
54
Khoa Nam học
K53
55
Khoa Y học gia đình
K54
56
Khoa Y học dưới nước
K55
57
Khoa Hỗ trợ sinh sản
K56
58
Khoa Điều trị ban ngày
K57
59
Khoa Ký sinh trùng
K58
60
Khoa Khám, chữa bệnh theo yêu cầu
K59
Khoa Khám bệnh theo yêu cầu
K59.1
Khoa Điều trị theo yêu cầu
K59.2
61
Khoa Di truyền lâm sàng
K60
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