Thời sự

Sơ suất khi chuyển tiền, người phụ nữ gửi nhầm 300 triệu đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Người phụ nữ ở Quảng Trị sơ suất chuyển nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản lạ, may mắn được công an xã phối hợp hỗ trợ nhận lại đầy đủ.

Ngày 13-5, Công an xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người dân nhận lại 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản lạ trong quá trình giao dịch ngân hàng.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hòa, trú thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch đến trình báo với Công an xã về việc trong lúc thực hiện giao dịch qua ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm 300 triệu đồng vào một tài khoản không quen biết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là số tiền lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, Công an xã Bắc Trạch đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với ngân hàng để làm rõ thông tin chủ tài khoản nhận tiền.

Người phụ nữ chuyển nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản lạ và những bài học cần nhớ - Ảnh 2.

Thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Hòa gửi Công an xã Bắc Trạch

Lực lượng công an đồng thời liên hệ, tuyên truyền, vận động người nhận tiền chấp hành đúng quy định pháp luật và thực hiện hoàn trả số tiền đã nhận nhầm.

Dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an xã Bắc Trạch, bà Hòa đã nhận lại đầy đủ 300 triệu đồng bị chuyển nhầm trước đó. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở, bà Hòa đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Bắc Trạch vì đã kịp thời hỗ trợ bà lấy lại số tiền lớn.

Qua sự việc, công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và nội dung giao dịch để tránh sai sót.

Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

