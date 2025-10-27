HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trang bị kiến thức khoa học sức khỏe cho hàng ngàn học sinh

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Học sinh tìm hiểu khoa học một cách chủ động, sáng tạo, vui vẻ, phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Chiều 27-10, Báo Tuổi Trẻ, Đại học Oxford (OUCRU) và Bayer Việt Nam phối hợp tổ chức Dự án Công tắc khoa học năm 2025 với chủ đề "Một sức khỏe" tại trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TP HCM).

“Một sức khỏe” trang bị kiến thức khoa học cho hàng ngàn học sinh - Ảnh 1.

Học sinh tìm hiểu về cách giải mã hệ miễn dịch

Các em được giáo viên hướng dẫn sáng tác ca khúc và biểu diễn dưới sân trường, sáng tác tranh, những trò chơi này được lồng ghép kiến thức khoa học… 

“Một sức khỏe” trang bị kiến thức khoa học cho hàng ngàn học sinh - Ảnh 2.

Học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám tham gia Dự án Công tắc khoa học năm 2025 với chủ đề "Một sức khỏe"

Chẳng hạn như trò chơi Phố Lây và Lạc giúp các em hình dung cách lây truyền bệnh trong cộng đồng; trò chơi Cuộc chiến kháng sinh, vi khuẩn và vi rút không chỉ mô tả cách thức kháng sinh tiêu diệt vi khuẩn mà còn chỉ ra một số loại vi khuẩn có lợi, có hại cho cơ thể; trò chơi Giải mã hệ miễn dịch giúp các em tìm hiểu hệ miễn dịch và các yếu tố như môi trường, thực phẩm ảnh hưởng đến hệ miễn dịch; trò chơi Bác sĩ cây xanh hướng dẫn các em một số cách chăm sóc cây khi cây bệnh…

“Một sức khỏe” trang bị kiến thức khoa học cho hàng ngàn học sinh - Ảnh 3.

Học sinh tìm hiểu kiến thức về khoa học


Chương trình được tổ chức tại 4 trường THCS (gồm 3 trường THCS ở TP HCM là Hoàng Hoa Thám, Tân Tạo, Tân Sơn và trường THCS Long Thọ ở Đồng Nai) với sự hưởng ứng của 5.200 học sinh. Mỗi trường sẽ chọn từ 5-7 học sinh làm đại sứ khoa học. Đây là những bạn tham gia tích cực các hoạt động trong dự án, có hiểu biết về "Một sức khỏe", yêu thích truyền thông. Các đại sứ sẽ được tham gia chuyến trải nghiệm, tìm hiểu hệ sinh thái động thực vật tại Thảo Cầm Viên, củng cố kiến thức "Một sức khỏe" để có thêm thông tin, kiến thức tuyên truyền khoa học cho cộng đồng.

Thầy Nguyễn Xuân Đắc – Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, cho hay: "Đây là một hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh tiếp cận khoa học một cách gần gũi, sinh động và đầy hứng thú. Nhà trường luôn khuyến khích học sinh học hỏi, khám phá và sáng tạo. 

Thông qua các hoạt động của dự án, các em không chỉ được mở rộng hiểu biết về sức khỏe con người, động vật và môi trường mà còn rèn luyện tinh thần hợp tác, kỹ năng tư duy khoa học".

“Một sức khỏe” trang bị kiến thức khoa học cho hàng ngàn học sinh - Ảnh 4.

Tiết mục văn nghệ hưởng ứng chương trình

“Một sức khỏe” trang bị kiến thức khoa học cho hàng ngàn học sinh - Ảnh 5.

Các em học sinh tìm hiểu các kiến thức về dinh dưỡng

Sách Một sức khỏe

Quyển sách là thành quả từ sự hợp tác giữa ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (Báo Tuổi Trẻ), Đơn vị Nghiên Cứu Lâm sàng Đại học Oxford (Oxford University Clinical Research Unit - OUCRU) và Bayer Việt Nam cùng sự hỗ trợ chuyên môn của nhóm biên soạn gồm hơn 20 nhà khoa học, chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như nghiên cứu khoa học sức khỏe, công nông nghiệp, truyền thông và giáo dục. Đồng thời, nội dung quyển sách còn được biên tập bởi nhóm học sinh, sinh viên để văn phong gần gũi hơn với độc giả là thanh thiếu niên.

Một Sức Khỏe nói về sự cần thiết trong việc phối hợp phát triển đồng bộ và bền vững ở ba yếu tố gồm: Con người, Động vật và Môi trường để hướng tới một "sức đề kháng" toàn diện cho Trái Đất. Nói cách khác, khi môi trường hay động vật bị ảnh hưởng bởi các hoạt động gián tiếp hay trực tiếp của con người thì sức khỏe của chính con người cũng sẽ bị đe dọa, và ngược lại.


hệ sinh thái hệ miễn dịch học sinh kiến thức khoa học tư duy khoa học
