HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Say không sai nhưng đừng lấy say làm cái cớ

Phạm Nguyễn Quỳnh Thư

(NLĐO)- Không ai bị lên án vì say mà nhiều người bị lên án vì cách họ cư xử khi say

Vụ việc liên quan đến ca sĩ Trung Quân Idol không chỉ là câu chuyện cá nhân. Nó chạm đến một ranh giới rất rõ: quyền được say và trách nhiệm khi đã say.

Không lên án say mà lên án cách cư xử khi say

Nói cho công bằng, người nổi tiếng cũng là con người. Họ có quyền vui, quyền uống rượu, thậm chí quyền… say. Không ai có thể và cũng không nên, áp một chuẩn mực “thánh nhân” lên đời sống cá nhân của họ.

Nhưng điều đáng bàn không nằm ở việc có say hay không, mà là khi say, họ trở thành ai?

Say, nếu chỉ dừng lại ở một trạng thái sinh lý, không có gì đáng nói. Tuy nhiên, khi say kéo theo hành vi làm tổn thương người khác, dù là lời nói hay hành động, thì câu chuyện đã chuyển từ quyền cá nhân sang trách nhiệm xã hội.

Dư luận phản ứng không phải vì một nghệ sĩ uống rượu. Họ phản ứng vì cảm giác rằng có người đang dùng chữ “say” như một tấm lá chắn mềm để giảm nhẹ, giải thích, thậm chí để xin được cảm thông.

Say không sai nhưng đừng lấy say làm cái cớ - Ảnh 1.

Minh họa AI

Vấn đề là xã hội ngày nay không còn dễ dãi như vậy. Không ai bị lên án vì say mà nhiều người bị lên án vì cách họ cư xử khi say. Dĩ nhiên có một thực tế cần thừa nhận, người nổi tiếng luôn bị soi kỹ hơn.

Không phải vì công chúng khắt khe vô lý, mà vì chính họ đang sống bằng sự chú ý của công chúng. Một người bình thường say và gây chuyện, hậu quả thường dừng lại trong một nhóm nhỏ. Một người nổi tiếng say và gây chuyện, hậu quả có thể lan rộng ra hàng triệu người.

Đó là khác biệt. Vì vậy, tự do của người nổi tiếng là tự do có điều kiện, được sống như một cá nhân nhưng không thể quên mình đang là một hình mẫu, dù muốn hay không.

Đừng đánh mất niềm tin!

Trong nhiều vụ việc tương tự, kịch bản quen thuộc thường là sai sót- xin lỗi- rồi… im lặng. Song công chúng bây giờ không chỉ cần một lời xin lỗi. Họ cần thấy sự nhất quán và trách nhiệm thực sự. Một lời xin lỗi vội vàng, rồi xoá đi, hoặc thay đổi thái độ theo phản ứng dư luận…, đôi khi không giúp xoa dịu mà còn khiến câu chuyện kéo dài hơn. Bởi điều công chúng chờ đợi là một thái độ đúng.

Hãy hình dung nếu xã hội chấp nhận “say thì có thể thông cảm”, ranh giới đúng- sai chắc chắn sẽ dần bị kéo giãn. Và rồi, rất nhiều hành vi sẽ trượt dài mà không bị lên án đủ mạnh. Điều này càng đặc biệt đáng lo khi người trong cuộc là người có ảnh hưởng, hành vi sai của họ có thể vô tình trở thành “chuẩn lệch” cho những người khác.

Ở chiều ngược lại, phản ứng của mạng xã hội cũng là điều đáng suy nghĩ. Không ít bình luận đi quá xa, từ phê phán hành vi chuyển sang công kích cá nhân, thậm chí kết luận thay cơ quan chức năng.

TIN LIÊN QUAN

Sự phẫn nộ là dễ hiểu. Nhưng nếu thiếu kiểm soát, nó lại trở thành một dạng “mất kiểm soát tập thể”, không khác nhiều so với điều mà chính chúng ta đang lên án. 

Bởi danh tiếng có thể được xây dựng bằng tài năng còn niềm tin, thứ giữ cho danh tiếng tồn tại, lại được quyết định bởi những khoảnh khắc rất đời thường. Và đôi khi, chỉ một lần “không kiểm soát”, cái giá phải trả không nằm ở scandal, mà nằm ở niềm tin đã mất. 

Vậy người nổi tiếng có được say không? Câu trả lời là: có. Nhưng câu hỏi đúng hơn phải là khi say, họ còn giữ được giới hạn của mình không?

Bởi danh tiếng có thể được xây dựng bằng tài năng còn niềm tin, thứ giữ cho danh tiếng tồn tại, lại được quyết định bởi những khoảnh khắc rất đời thường. Và đôi khi, chỉ một lần "không kiểm soát", cái giá phải trả không nằm ở scandal, mà nằm ở niềm tin đã mất.

trách nhiệm xã hội mạng xã hội cơ quan chức năng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo