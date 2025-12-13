HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

SEA Games 33: Ấn tượng Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc

Đông linh

Đoàn thể thao Việt Nam tập trung vào cuộc đua nhì bảng xếp hạng ngay từ ngày thi đấu thứ 3 của SEA Games 33 - 2025

Chẳng phải cuộc so tài tranh chấp huy chương, thế nhưng, kết quả trận đấu bóng chuyền nữ phản ánh phần nào tương quan lực lượng giữa hai đoàn Việt Nam và Indonesia. Từng 2 lần đánh bại đoàn quân xứ vạn đảo tại các chặng SEA V.League hồi giữa năm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tái hiện sự vượt trội của mình khi giành chiến thắng 3-0 (25-20, 25-15, 25-19) trước Indonesia chiều 12-12.

Độc diễn ở đường bơi

Thắng trận thứ 3 vòng bảng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp nhất bảng B, đẩy Indonesia vào cuộc chiến vô vọng với đội Thái Lan ở cặp bán kết thứ nhì. Đây hoàn toàn nằm trong tính toán chiến lược của tuyển Việt Nam trên hành trình hướng tới trận chung kết với Thái Lan, xa hơn là cuộc đua vô địch với đội bóng xứ chùa vàng - đội tuyển vẫn gần như "bất khả bại" của bóng chuyền nữ khu vực.

Không ngoài dự đoán, những màn trình diễn bùng nổ của các "chiến binh Sao vàng" trên đường chạy điền kinh cũng như đường đua xanh phần nào góp tiếng nói quyết định đến ngôi nhì bảng tổng sắp huy chương mà đoàn thể thao Việt Nam nắm giữ 2 ngày qua.

Ấn tượng Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc - Ảnh 1.

Nụ cười chiến thắng của nhà vô địch 400 m nữ Nguyễn Thị Ngọc. (Ảnh: NGỌC LINH)

Trong tổng số 10 HCV giành được ở ngày thi đấu thứ 3 (12-12), ấn tượng nhất có lẽ là màn độc diễn của Nguyễn Huy Hoàng trên đường bơi 1.500 m tự do nam. Sự thống trị của tay bơi quê Quảng Bình ở cự ly sở trường được nối dài, thậm chí còn phát đi tín hiệu tích cực với sự xuất hiện của "tân binh" Mai Trần Tuấn Anh - người đoạt HCB cự ly này với vỏn vẹn 3 giây nhiều hơn so với đàn anh.

Tương tự, cuộc đổi ngôi giữa Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên ở cự ly bơi 400 m hỗn hợp nam rất đáng chú ý dù thành tích thuộc dạng "lọt sàng xuống nia", quyết không để lọt tấm HCV ra ngoài. Kình ngư trẻ Quang Thuấn xem ra đã từng bước thoát khỏi cái bóng quá lớn của người chị lừng danh Nguyễn Thị Ánh Viên để bắt đầu khẳng định tên tuổi ở đấu trường khu vực.

"Chia lửa" từ thể dục dụng cụ

Sự trưởng thành theo năm tháng còn được thấy nơi thành quả của Nguyễn Thị Ngọc ở đường chạy 400 m nữ. Từng là chân chạy thứ yếu trong ê-kíp tiếp sức 4x400 m nữ Việt Nam giành HCV ở cả giải Đông Nam Á lẫn châu Á, cô gái quê Hà Tĩnh lần đầu thử sức ở cự ly 400 m cá nhân và thành công ngoài mong đợi.

Bất chấp ngôi sao nhập tịch người Thái Lan Onuorah Josephine sở hữu bước chạy rất mạnh mẽ, Nguyễn Thị Ngọc mạnh dạn tăng tốc, sớm vượt lên chỉ sau 100 m. Cô cứ thế băng băng về đích với sự hỗ trợ làm giảm sự tập trung của mọi đối thủ từ đồng đội Hoàng Minh Hạnh.

Một ngày tranh tài hết sức thành công của thể thao Việt Nam, ngoài điền kinh và bơi còn có sự "chia lửa" từ thể dục dụng cụ với Đinh Phương Thành, từ bắn súng với Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang, từ taekwondo với võ sĩ người dân tộc Bạc Thị Khiêm, từ môn bi sắt với 2 HCV đôi nam, đôi nữ và từ karate với "người hùng" Khuất Hải Nam.

SEA Games 33 đang bước vào giai đoạn đua tranh, tách tốp khốc liệt với "bộ tứ" Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore và phần còn lại của Đông Nam Á.

Ngày đua tài thứ 4 (13-12) sẽ hứa hẹn nóng bỏng hơn khi dàn sao chủ lực của các đoàn lần lượt xung trận. 

Sự hiện diện của "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 5.000 m nữ sẽ là lời cảnh báo mà đoàn Việt Nam muốn gửi đến các đối thủ.

Ấn tượng Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc - Ảnh 2.


Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất

(NLĐO) - Bảng xếp hạng SEA Games 33 được cập nhật liên tục với các vị trí dẫn đầu đang tạm thuộc về dàn ứng viên như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia

SEA Games 33 ngày 12-12: Nguyễn Huy Hoàng độc diễn đường bơi 1.500m tự do

(NLĐO) – Nguyễn Huy Hoàng và Mai Trần Tuấn Anh thắng tuyệt đối tại đường bơi 1.500m tự do nam, mang về tấm HCV thứ 10, tấm HCB thứ 6 trong ngày cho TTVN.

Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương chắc chắn có huy chương tại SEA Games 33

(NLĐO) - Vũ Thị Trang và Bùi Bích Phương kết hợp ở nội dung đôi nữ tiến thẳng vào bán kết SEA Games 33 và chắc chắn có một bộ huy chương cho cầu lông Việt Nam.

Đông Nam Á Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Oanh thể thao Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng SEA Games 33
