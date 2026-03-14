Sức khỏe

Sở Y tế giải đáp thắc mắc về chuyển tuyến giữa BV Đa khoa Quảng Nam và BV Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Cử tri phản ánh hiện nay vẫn còn vướng mắc trong việc xin giấy chuyển tuyến từ các bệnh viện trên địa bàn Quảng Nam cũ ra các bệnh viện tại Đà Nẵng.

Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa có văn bản trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, liên quan đến việc khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn sau sáp nhập.

Trước đó, cử tri kiến nghị TP Đà Nẵng sớm chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ và hướng dẫn thống nhất thủ tục khám, chữa bệnh sau sáp nhập.

Cử tri ở Đà Nẵng phản ánh việc chuyển tuyến khám chữa bệnh gặp khó khăn

Theo cử tri, hiện nay vẫn còn vướng mắc trong việc xin giấy chuyển tuyến từ các bệnh viện trên địa bàn Quảng Nam cũ ra các bệnh viện tại Đà Nẵng; khi đi khám chữa bệnh các cơ sở y tế yêu cầu phải có giấy chuyển tuyến, gây khó khăn cho người dân…

Sở Y tế Đà Nẵng giải đáp thắc mắc về chuyển tuyến giữa BV Đa khoa Quảng Nam và BV Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nhiều khoa phòng ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bị quá tải, bệnh viện phải kê giường cho bệnh nhân nằm ở hành lang

Về nội dung này, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư số 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế.

Việc chuyển cơ sở khám chữa bệnh được căn cứ vào tình trạng bệnh của người bệnh, phạm vi chuyên môn, danh mục kỹ thuật được phê duyệt và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh nơi đang điều trị; khi vượt quá khả năng chuyên môn thì người hành nghề phải thực hiện chuyển người bệnh đến cơ sở phù hợp theo quy định.

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 5936/SYT-NVY ngày 1-12-2025 hướng dẫn thống nhất việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm thống nhất thực hiện.

Đồng thời, Sở chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đề nghị UBND các xã, phường tăng cường chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế thừa nhận trong giai đoạn đầu tổ chức lại hệ thống quản lý và phân công địa bàn phụ trách chuyên môn, một số cơ sở và người dân còn lúng túng. Sở đang tiếp tục rà soát, cập nhật và hướng dẫn cụ thể hơn để bảo đảm thực hiện đồng bộ, thuận lợi và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Bệnh viện Đà Nẵng có "ngang cấp" không?

Một cử tri khác đặt câu hỏi, hiện nay Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Bệnh viện Đà Nẵng có ngang cấp không, khi người dân chuyển viện có cần giấy giới thiệu không?

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết theo công bố xếp cấp chuyên môn kỹ thuật, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đều là cơ sở khám chữa bệnh đều có cấp chuyên môn kỹ thuật là cấp cơ bản.

Tuy nhiên, việc chuyển người bệnh không chỉ căn cứ vào khái niệm "ngang cấp" chuyên môn kỹ thuật mà còn căn cứ vào quy định chuyên môn, chỉ định của bác sĩ điều trị và khả năng đáp ứng của các cơ sở khám chữa bệnh.

Trường hợp cần chuyển để bảo đảm điều trị an toàn hoặc vượt khả năng chuyên môn thì phải có Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định (trừ các trường hợp cấp cứu hoặc trường hợp được pháp luật quy định riêng).

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể hơn để các cơ sở thực hiện thống nhất sau sáp nhập, hạn chế phát sinh vướng mắc cho người dân.

13 học sinh ở Đà Nẵng đau bụng, nôn mửa sau khi uống trà sữa

(NLĐO) – Sau khi uống trà sữa mua tại quán trước trường học, 13 em học sinh cấp 2 ở TP Đà Nẵng có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

