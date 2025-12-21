Truyền thông Thái Lan gọi đây là kỳ SEA Games “đáng quên nhất” dù nhất toàn đoàn

Tờ Thairath mới đây đã đăng tải bài bình luận và đánh giá SEA Games 2025 là kỳ đại hội đáng quên nhất của Thái Lan: “đây là kỳ SEA Games đáng quên nhất trong lịch sử về mặt tổ chức”.

Tại SEA Games 33, Thái Lan với vai trò chủ nhà đã đứng đầu khu vực về thành tích ấn tượng khi giành 233 HCV, 154 HCB và 112 HCĐ nhưng ban tổ chức SEA Games 33 lại nhận về nhiều chỉ trích.

“BTC SEA Games 33 nhận về "điểm âm" vì công tác điều hành, tổ chức yếu kém, gần như không có điều gì đáng khen ngợi. SEA Games 33 lần này bị xem là tổ chức cho có, bộc lộ hàng loạt điểm yếu, điểm dở, bị truyền thông quốc tế chỉ trích dữ dội” - trích từ Thairath.

SEA Games 2025 do Thái Lan đăng cai đã chính thức khép lại, đoàn thể thao Thái Lan xuất sắc giành lại ngôi nhất toàn đoàn, chấm dứt 10 năm chờ đợi kể từ SEA Games 2015.

BTC SEA Games 33 nhận về "điểm âm" vì công tác điều hành, tổ chức yếu kém

Không chỉ đứng đầu bảng tổng sắp, Thái Lan còn xô đổ kỷ lục số HCV nhiều nhất trong lịch sử SEA Games, vượt qua cột mốc 205 HCV mà Việt Nam từng thiết lập tại SEA Games 2022. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao Thái Lan, đội tuyển đã 14 lần dẫn đầu SEA Games, từ thời SEAP Games đến nay.

Tuy nhiên, SEA Games 33 vẫn để lại không ít nỗi thất vọng. Bóng đá Thái Lan trắng tay cả 4 nội dung, cầu mây nam lần đầu không có HCV sau 20 năm, cùng những lùm xùm liên quan đến gian lận ở môn eSports. Công tác tổ chức cũng bị truyền thông quốc tế chỉ trích vì nhiều bất cập, thiếu chuyên nghiệp.

Theo tính toán sơ bộ, Thairath cho biết tổng tiền thưởng mà các VĐV Thái Lan nhận được từ Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia và Cơ quan Thể thao Thái Lan lên tới khoảng 482 triệu baht (hơn 403 tỉ đồng), trong đó HCV được thưởng 300.000 baht (hơn 251 triệu đồng), HCB 150.000 baht và HCĐ 75.000 baht, chưa kể phần thưởng dành cho liên đoàn và HLV.

Khép lại kỳ SEA Games năm nay, chủ nhà của kỳ đại hội tiếp theo - SEA Games 34 - sẽ là Malaysia và đại hội sẽ diễn ra vào năm 2027.