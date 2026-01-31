HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Biển đảo

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Vân Du

(NLĐO) – Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" được tổ chức tại tỉnh An Giang đã tiếp thêm tinh thần yêu nước, tình yêu biển, đảo cho thế hệ trẻ

Ngày 31-1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh An Giang tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025 - 2026, với 100 học sinh THCS từ các xã, phường ven biển tham dự.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đả tham dự và chỉ đạo cuộc thi.

Đại tá Nguyễn Thái Dương nhấn mạnh cuộc thi là hoạt động trọng điểm nhằm cụ thể hóa Đề án 3934 của Bộ Quốc phòng về việc tuyên truyền biển, đảo cho đối tượng học sinh THCS giai đoạn 2024 - 2030. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc bồi dưỡng kiến thức và tình yêu biển, đảo quê hương cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, góp phần xây dựng ý chí, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau những giờ tranh tài sôi nổi, em Phạm Khánh Duy, học sinh lớp 9/5 Trường THCS Võ Nguyên Giáp, đã đoạt giải nhất cuộc thi. Hai giải nhì; 3 giải ba và 4 giải khuyến khích được trao cho các em học sinh có thành tích ấn tượng tại vòng thi chung kết.

Dưới đây là những hình ảnh về cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương":

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở An Giang - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thái Dương phát biểu khai mạc cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở An Giang - Ảnh 2.

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở An Giang - Ảnh 3.

Các tiết mục văn nghệ tại cuộc thi

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở An Giang - Ảnh 4.

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" tại tỉnh An Giang diễn ra sôi nổi với phần tranh tài quyết liệt của 100 học sinh

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở An Giang - Ảnh 5.

Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi trong cuộc thi

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở An Giang - Ảnh 6.

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với các cô giáo thực hiện phần thi giải cứu

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở An Giang - Ảnh 7.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Sở GD-ĐT tỉnh An Giang trao giải nhất cuộc thi cho em Phạm Khánh Duy

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở An Giang - Ảnh 8.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải vẽ tranh về chủ đề "Biển đảo Tổ quốc và Người chiến sĩ Cảnh sát biển"

Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở An Giang - Ảnh 9.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc cuộc thi


cảnh sát biển An Giang biển, đảo quê hương
