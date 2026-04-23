Sếp Bankland bị cáo buộc vẽ dự án "đất vàng", lừa đảo gần 480 tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi) cùng đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Hai lãnh đạo của Công ty Bankland Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như bị cáo buộc đồng phạm lừa đảo. Ảnh: Bankland

Theo cáo trạng, Vũ Đức Tĩnh bàn bạc và thống nhất với Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như thành lập Công ty Bankland. Tĩnh là người bỏ ra toàn bộ chi phí thành lập và đứng ra chỉ đạo hoạt động của công ty.

Để tạo lòng tin với nhà đầu tư, Công ty Bankland thường xuyên tổ chức các hội nghị, sự kiện giới thiệu, mở bán dự án bất động sản, tuyên truyền quảng bá thu hút hàng ngàn người tham gia. Cùng với đó, các bị can mở 4 văn phòng trong nước để giới thiệu khi có khách hàng đến tìm hiểu đầu tư; quảng bá hình ảnh về công ty, các chương trình khuyến mại tặng thưởng đất, vàng, ô tô..., lãi suất cao, các gói đầu tư với lãi suất cao để thu hút các nhà đầu tư.

Đặc biệt, Công ty Bankland tuyên truyền sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí đắc địa, nhưng trên thực tế, các thửa đất do công ty nắm giữ là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép đầu tư dự án.

Điển hình Công ty Banklank đã tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô, tách nền và tuyên truyền là "đất vàng thương mại - du lịch - dịch vụ tổ hợp Hồng Vân" ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, TP Hà Nội; tự vẽ ra các dự án có 29 lô đất để quảng bá cho khách hàng; khách hàng muốn tham gia đầu tư phải đặt cọc từ 50 triệu đồng trở lên và nộp tiền vào tài khoản công ty dưới hình thức "Phiếu đặt cọc thiện chí".

Với thủ đoạn trên, Tĩnh, Như và Dương cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng tiền đặt cọc của 20 người bị hại.

Sau khi biết các dự án không có thật, không được cấp phép thực hiện, các nhà đầu tư yêu cầu trả lại tiền cọc, Công ty Bankland đã hoàn cọc cho 12 người với tổng số tiền là 560 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng.

Theo cơ quan công tố, diện tích đất do Công ty Bankland mở bán là đất trồng cây lâu năm, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép dự án. Theo quy định không được phân lô, bán nền.

Ngoài hành vi trên, nhóm Tĩnh, Dương, Như và các đồng phạm khác còn chiếm đoạt hơn 463 tỉ đồng qua hình thức huy động vốn; chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng bán cổ phiếu ảo cho 535 người bị hại.

Tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt là gần 480 tỉ đồng ở cả 3 hình thức lừa đảo: Huy động vốn; bán cổ phiếu ảo; đặt cọc mua bất động sản ảo.

Trong quá trình điều tra, nhà đầu tư trình bày, qua các kênh khác nhau, họ biết đến Công ty Bankland là đơn vị kinh doanh bất động sản trên nền tảng blockchain (trực tuyến online), xây dựng thiết kế nội thất, spa, du lịch... mục tiêu lâu dài và sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Họ đã đến tìm hiểu và tham gia các buổi hội thảo do Công ty Bankland tổ chức, được Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như và các nhân viên khác của Công ty Bankland giới thiệu về các gói đầu tư với lãi suất cao, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia, cam kết sẽ trả lãi đầy đủ.

Khi tham gia, nhà đầu tư cài đặt ứng dụng bankland trên điện thoại di động hoặc truy cập vào trang web bankland.net để đăng nhập tài khoản. Đồng thời, nhà đầu tư sẽ nộp tiền đầu tư cho Công ty Bankland, cung cấp các thông tin cá nhân để công ty lập tài khoản trên ứng dụng và trên trang web.

Khi nhà đầu tư đăng ký tài khoản, điền thông tin cá nhân như đã cung cấp cho kế toán công ty, tài khoản trên ứng dụng bankland sẽ tự động hiển thị số tiền nhà đầu tư đã nộp.

Trong quá trình sử dụng ứng dụng, nhà đầu tư có thể rút tiền phân chia lợi nhuận về tài khoản ngân hàng cá nhân với mức lợi nhuận như thỏa thuận trên bản hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với Công ty Bankland. Nhận thấy lợi nhuận hấp dẫn nên họ đã ký hợp đồng và nộp tiền đầu tư.