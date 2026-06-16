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Giáo dục

Sinh viên tranh tài hùng biện công dân số

Huy Lân

(NLĐO)-Thông qua cuộc thi hùng biện công dân số, sinh viên các trường đại học cùng thảo luận những vấn đề nổi bật của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Ngày 16-6, tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) diễn ra cuộc thi hùng biện công dân số thời trí tuệ nhân tạo (AI) (Khối thi đua 17 năm học 2025-2026) với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và Công dân số". Cuộc thi quy tụ 8 đội thi đến từ các trường ĐH.

Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn mở ra diễn đàn trao đổi đa chiều về những vấn đề nổi bật trong kỷ nguyên số như đạo đức sử dụng AI, quyền riêng tư dữ liệu, văn hóa ứng xử trên không gian mạng, công bằng xã hội trong thời đại AI và việc gìn giữ tiếng Việt trước làn sóng công nghệ toàn cầu.

Sinh viên tranh tài hùng biện công dân số thời AI - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi

Năm nay, các đội thi mang đến nhiều góc nhìn thời sự xoay quanh các chủ đề như sự trung thực trong ngôn ngữ khi ứng dụng AI, bản lĩnh công dân số trước "ma trận thuật toán", sinh viên thời AI – học thông minh hay phụ thuộc công nghệ, deepfake và khủng hoảng niềm tin trong thời đại số cũng như những thách thức về công bằng xã hội và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các đội trải qua 2 vòng thi gồm hùng biện, trình bày tài năng và phản biện trực tiếp. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, cuộc thi còn đề cao năng lực tư duy phản biện, kỹ năng lập luận, làm việc nhóm và khả năng ứng biến trước những vấn đề của xã hội hiện đại.

Sau những phần tranh tài sôi nổi, đội thi đến từ HUFLIT đã xuất sắc giành giải nhất nhờ phần thể hiện thuyết phục và lập luận chặt chẽ. Giải nhì thuộc về Trường ĐH Thủ Dầu Một. Hai giải ba được trao cho Trường ĐH Hoa Sen và Trường ĐH Văn Lang. Bốn đội đạt giải khuyến khích gồm Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương và Trường ĐH Bình Dương.

Theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Hiệu trưởng HUFLIT, AI đang mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới về năng lực và trách nhiệm của mỗi công dân trong thời đại số. Thông qua cuộc thi, nhà trường mong muốn tạo diễn đàn để sinh viên thể hiện kiến thức, kỹ năng hùng biện, đồng thời bày tỏ quan điểm và trách nhiệm trước các vấn đề mới của xã hội.

Thông điệp xuyên suốt cuộc thi là trong thời đại AI, giá trị của con người không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận dữ liệu mà còn ở năng lực đặt câu hỏi đúng, phân tích đúng, lựa chọn đúng và hành động đúng. Đây cũng là định hướng mà HUFLIT theo đuổi thông qua các hoạt động học thuật, trải nghiệm thực tiễn và kết nối doanh nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên những năng lực cần thiết để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội và thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

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