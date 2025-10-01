SBOOKS ra mắt truyện ngắn nhân dịp 7 năm thành lập

Dịp này, đơn vị cũng giới thiệu tuyển tập thường niên "Truyện ngắn đặc sắc 2025", với sự tham gia của nhà văn Tống Phước Bảo và nhà văn - nhà báo Trần Nguyễn Anh. Truyện ngắn đặc sắc là dự án tuyển chọn các tác phẩm văn học Việt Nam đương đại do SBOOKS phối hợp với Nhà xuất bản Văn học tiến hành hằng năm.

Truyện ngắn đặc sắc 2025 quy tụ những cây viết có khát vọng trình hiện con người trong chiều kích giãn nở tưởng đến tột cùng song vẫn không ngừng khai phá. Chia sẻ tại buổi giao lưu, nhà văn Tống Phước Bảo bày tỏ sự thích thú khi "Truyện ngắn đặc sắc 2025" có nhiều sự thay đổi.

Các khách mời giao lưu tại talkshow ra mắt truyện ngắn

"Ngoài việc bìa sách được thiết kế đẹp mắt, năm nay truyện ngắn đặc sắc quy tụ đa dạng các cây bút thuộc thế hệ 6x, 7x, và cả những tác giả trẻ thế hệ 2000. Đây là một điều mới mẻ, cho thấy tuyển tập đã mở rộng truyền thống của mình, tạo cơ hội để nhiều thế hệ nhà văn cùng cất tiếng nói", nhà văn Tống Phước Bảo chia sẻ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, nhà sáng lập SBOOKS, chia sẻ: "Trách nhiệm lớn nhất và quan trọng nhất của chúng tôi là phụng sự tận tâm với độc giả, với những con người luôn mong cầu tri thức và khát khao thay đổi cuộc đời. Những cuốn sách chúng tôi Xuất bản và Phát hành sẽ là những cuốn sách mang những hạt giống tri thức giúp cho độc giả khai mở trí huệ và sống theo lẽ sống của chính họ".

Một năm trở lại đây, SBOOKS có bước chậm lại trên thị trường nhưng lại đột phá trong mảng sách giá trị cao. Doanh nghiệp đã phát hành nhiều tác phẩm văn học – lịch sử – văn hóa như "Tiêu Sơn tráng sĩ", "Hoàng Lê nhất thống chí", "Trong rừng nho"... đồng thời trở thành đối tác phát hành độc quyền của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với ấn phẩm "Chúa Nguyễn và những giai thoại mở đất phương Nam".

Sách "Truyện ngắn đặc sắc 2025" nhân dịp 7 năm thành lạp SBOOKS

Đặc biệt, nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2-9, SBOOKS phối hợp xuất bản cuốn "Tấm lòng với đất nước của Madame Bình", đưa gần 3.000 bản đến tay bạn đọc cả nước.

Ông Nguyễn Anh Dũng cho biết thêm trong những năm tới, SBOOKS sẽ tiếp tục tập trung và đẩy mạnh các dự án sách văn học - văn hóa - lịch sử và các nhóm sách có giá trị cao khác với tinh thần đề cao giáo dục. Đồng thời vững tâm, dồn sức để có thể hỗ trợ cho công cuộc "Diệt lậu - Dẹp giả" của ngành xuất bản.