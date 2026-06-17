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Sẽ diễn ra một hội thi quan trọng đối với Trường Đại học Cửu Long

Tin - ảnh: Văn Dô

(NLĐO) – Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long lưu ý các đơn vị trực thuộc phải có kế hoạch và chuẩn bị đầu tư để có được những giải chất lượng cao

Chiều 17-6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Đại học Cửu Long tổ chức hội nghị triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ I, năm 2026-2027.

Sắp diễn ra một hội thi quan trọng đối với Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Ngô Văn Tán, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban tổ chức hội thi.

Về phía Trường Đại học Cửu Long có TS. Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; TS. Trần Văn Thận, Trưởng Phòng Quản lý khoa học…

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Đặng Thị Ngọc Lan đề nghị các phòng, khoa, đơn vị tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện và hướng dẫn các cán bộ, giảng viên, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ I, năm 2026-2027.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long lưu ý các đơn vị trực thuộc phải có kế hoạch và chuẩn bị đầu tư để có được những giải pháp tốt, chất lượng cao. Lựa chọn những giải pháp có tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng trong thực tiễn và hiệu quả đạt được của đề tài. Nhà trường sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất có thể cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia hội thi.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ I, năm 2026 – 2027, gồm: Giới thiệu thể lệ và những điểm mới của hội thi; kỹ năng trình bày, thuyết trình, bảo vệ giải pháp trước hội đồng giám khảo; hướng dẫn xây dựng hồ sơ dự thi, bản thuyết minh giải pháp…

Sắp diễn ra một hội thi quan trọng đối với Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 2.

TS. Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, phát biểu khai mạc

Đồng thời, các đại biểu còn được chia sẻ kinh nghiệm, cách lựa chọn đề tài, hướng dẫn phương pháp sáng tạo, phương pháp tìm kiếm ý tưởng mới.

Tại đây, nhiều cán bộ, giản viên và sinh viên đặt câu hỏi cho ban tổ chức liên quan đến việc tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ I, năm 2026-2027, như: Làm thế nào để các ý tưởng sáng tạo của giảng viên và sinh viên khối ngành Khoa học Sức khỏe; yếu tố then chốt nào trong bản thuyết minh giải pháp để làm nổi bật tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn; kỹ năng chọn đề tài; những năng lực nào để các sản phẩm nghiên cứu có thể cạnh tranh ở cấp tỉnh, cấp quốc gia hoặc xa hơn nữa...

Sắp diễn ra một hội thi quan trọng đối với Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 3.

Ban tổ chức trình bày các nội dung về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ I, năm 2026 - 2027

Sắp diễn ra một hội thi quan trọng đối với Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 4.

Sắp diễn ra một hội thi quan trọng đối với Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 5.

Sinh viên đặt câu hỏi cho ban tổ chức

Thông qua hội nghị, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; góp phần tăng năng suất, hiệu suất lao động, tạo sức lan tỏa, ứng dụng cao.

Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Cửu Long trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết khi tham gia hội thi, góp phần đạt được kết quả cao hơn, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đơn vị và địa phương.

Sắp diễn ra một hội thi quan trọng đối với Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 6.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa nhận hồ sơ dự thi từ khi phát động cho đến trước ngày 30-4-2027.

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trường đại học cửu long tỉnh Vĩnh Long
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