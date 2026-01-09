HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền

Simexco Daklak lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Cao Nguyên

(NLĐO) - Simexco Daklak từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp trụ cột của Đắk Lắk trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, kết nối vùng nguyên liệu rộng lớn.

Ngày 8-1, tại Hà Nội, Vietnam Report phối hợp với Báo VietNamNet tổ chức Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025.

Simexco Daklak lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Simexco Daklak được vinh danh Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) được xướng tên trong bảng xếp hạng uy tín này.

Trong danh sách những doanh nghiệp quy mô lớn đại diện cho nền kinh tế Việt Nam, Simexco Daklak là một trong số ít doanh nghiệp của khu vực Tây Nguyên, đại diện cho tỉnh Đắk Lắk. Simexco Daklak được ghi nhận bởi quy mô hoạt động, năng lực tài chính và vai trò dẫn dắt chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu.

Simexco Daklak từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp trụ cột của Đắk Lắk trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, kết nối vùng nguyên liệu rộng lớn của Tây Nguyên với các thị trường quốc tế.

Theo báo cáo tổng kết sản xuất - kinh doanh năm 2024–2025, Simexco Daklak đạt tổng doanh thu 18.189 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra; kim ngạch xuất khẩu đạt 639,3 triệu USD, duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu nông sản hàng đầu của Việt Nam.

Các ngành hàng chủ lực của Simexco Daklak như cà phê, hồ tiêu, gạo và nông sản chế biến tiếp tục giữ vai trò "xương sống", đưa nông sản Đắk Lắk riêng, Tây Nguyên nói chung hiện diện ngày càng rõ nét trên thị trường thế giới.

Là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc tỉnh Đắk Lắk, Simexco Daklak luôn gắn hoạt động sản xuất – kinh doanh với sứ mệnh phát triển kinh tế địa phương và vùng Tây Nguyên.

Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đầu ra cho nông dân, phát triển vùng nguyên liệu, tạo việc làm cho người lao động, đồng thời đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước và an sinh xã hội trên địa bàn…

