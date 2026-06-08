Trường Đại học Cửu Long làm việc với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, chiều 8-6, tại Thủ đô Vientiane (Lào), đoàn công tác của lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long do Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn - đã đến thăm và làm việc tại Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào về định hướng hợp tác trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học.

Quang cảnh buổi làm việc tại Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào

Tiếp đoàn, có ông Keovisouk Solaphom, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào cùng tham dự.

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ cho biết Trường Đại học Cửu Long có gần 1.500 cán bộ, giảng viên. Trong đó, có khoảng 80 giáo sư, phó giáo sư; 263 tiến sĩ; 621 thạc sĩ; gần 320 bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II.

Đặc biệt, trường có khoảng 25 giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo và phù hợp chiến lược hội nhập quốc tế.

Hiện, trường có gần khoảng 300 lưu học sinh nước ngoài đang học tập, nghiên cứu tại trường, trong đó có khoảng 73 lưu học sinh Lào.

Sắp tới, nhà trường sẽ tiếp nhận thêm một số lưu học sinh đến từ các quốc gia như: Ấn Độ, Sri-Lanka, Nhật Bản, Lào, Campuchia…

Ngày 29-9-2022, Trường Đại học Cửu Long đã phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Vụ Đổi mới và Công nghệ (Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào) tổ chức khánh thành Trung tâm Đào tạo tiếng Việt Hữu nghị UCL- IICT tại Thủ đô Vientiane.

Đây là Trung tâm Tiếng Việt đầu tiên của Trường Đại học Cửu Long đặt tại Lào nhằm hướng đến mục tiêu là đào tạo và nâng cao trình độ tiếng Việt cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên và học sinh Lào ngay trên đất nước mình.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao đổi thông tin với ông Keovisouk Solaphom, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào

Tiếp nối kết quả hợp tác trước đó, tại buổi làm việc hôm nay, đại biểu 2 bên đã trao đổi, thảo luận các nội dung: củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Đào tạo Tiếng Việt tại Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ của Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào.

Đồng thời, phối hợp triển khai các chương trình chuyển đổi số, tập huấn công nghệ số và an toàn thông tin; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến vấn đề chuyển đổi số và công nghệ số…

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào.

Tại đây, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ thống nhất hỗ trợ 10 suất học bổng cho Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào sang học tại Trường Đại học Cửu Long, gồm: 5 suất học trình độ đại học và 5 suất học trình độ thạc sĩ.

Sáng cùng ngày, công tác của lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đã thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Keovisouk Solaphom bày tỏ niềm vui mừng chào đón đoàn công tác của Trường Đại học Cửu Long đến thăm và làm việc tại Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ tặng quà lưu niệm cho ông Keovisouk Solaphom, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào

Giữa nhà trường và Bộ Công nghệ và Truyền thông đã ký bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực. "Cám ơn lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đã hỗ trợ 10 suất học bổng. Mong nhà trường tiếp tục hỗ trợ, đào tạo nguồn lực cho Lào nói chung và Bộ Công nghệ và Truyền thông nói riêng" - ông Keovisouk Solaphom phát biểu.

Dịp này, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ mời lãnh đạo Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào sang thăm Trường Đại học Cửu Long nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027 sắp tới.

Ông Keovisouk Solaphom, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào vui vẻ nhận lời mời.



