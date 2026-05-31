Lao động

Sôi nổi giải bóng bàn cho người lao động phường Trung Mỹ Tây

MAI CHI

(NLĐO)- Ngoài hoạt động thể dục- thể thao, Công đoàn phường Trung Mỹ Tây còn thực hiện nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 và thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2030, ngày 31-5, tại CLB bóng bàn Ý Ping Pong, Công đoàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM tổ chức Giải bóng bàn công nhân, viên chức, người lao động mở rộng năm 2026.

Sôi nổi giải bóng bàn CNVC-LĐ phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây - trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải

Với chủ đề "Đoàn kết, sống khỏe, sáng tạo, phát triển", giải bóng bàn thu hút 28 đoàn viên, lao động từ các Công đoàn cơ sở tham gia tranh tài cùng đông đảo cổ động viên đến cổ vũ. Thể thức thi đấu của giải gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ. 

Các vận động viên (VĐV) sẽ chia thành 2 bảng (bảng A dành VĐV khối cơ quan, trường học, bảng B dành cho nhóm khu phố, CLB) thi đấu loại trực tiếp trong 5 trận; mỗi vận động viên được thi đấu tối đa 2 nội dung.

Sôi nổi giải bóng bàn CNVC-LĐ phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 2.
Sôi nổi giải bóng bàn CNVC-LĐ phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 3.
Sôi nổi giải bóng bàn CNVC-LĐ phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 4.
Sôi nổi giải bóng bàn CNVC-LĐ phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 5.
Sôi nổi giải bóng bàn CNVC-LĐ phường Trung Mỹ Tây - Ảnh 6.

Một số hình ảnh tại Giải bóng bàn công nhân, viên chức, người lao động mở rộng do Công đoàn phường Trung Mỹ Tây tổ chức

Kết quả, giải nhất đơn nam ở 2 bảng thuộc về VĐV Đào Thanh Phong (Công đoàn cơ sở Trường THCS Trần Quang Khải) và VĐV Nguyễn Duy Hoàng (Trường Quân sự Quân khu 7). Giải nhất đơn nữ được trao cho VĐV Chu Thị Hiền (Trường Quân sự quân khu 7). Giải nhất đôi nam thuộc về đội của Công đoàn Trường THCS Trần Quang Khải và đội của khu phố 34.

Đội của Trường Quân sự quân khu 7 đạt giải nhất đôi nữ. Giải nhất đôi nam- nữ được ban tổ chức trao cho đội của Công đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên quận 12 và đội của Trường Quân sự quân khu 7. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải nhì, ba cho các VĐV xuất sắc ở các nội dung thi đấu…

Ngoài hoạt động thể dục- thể thao, dịp Tháng Công nhân, Công đoàn phường Trung Mỹ Tây còn thực hiện nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa cho đoàn viên, lao động. 

Điển hình như tư vấn pháp luật về chính sách BHXH, BHYT; kết nối, hỗ trợ người lao động vay vốn CEP, góp phần phòng chống tín dụng đen; tổ chức "Phiên chợ công nhân - An sinh vì người lao động"; trao tặng "Tài khoản yêu thương - Điểm tựa Công đoàn phường Trung Mỹ Tây" (2 triệu đồng/tài khoản) cho người lao động khó khăn, bị khuyết tật, mắc bệnh bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó, tặng quà cho con công nhân là người dân tộc thiểu số...

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân, nhiều Công đoàn cơ sở tại TPHCM đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ

Chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

(NLĐO)- Ngoài các hoạt động thể thao, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp, TPHCM đề ra nhiều chỉ tiêu chăm lo thiết thực cho người lao động trong Tháng Công nhân.

Thi đua chăm lo thiết thực cho đoàn viên, lao động khó khăn

(NLĐO)- Tại ngày hội, Công đoàn các phường ở TPHCM đã đăng ký nhiều công trình, mô hình thi đua nhằm chăm lo cho đoàn viên, lao động khó khăn

