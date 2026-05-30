Trường Đại học Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 157 thạc sĩ

Ngày 30-5, Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 157 học viên tân thạc sĩ niên khóa 2022-2024, 2023-2025, 2024-2026 thuộc các ngành: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thực phẩm; Tài chính ngân hàng; Luật kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, nhiệt liệt chúc mừng toàn thể tân thạc sĩ đã hoàn thành khóa học.

Nhà giáo ưu tú cho biết Trường Đại học Cửu Long được thành lập vào năm 2000, là trường đào tạo đa lĩnh vực, với 4 lĩnh vực chính gồm: khoa học xã hội và nhân văn; khoa học kinh tế; khoa học kỹ thuật - công nghệ và khoa học sức khỏe, về cấp độ đại học với 41 ngành và 96 chuyên ngành.

Với cấp độ sau đại học, Trường Đại học Cửu Long đang đào tạo 11 ngành thạc sĩ, 3 ngành chuyên khoa I, và 5 ngành tiến sĩ.

Về đội ngũ, Trường Đại học Cửu Long hiện có trên 1.400 thầy cô, trong đó có gần 44% thầy cô có học vị Tiến sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư và Bác sĩ chuyên khoa II khoa học sức khỏe.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu khai mạc

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao giấy khen cho tân thạc sĩ tốt nghiệp thủ khoa.

Đợt này có 157 học viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp. Căn cứ kết quả học tập, Trường Đại học Cửu Long đã khen thưởng 5 sinh viên đạt thành tích tốt nghiệp thủ khoa có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao bằng tốt nghiệp cho tân thạc sĩ.

Dịp này, các học viên đóng góp 17 triệu đồng cho quỹ học bổng của nhà trường. Đây là nghĩa cử cao đẹp nhằm giúp cho sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ chụp ảnh lưu niệm cùng tân thạc sĩ

Tiến sĩ Vương Bảo Thy, Trưởng Khoa Khoa học sức khỏe, trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ

Trường Đại học Cửu Long được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2013. Đến nay, nhà trường đang tuyển sinh và đào tạo 11 ngành thạc sĩ và 3 ngành chuyên khoa cấp 1.

PGS. TS Nguyễn Kim Quyên, Trưởng Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ

Qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 42.000 cử nhân, kỹ sư và gần 1.500 thạc sĩ. Theo thống kê mới đây, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường là khoảng 97%.



