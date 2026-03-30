Sinner hoàn tất “Sunshine Double”, nối bước Djokovic, Nadal thắng liền 3 giải Masters 1.000

Đánh bại hiện tượng Jiri Lehecka, người không để mất game giao bóng nào đến trước chúng kết, Jannik Sinner đã đăng quang Miami Open lần thứ 2 trong sự nghiệp. Anh cũng trở thành người thứ 8 trong lịch sử hoàn tất “Sunshine Double” – vô địch cả Indian Wells và Miami trong cùng một mùa giải.

Đáng chú ý, Sinner là tay vợt đầu tiên làm được điều này mà không thua bất kỳ set nào, nâng chuỗi thắng tại Masters 1.000 lên 34 set liên tiếp, sánh ngang cột mốc của Roger Federer năm 2017. Ngoài ra, anh cũng trở thành người thứ 3 trong lịch sử thắng 3 giải Masters liên tiếp (sau Paris Master) trở lên, sau Rafa Nadal (4), Novak Djokovic (4).

Trong trận chung kết bị gián đoạn vì mưa, tay vợt người Ý đã vượt qua Lehecka 6-4, 6-4.

Sinner sớm bẻ game giao bóng của đối thủ, duy trì sự ổn định tuyệt đối và kiểm soát thế trận. Sang set hai, tay vợt 24 tuổi tiếp tục tạo khác biệt ở game bản lề trước khi khép lại chiến thắng thuyết phục.



Lehecka bước vào chung kết với chuỗi trận chưa mất break, song trước bản lĩnh và khả năng điều tiết trận đấu của Sinner, mọi nỗ lực đều bị hóa giải.

"Thật không dễ dàng khi đứng đây sau khi thua một trận chung kết như thế. Nếu tôi phải thua ai đó, thì đó là anh, Jannik. Chúc mừng anh và đội của anh vì đã luôn làm một công việc tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là một giải đấu tuyệt vời. Tôi đến đây với phong độ không tốt nhưng đã có thể trở lại với lối chơi mà tôi muốn" - Lehecka bày tỏ sau trận chung kết.



Việc đoạt danh hiệu tại Mỹ giúp Sinner rút ngắn cách biệt trên bảng xếp hạng ATP với Alcaraz xuống còn 1.190 điểm, khiến cuộc đua số 1 thế giới thêm gay cấn. Hai tay vợt dự kiến tái ngộ tại Monte Carlo Masters, nơi Alcaraz sẽ phải bảo vệ ngôi vương, còn Sinner đứng trước cơ hội lần đầu lên đỉnh thế giới.

