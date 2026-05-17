Lao động

Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao học và làm theo Bác

Huỳnh Như

(NLĐO) - Nhiều Công đoàn cơ sở tại TP HCM tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao, lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác trong cộng đồng

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026) và 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa đã được các cấp Công đoàn tại TPHCM tổ chức, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên - lao động và người dân.

Hội thi “Học tập Bác – Làm theo Bác” năm 2026 do Công đoàn phường An Đông tổ chức diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia, cổ vũ

Ngày 17-5, Công đoàn phường An Đông, TP HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức Hội thi "Học tập Bác – Làm theo Bác" năm 2026 với chủ đề "Tự hào – Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo".

Phần thi kiến thức diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi về lịch sử Đảng, truyền thống dân tộc và TP HCM

Hội thi thu hút 27 đội đến từ các khu phố, Công đoàn cơ sở và các đoàn thể trên địa bàn tham gia. Từ sáng sớm, không khí chương trình đã diễn ra sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân địa phương. Các phần thi được xây dựng đa dạng, kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng, tinh thần đồng đội và tính sáng tạo, góp phần tạo nên sân chơi bổ ích, giàu giá trị giáo dục.

Các đội trải qua nhiều phần thi sôi nổi, kết hợp giữa kiến thức, sự sáng tạo và tinh thần đồng đội.

Ở phần thi thiết kế album ảnh, nhiều đơn vị giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác gắn với chăm lo người dân, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Nhiều sản phẩm được đầu tư công phu, hình ảnh sinh động, cách trình bày sáng tạo, thể hiện sự đổi mới trong hoạt động tại cơ sở.

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi Bác Hồ, quê hương, đất nước được dàn dựng công phu tại hội thi

Phần thi kiến thức diễn ra hào hứng với các câu hỏi trắc nghiệm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và các dấu mốc lịch sử của đất nước, TPHCM. Các đội còn tham gia phần thi nhìn hình đoán bài hát, nhận diện sự kiện lịch sử, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn.

Trong khi đó, chương trình văn nghệ để lại nhiều ấn tượng với các tiết mục ca ngợi Bác Hồ, quê hương, đất nước được dàn dựng công phu, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và đoàn kết cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những đội có thành tích nổi bật.

*Cùng ngày, Công đoàn xã Hưng Long phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã tổ chức hội thao dành cho cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ và người dân trên địa bàn.

Không khí sôi nổi tại hội thao dành cho cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ và người dân trên địa bàn xã Hưng Long

Hội thao thu hút đông đảo vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều nội dung như kéo co, bóng đá, cầu lông và cờ tướng. Các trận đấu diễn ra hào hứng, sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương, tạo nên bầu không khí vui tươi, đoàn kết.

Đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia hội thao

Không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, hội thao còn góp phần tăng cường giao lưu, gắn bó giữa đoàn viên, CNVC-LĐ và người dân dân trên địa bàn. Nhiều cổ động viên có mặt từ sớm để tiếp sức cho các đội thi, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng tại địa phương.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thao

Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.

công đoàn cơ sở đoàn viên - lao động phong cách Hồ Chí Minh Công đoàn TPHCM Học và làm theo Bác
