Sập bẫy đa cấp, cách nào đòi lại tiền?

- Bạn đọc NGUYỄN THANH HUY (TP HCM) hỏi: "Xin luật sư chỉ rõ các dấu hiệu nhận biết kinh doanh đa cấp trái phép và hướng dẫn thủ tục pháp lý cần thiết để nạn nhân có thể bảo vệ quyền lợi và thu hồi tài sản đã mất?"

- Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo quy định pháp luật, người dân có thể nhận diện kinh doanh đa cấp trái phép qua các dấu hiệu đặc trưng như: Ép buộc người tham gia đặt cọc hoặc mua hàng với giá cao; trả hoa hồng chủ yếu dựa trên việc lôi kéo người mới tham gia thay vì kết quả bán hàng và thường đưa ra các cam kết lợi nhuận "siêu tốc", phi thực tế.

Nếu đã lỡ tham gia, để bảo vệ quyền lợi, nạn nhân cần nhanh chóng thu thập toàn bộ chứng cứ (sao kê tài khoản ngân hàng, biên lai nộp tiền, các tin nhắn trao đổi qua điện thoại; email, hình ảnh quảng cáo...) và làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra. Việc tố giác sớm là yếu tố then chốt giúp cơ quan chức năng kịp thời xác minh thông tin, khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, kịp thời có quyết định ngăn chặn chuyển dịch tài sản nhằm tránh tình trạng các đối tượng tẩu tán tài sản, từ đó tăng khả năng thu hồi lại tài sản, tiền bạc đã bỏ ra.



