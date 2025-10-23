HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sáu người mẫu mặc váy in logo lạ, công ty ở TP HCM bị phạt

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt một công ty khi tổ chức quảng cáo ở cụm sân Pickleball

Ngày 23-10, Công an TP HCM cho biết UBND phường Xóm Chiếu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty N. số tiền 25 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Công an TP HCM đã phối hợp xử phạt Công ty N.

Theo Công an TP HCM, công ty này có hành vi vi phạm quy định không thông báo nội dung, số lượng bảng quảng cáo, thời gian, địa điểm thực hiện quảng cáo, theo điểm b, khoản 4 điều 42 Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP HCM) phối hợp Công an phường Xóm Chiếu và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương kiểm tra cụm sân Pickleball tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Đoàn kiểm tra phát hiện 4 bảng quảng cáo đứng và 6 người mẫu nữ mặc váy trắng, in hình logo liên quan đến các trang mạng cờ bạc, cá độ trực tuyến là những dịch vụ chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Công an TP HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thể thao cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quảng cáo và tổ chức giải thể thao, nhằm bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, đúng quy định.

Tin liên quan

Công an TP HCM bắt Tổng Giám đốc Công ty Cáp treo Vũng Tàu

Công an TP HCM bắt Tổng Giám đốc Công ty Cáp treo Vũng Tàu

(NLĐO) - Công an TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường, bắt Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

Công an TP HCM kết luận vụ Giám đốc Công ty KPC buôn lậu

(NLĐO) - Giám đốc Công ty KPC đã móc nối với một số người Việt Nam có hành vi buôn lậu lô hàng không khai báo hải quan trị giá 10,4 tỉ đồng.

Công an TP HCM tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

(NLĐO) - Công an TP HCM đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và chính sách tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù.

