Soi tỉ số trận Arsenal - Brentford: Pháo thủ ra oai

Mikel Merino (Arsenal) và Igor Thiago (Brentford)

Arsenal đang toàn thắng trên sân nhà sẽ có cơ hội ra oai khi tiếp đón đối thủ dưới cơ Brentford ở Emirates lúc 2 giờ 30 ngày 4-12.

Arsenal vẫn đang tiếc nuối cơ hội đánh bại đối thủ truyền kiếp Chelsea hôm cuối tuần khi họ chia điểm 1-1 với 10 cầu thủ chủ nhà. Kết quả hòa đó đã giúp Manchester City thu ngắn cách biệt còn 5 điểm với Arsenal.

Thậm chí sau trận đá sớm ở vòng 14 này, Manchester City cũng đã thắng 5-4 trên sân Fulham để rút ngắn khoảng cách chỉ còn 2 điểm. Cảm giác kình địch đã đến sát sau lưng, thúc giục thầy trò Mikel Arteta phải tập trung đánh bại Bầy ong và tránh sai lầm bị Brentfort cầm hòa (1-1) như mùa trước.

Arsenal thắng 7 trận sân nhà liên tiếp trên mọi đấu trường, trong lúc Brentford thua 5 trong 6 trận sân khách ở Premier League mùa này. Sự tương phản đó khiến siêu máy tính Opta đánh giá Arsenal sẽ thắng với tỉ lệ đến 71% (Brentford chỉ có 12,5% thắng và 16.5% hòa). Tiền đạo Victor Gyokeres đã trở lại với phong độ tốt, trong lúc nhiều trụ cột Arsenal hưởng lợi từ việc xoay tua đội hình, sẽ có đôi chân tươi tắn hơn trong trận đấu ở Emirates.

Brentford là đội bóng hai mặt. Bầy ong có những màn trình diễn xuất sắc trên sân nhà (thắng 5- hòa 1- thua1), nhưng thành tích sân khách (thắng 1- thua 5) của họ không mang lại cho người hâm mộ lý do để lạc quan trước trận đấu trên sân vận động Emirates.

Cần lưu ý rằng đoàn quân của Keith Andrews chỉ giành được 0,5 điểm mỗi trận trên sân khách mùa này. Thêm vào nỗi đau của họ, tiền đạo chủ chốt Igor Thiago đã phải rời sân vì chấn thương trong chiến thắng 3-1 trước Burnley vào cuối tuần.

Vì Brentford chưa từng đánh bại Arsenal trên sân nhà Emirates kể từ năm 1938, nên bất kỳ kết quả nào ngoài chiến thắng của đội chủ nhà đều là một bất ngờ lớn. Các chuyên gia cũng đầu ủng hộ Arsenal thắng dễ trận này.

Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton cùng đoán tỉ số 3-0, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 2-0, còn cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số 3-1.

Dự đoán: Arsenal - Brentford 3-1

Đối đầu trực tiếp

12-4-2025 Arsenal Brentford 1-1 01-1-2025 Brentford Arsenal 1-3 09-3-2024 Arsenal Brentford 2-1 25-11-2023 Brentford Arsenal 0-1 11-2-2023 Arsenal Brentford 1-1 18-9-2022 Brentford Arsenal 0-3 19-2-2022 Arsenal Brentford 2-1 13-8-2021 Brentford Arsenal 2-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 04/12 02:30 [1] Arsenal - Brentford [10] 1.95 0 : 1 1/2 1.925 1.95 2 3/4 1.925

Tỉ lệ trận đấu ngay đầu đã rất chênh lệch khi chủ nhà Arsenal chấp đến 1 trái rưỡi, cho lựa. Đến tối qua, tỉ lệ đã chuyển thành 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 82, thua đủ - một biến động rất lớn khi thị trường đổ hẳn về cửa dưới. Sáng nay, giá chỉ nhích chút ít thành Arsenal ăn 87, thua đủ. Chọn chủ nhà vui hơn.