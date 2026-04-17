HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường

Quỳnh Trâm

(NLĐO) - TPHCM nỗ lực đưa mô hình "Tích xanh trách nhiệm" vào bếp ăn trường học nhằm minh bạch nguồn gốc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh ngay từ gốc.

Trước thực trạng các vụ ngộ độc thực phẩm học đường diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho rằng cách quản lý truyền thống hiện nay vẫn mang tính đối phó. 

Từ kinh nghiệm vận hành sàn giao dịch thịt heo, ngành Công Thương thành phố đang tính toán vận dụng áp lực thị trường và hệ thống phân phối để buộc các nhà cung cấp phải minh bạch quy trình sản xuất.

TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường - Ảnh 1.

"Tích xanh trách nhiệm sẽ tạo ra một bộ tiêu chí đánh giá chung. Những đơn vị thực hiện cam kết sẽ được công nhận, giúp họ cạnh tranh sòng phẳng với các đơn vị chạy theo giá rẻ mà bỏ qua tiêu chuẩn." - ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM nhấn mạnh.

Theo ông Phương, mô hình "Tích xanh trách nhiệm" sẽ tạo ra một bộ tiêu chí đánh giá chung. Những đơn vị thực hiện đúng cam kết sẽ được công nhận, tạo lợi thế cạnh tranh sòng phẳng với các đơn vị chạy theo giá rẻ mà bỏ qua tiêu chuẩn.

Hiện giải pháp này đang được thí điểm tại phường Tân Mỹ, TPHCM với sự đồng thuận cao từ chính quyền và ban giám hiệu các trường. Thành phố sẽ tận dụng thời gian nghỉ hè để khảo sát, hoàn thiện phương án và triển khai ngay từ đầu năm học mới.

TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường - Ảnh 2.

Ngày 17-4, Sở Công Thương TPHCM làm việc với các đơn vị liên quan về việc ứng dụng "Tích xanh trách nhiệm" để quản lý chất lượng của các suất ăn.

Là đơn vị trực tiếp xây dựng giải pháp, ông Đào Hà Trung – Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM tiết lộ, mô hình "Tích xanh trách nhiệm" này đã được chuẩn bị trong suốt 10 năm qua. Đây không chỉ là một ứng dụng đơn lẻ mà là một hệ sinh thái lớn kết nối 5 chủ thể: nhà cung cấp, đơn vị nấu bếp, nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý.

Theo ông Trung, chìa khóa nằm ở việc ứng dụng chuyển đổi số để biến những quy trình quản lý "từ trang trại đến bàn ăn" vốn phức tạp trở nên đơn giản và minh bạch.

"Kết quả cuối cùng tôi hy vọng là số lượng trẻ em phải vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm phải giảm đi"- ông Trung chia sẻ. Vị chuyên gia này cũng đánh giá cao vai trò của chính quyền cơ sở trong việc kết nối nhanh chóng giữa doanh nghiệp và người dân để khoa học công nghệ thực sự đi vào đời sống.

TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường - Ảnh 3.
TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường - Ảnh 4.

Ông Đào Hà Trung - Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM giới thiệu về hộp đựng suất ăn học đường có "Tích xanh trách nhiệm"

Dưới góc độ đơn vị trực tiếp chế biến, ông Nguyễn Văn Hùng – Quản lý Suất ăn công nghiệp Minh Hiếu nhấn mạnh: "Làm sản phẩm cho hàng ngàn học sinh ăn buổi trưa, trước hết phải có lương tâm". Để đảm bảo an toàn cho hàng ngàn suất ăn mỗi ngày, đơn vị cung cấp phải tuân thủ một quy trình kiểm soát đầu vào cực kỳ nghiêm ngặt, ưu tiên nhập hàng từ các chuỗi thực phẩm uy tín để nắm rõ nguồn gốc và quy trình chăn nuôi từ gốc.

Tại bếp ăn, mô hình chế biến một chiều được áp dụng triệt để trong môi trường phòng kín nhằm ngăn chặn tuyệt đối tình trạng nhiễm chéo giữa các khâu.

Đặc biệt, "quy tắc 2 giờ" trở thành tiêu chuẩn bắt buộc khi thời gian từ lúc chế biến đến khi vận chuyển bằng xe chuyên dụng tới trường không được phép quá 120 phút để thực phẩm luôn giữ được độ tươi ngon, không bị biến chất. Khi đến nơi, suất ăn còn được bộ phận chuyên trách hâm nóng lại một lần nữa trước khi phục vụ tận tay các em học sinh.

TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường - Ảnh 5.
TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường - Ảnh 6.
TPHCM thí điểm "Tích xanh trách nhiệm" trong suất ăn học đường - Ảnh 7.

Trao đổi việc ứng dụng "Tích xanh trách nhiệm" để quản lý chất lượng của các suất ăn

Tại trường Tiểu học Lê Văn Tám (TPHCM), việc công khai minh bạch đã được thực hiện hơn 2 năm qua thông qua website của trường. Cô Hiệu trưởng Trần Tiểu Quỳnh chia sẻ, nhà trường đã đăng tải hình ảnh thực tế suất ăn, khẩu phần dinh dưỡng và kết quả khảo sát cảm nhận của chính các em học sinh.

Tuy nhiên, cô Quỳnh cũng bày tỏ sự tâm đắc với phần mềm "Tích xanh trách nhiệm" vì khả năng kết nối đa phương. Hiện tại, trường đã thiết lập nhóm giám sát gồm lãnh đạo trường, đơn vị cung cấp và Ban đại diện cha mẹ học sinh để cập nhật hình ảnh nguyên liệu đầu vào mỗi ngày.

Việc triển khai "Tích xanh trách nhiệm" không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là sự cam kết bằng hành động của những người quản lý và người làm nghề, hướng tới mục tiêu cao nhất: sự an tâm của phụ huynh và sức khỏe của thế hệ tương lai thành phố.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM: Không có chuyện dẹp thức ăn đường phố!

(NLĐO) - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhìn nhận thức ăn đường phố là chủ đề nhạy cảm, bởi vừa là nét văn hóa vừa là kế sinh nhai của nhiều người

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM lên tiếng khi nhiều trường tạm ngừng suất ăn bán trú

(NLĐO) – Trong thời gian các trường chọn nhà cung cấp suất ăn bán trú mới, phụ huynh phải vất vả đưa đón, lo bữa ăn trưa cho con

UBND TPHCM yêu cầu cập nhật, kiểm tra các cơ sở thức ăn đường phố

(NLĐO) – UBND TP HCM yêu cầu tăng cường quản lý thức ăn đường phố; người tiêu dùng không mua, sử dụng thực phẩm nơi mất vệ sinh

TPHCM an toàn thực phẩm suất ăn học sinh Sở Công Thương TPHCM tích xanh trách nhiệm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo