Sinner cân bằng kỷ lục của Djokovic tại các giải Masters 1000

Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Rome Masters 2026 khi dễ dàng đánh bại đồng hương Andrea Pellegrino với tỉ số 6-2, 6-3 để giành vé vào tứ kết sau 1 giờ 30 phút thi đấu.

Trong trận đấu này, tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng làm chủ thế trận ở set đầu khi sớm giành hai break-point, khiến Pellegrino hoàn toàn lép vế và chấp nhận thua 2-6. Sang set 2, Pellegrino nỗ lực bám đuổi nhưng không thể tạo bất ngờ. Từ game 7, Sinner gia tăng sức ép, bẻ game giao bóng của đối thủ trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 6-3.

Thắng lợi này cũng giúp Sinner cân bằng kỷ lục 31 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000 do Novak Djokovic thiết lập trước đó. Ngoài ra, tay vợt người Ý còn đạt 26 chiến thắng liên tiếp, 23 lần vào tứ kết Masters khi mới chỉ 24 tuổi.

Sinner bày tỏ sau trận thắng khuya 12-5: “Ban đầu thì không dễ dàng. Tôi hài lòng với cách mình đang cố gắng xử lý những tình huống như thế này. Các chặng đua ngày càng khó khăn hơn. Tôi rất vui khi được tham gia vào những vòng đấu như vậy. Ngày mai được nghỉ ngơi rất quan trọng đối với tôi, để thư giãn. Hy vọng tôi sẽ sẵn sàng cho vòng tứ kết”.

Với việc đi tiếp, Sinner nhiều khả năng sẽ phá vỡ kỷ lục này ngay trận tứ kết khi chỉ gặp Andrey Rublev.

Ở loạt trận đấu khác của vòng 4, đáng chú ý là việc Learner Tien bất ngờ để thua Rafael Jodar 0-2 dù được đánh giá cao hơn đối thủ.