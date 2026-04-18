Sôi nổi Giải golf Ngoại giao Hữu nghị 2026

Giải Golf Ngoại giao Hữu nghị năm 2026 thu hút hơn 200 khách mời là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TPHCM, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, lãnh sự quán, cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.



Tiếp nối thành công của hai mùa trước, giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò của ngoại giao thể thao – một trong những trụ cột trong chiến lược ngoại giao hiện đại của Việt Nam. Không chỉ là hoạt động thể thao, giải golf còn tạo không gian kết nối hiệu quả giữa các nhà ngoại giao, doanh nhân và nhà đầu tư, qua đó mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Các tuyển thủ hào hứng tham dự Giải golf Ngoại giao Hữu nghị 2026

Năm 2026, giải đấu diễn ra trong bối cảnh TPHCM mở rộng địa giới hành chính, tạo cú hích cho sự phát triển của ngành golf. TP HCM hiện sở hữu gần 10 sân đạt chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch golf, bất động sản nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để thành phố hướng đến trở thành điểm đến hàng đầu về du lịch MICE và golf trong khu vực.

Các cuộc tranh tài diễn ra rất sôi nổi

Các golfer thi đấu 18 hố theo thể thức tính điểm handicap. Giải gồm 21 hạng mục, chia thành 4 bảng A, B, C và bảng nữ, với nhiều giải thưởng.

Không chỉ dừng ở ý nghĩa thể thao, Giải Golf Ngoại giao Hữu nghị còn là cầu nối tăng cường giao lưu, thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các cơ quan ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, hội nhập và giàu tiềm năng phát triển đến bạn bè quốc tế.