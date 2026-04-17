TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường

Trước thực trạng các vụ ngộ độc thực phẩm học đường diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho rằng cách quản lý truyền thống hiện nay vẫn mang tính đối phó.

Từ kinh nghiệm vận hành sàn giao dịch thịt heo, ngành Công Thương thành phố đang tính toán vận dụng áp lực thị trường và hệ thống phân phối để buộc các nhà cung cấp phải minh bạch quy trình sản xuất.

"Tích xanh trách nhiệm sẽ tạo ra một bộ tiêu chí đánh giá chung. Những đơn vị thực hiện cam kết sẽ được công nhận, giúp họ cạnh tranh sòng phẳng với các đơn vị chạy theo giá rẻ mà bỏ qua tiêu chuẩn." - ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM nhấn mạnh.

Hiện giải pháp này đang được thí điểm tại phường Tân Mỹ, TPHCM với sự đồng thuận cao từ chính quyền và ban giám hiệu các trường. Thành phố sẽ tận dụng thời gian nghỉ hè để khảo sát, hoàn thiện phương án và triển khai ngay từ đầu năm học mới.

Ngày 17-4, Sở Công Thương TPHCM làm việc với các đơn vị liên quan về việc ứng dụng "Tích xanh trách nhiệm" để quản lý chất lượng của các suất ăn.

Là đơn vị trực tiếp xây dựng giải pháp, ông Đào Hà Trung – Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM tiết lộ, mô hình "Tích xanh trách nhiệm" này đã được chuẩn bị trong suốt 10 năm qua. Đây không chỉ là một ứng dụng đơn lẻ mà là một hệ sinh thái lớn kết nối 5 chủ thể: nhà cung cấp, đơn vị nấu bếp, nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý.

Theo ông Trung, chìa khóa nằm ở việc ứng dụng chuyển đổi số để biến những quy trình quản lý "từ trang trại đến bàn ăn" vốn phức tạp trở nên đơn giản và minh bạch.

"Kết quả cuối cùng tôi hy vọng là số lượng trẻ em phải vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm phải giảm đi"- ông Trung chia sẻ. Vị chuyên gia này cũng đánh giá cao vai trò của chính quyền cơ sở trong việc kết nối nhanh chóng giữa doanh nghiệp và người dân để khoa học công nghệ thực sự đi vào đời sống.

Ông Đào Hà Trung - Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM giới thiệu về hộp đựng suất ăn học đường có "Tích xanh trách nhiệm"

Dưới góc độ đơn vị trực tiếp chế biến, ông Nguyễn Văn Hùng – Quản lý Suất ăn công nghiệp Minh Hiếu nhấn mạnh: "Làm sản phẩm cho hàng ngàn học sinh ăn buổi trưa, trước hết phải có lương tâm". Để đảm bảo an toàn cho hàng ngàn suất ăn mỗi ngày, đơn vị cung cấp phải tuân thủ một quy trình kiểm soát đầu vào cực kỳ nghiêm ngặt, ưu tiên nhập hàng từ các chuỗi thực phẩm uy tín để nắm rõ nguồn gốc và quy trình chăn nuôi từ gốc.

Tại bếp ăn, mô hình chế biến một chiều được áp dụng triệt để trong môi trường phòng kín nhằm ngăn chặn tuyệt đối tình trạng nhiễm chéo giữa các khâu.

Đặc biệt, "quy tắc 2 giờ" trở thành tiêu chuẩn bắt buộc khi thời gian từ lúc chế biến đến khi vận chuyển bằng xe chuyên dụng tới trường không được phép quá 120 phút để thực phẩm luôn giữ được độ tươi ngon, không bị biến chất. Khi đến nơi, suất ăn còn được bộ phận chuyên trách hâm nóng lại một lần nữa trước khi phục vụ tận tay các em học sinh.

Trao đổi việc ứng dụng "Tích xanh trách nhiệm" để quản lý chất lượng của các suất ăn

Tại trường Tiểu học Lê Văn Tám (TPHCM), việc công khai minh bạch đã được thực hiện hơn 2 năm qua thông qua website của trường. Cô Hiệu trưởng Trần Tiểu Quỳnh chia sẻ, nhà trường đã đăng tải hình ảnh thực tế suất ăn, khẩu phần dinh dưỡng và kết quả khảo sát cảm nhận của chính các em học sinh.

Tuy nhiên, cô Quỳnh cũng bày tỏ sự tâm đắc với phần mềm "Tích xanh trách nhiệm" vì khả năng kết nối đa phương. Hiện tại, trường đã thiết lập nhóm giám sát gồm lãnh đạo trường, đơn vị cung cấp và Ban đại diện cha mẹ học sinh để cập nhật hình ảnh nguyên liệu đầu vào mỗi ngày.

Việc triển khai "Tích xanh trách nhiệm" không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là sự cam kết bằng hành động của những người quản lý và người làm nghề, hướng tới mục tiêu cao nhất: sự an tâm của phụ huynh và sức khỏe của thế hệ tương lai thành phố.