Siêu mẫu Hye Park khoe "thiên thần nhỏ" thứ hai

Ngày 6-5, Hye Park chia sẻ trên trang mạng xã hội Instagram tin vui: "Con trai đáng yêu của chúng tôi là Roy đã chào đời. Chỉ trong chốc lát, trái tim chúng tôi được lấp đầy. Con đã làm cho thế giới của chúng tôi tươi sáng hơn".

Siêu mẫu này cũng khoe ảnh con trai, cô nhận nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Nhiều người khen ngợi vẻ ngoài của Roy, chúc mừng vợ chồng Hye Park đón con thứ hai.

Hye Park sinh con thứ hai sau 8 năm kể từ bé gái đầu lòng. Đây là niềm vui lớn với gia đình cô, nhất là sau hai trải nghiệm mất con đau đớn.

Năm 2025, khi mang thai Roy, Hye Park cũng chia sẻ tin vui này với người hâm mộ. Cô thổ lộ: "Có lẽ, tôi đã trải qua hai trải nghiệm đau đớn trước đó nên một phần trái tim luôn lo lắng, bồn chồn. Khoảnh khắc nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của con, tôi và chồng vô cùng nhẹ nhõm, hạnh phúc đến mức rơi nước mắt. Chúng tôi vô cùng biết ơn khi con đang lớn lên khỏe mạnh từng ngày".

Hye Park tên thật là Hye-rim Park, sinh năm 1985, là người Mỹ gốc Hàn, hoạt động tích cực trên sàn diễn quốc tế từ năm 2025. Cô nổi bật trong ngành công nghiệp thời trang toàn cầu khi trở thành người mẫu châu Á đầu tiên được Chanel lựa chọn.

Năm 2011, cô cũng trở thành người mẫu châu Á đầu tiên sải bước trên sàn catwalk của Balmain và Isabel Marant. Cô kết hôn cùng Brian Park năm 2008.