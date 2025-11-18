Sắp tổ chức Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Đức

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa thông báo mời các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tham dự Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Đức. Diễn đàn dự kiến tổ chức ngày 9-12-2025 tại thành phố Leipzig, bang Saxon (CHLB Đức).

Diễn đàn được tổ chức theo kế hoạch xúc tiến, phát triển thị trường lao động ngoài nước năm 2025 đã được lãnh đạo Bộ Nội vụ phê duyệt, trên cơ sở thống nhất giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Xã hội CHLB Đức (BMAS). Sự kiện nhằm tăng cường hợp tác lao động song phương, đồng thời kết nối đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tiếp nhận lao động tại Đức.

Đức đang thiếu nhân lực và mong muốn hợp tác với Việt Nam

Theo chương trình, diễn đàn do lãnh đạo Bộ Nội vụ Việt Nam và BMAS đồng chủ trì, tập trung trao đổi về nhiều nội dung.

Cụ thể như chính sách và pháp luật liên quan đến cung ứng – tiếp nhận lao động Việt Nam tại CHLB Đức; chia sẻ kinh nghiệm về quy trình, thủ tục, hồ sơ; đánh giá năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp hai bên; kết nối hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam với phía Đức.

Để bảo đảm hiệu quả kết nối và công tác hậu cần, mỗi doanh nghiệp được đăng ký tối đa 2 đại biểu, trong đó ít nhất 1 người là lãnh đạo doanhnghiệp. Các đơn vị có nhu cầu mở rộng hoặc thúc đẩy thị trường lao động Đức được khuyến khích tham gia.

Doanh nghiệp đăng ký thông tin đại biểu qua Cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại mục doanh nghiệp trên hệ thống trực tuyến (đường dẫn: csdl-dolab.moha.gov.vn). Thời hạn đăng ký chậm nhất ngày 20-11-2025.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự đúng hạn để thuận lợi cho việc chuẩn bị tổ chức sự kiện.