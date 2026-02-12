HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Siêu thị mở cửa xuyên Tết, kiểm nghiệm ngẫu nhiên ngàn sản phẩm

Lê Thúy

(NLĐO) - Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại tăng thêm giờ hoạt động, thậm chí mở xuyên Tết phục vụ người dân mua sắm.

Từ ngày 12-2 (25 tháng Chạp) đến 22-2 (Mùng 6 Tết), hệ thống Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON toàn quốc sẽ mở cửa xuyên Tết và tăng thêm giờ hoạt động.

Siêu thị mở cửa xuyên Tết 2026 phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao - Ảnh 1.

Siêu thị tăng thêm giờ, mở cửa xuyên Tết

Trong đó, hệ thống siêu thị AEON MaxValu tại khu vực phía Bắc phục vụ khách hàng xuyên Tết, nhiều mặt hàng được áp dụng giảm giá, với mức ưu đãi từ 20-40%, tập trung vào các dòng sản phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt và tiếp đãi dịp Tết.

Đại diện WinMart, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Siêu thị WinMart Thăng Long, cũng cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Tết, hệ thống WinMart phục vụ khách hàng đến 12 giờ trưa ngày 29 Tết ngày (16-2).

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 3 ngày, toàn hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường từ mùng 4 Tết (20-2), đảm bảo việc mua sắm đầu năm của người dân diễn ra thuận tiện và đầy đủ.

Đáng chú ý, tháng 12-2025 vừa qua, WinMart chính thức ra mắt hệ thống 3 phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm (phòng lab) tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Mỗi tháng, hệ thống phòng lab thực hiện phân tích tối thiểu 1.000 mẫu thực phẩm được lấy ngẫu nhiên từ các siêu thị WinMart, của hàng WinMart+/WiN toàn quốc.

Các mẫu được kiểm nghiệm theo nhóm chỉ tiêu vi sinh và hóa lý nhằm phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn như: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh cấm, độc tố nấm mốc và các chất bảo quản không được phép sử dụng… Qua đó, giúp siêu thị phát hiện sớm và chính xác các nguy cơ tiềm ẩn, nâng cao năng lực quản trị chất lượng và góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao, hệ thống GO! cũng điều chỉnh giờ hoạt động theo từng khu vực. Trước Tết, đa số siêu thị mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ. Riêng ngày 29 tháng Chạp (tức 16-2 dương lịch), một số điểm bán chỉ phục vụ đến 12 giờ; toàn hệ thống nghỉ bán trong ngày mùng 1 Tết (17-2) và mở cửa trở lại từ mùng 2 Tết (18-2).

Cục trưởng đi kiểm tra hàng Tết, trực tiếp mua sản phẩm tại chợ

Cục trưởng đi kiểm tra hàng Tết, trực tiếp mua sản phẩm tại chợ

(NLĐO) - Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa đi kiểm tra hàng Tết tại chợ Hà Đông, Hà Nội.

Hoa Tết giá rẻ 50.000 - 100.000 đồng/chậu cháy hàng

(NLĐO)- Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, thị trường hoa Tết tại TPHCM ghi nhận diễn biến khá trái chiều

Giá thanh long cận Tết bất ngờ lao dốc, nông dân lo đầu ra

(NLĐO) - Sau gần 2 tháng giữ mức giá cao, cận Tết Nguyên đán, giá thanh long tại Lâm Đồng bất ngờ quay đầu giảm mạnh, sức mua chậm khiến nông dân lo lắng

