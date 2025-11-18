Sắp tổ chức Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Đức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Sắp tổ chức Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Đức

G.Nam

(NLĐO) - Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Đức giúp mở rộng kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy tiếp nhận lao động Việt Nam

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa thông báo mời các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tham dự Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Đức. Diễn đàn dự kiến tổ chức ngày 9-12-2025 tại thành phố Leipzig, bang Saxon (CHLB Đức).

Diễn đàn được tổ chức theo kế hoạch xúc tiến, phát triển thị trường lao động ngoài nước năm 2025 đã được lãnh đạo Bộ Nội vụ phê duyệt, trên cơ sở thống nhất giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Xã hội CHLB Đức (BMAS). Sự kiện nhằm tăng cường hợp tác lao động song phương, đồng thời kết nối đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tiếp nhận lao động tại Đức.

Sắp tổ chức Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Đức - Ảnh 1.

Đức đang thiếu nhân lực và mong muốn hợp tác với Việt Nam

Theo chương trình, diễn đàn do lãnh đạo Bộ Nội vụ Việt Nam và BMAS đồng chủ trì, tập trung trao đổi về nhiều nội dung. 

Cụ thể như chính sách và pháp luật liên quan đến cung ứng – tiếp nhận lao động Việt Nam tại CHLB Đức; chia sẻ kinh nghiệm về quy trình, thủ tục, hồ sơ; đánh giá năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp hai bên; kết nối hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam với phía Đức.

Để bảo đảm hiệu quả kết nối và công tác hậu cần, mỗi doanh nghiệp được đăng ký tối đa 2 đại biểu, trong đó ít nhất 1 người là lãnh đạo doanhnghiệp. Các đơn vị có nhu cầu mở rộng hoặc thúc đẩy thị trường lao động Đức được khuyến khích tham gia.

Doanh nghiệp đăng ký thông tin đại biểu qua Cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại mục doanh nghiệp trên hệ thống trực tuyến (đường dẫn: csdl-dolab.moha.gov.vn). Thời hạn đăng ký chậm nhất ngày 20-11-2025.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự đúng hạn để thuận lợi cho việc chuẩn bị tổ chức sự kiện.

Tin liên quan

Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho lao động lành nghề tại Đức

Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho lao động lành nghề tại Đức

(NLĐO) - Với tình trạng dân số già hóa, Đức đang tích cực tìm kiếm những lao động có tay nghề từ nước ngoài.

Bạn ấp ủ giấc mơ du học nghề Đức nhưng lo ngại rủi ro về ngôn ngữ, đừng quá lo lắng

(NLĐO) - Thấu hiểu những trăn trở đó, Eduwing Global ở đây để biến hành trình của bạn trở nên an toàn và hiệu quả nhất!

Đức là đối tác chiến lược của Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực

(NLĐO)- Chi hội Giáo dục và việc làm Việt - Đức chính thức ra mắt, kỳ vọng đưa hoạt động du học và việc làm tại Đức đi vào khuôn khổ, minh bạch, chuyên nghiệp.

lao động việt nam người lao động phát triển thị trường Bộ Nội vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo