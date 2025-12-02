Soi tỉ số trận Fulham - Manchester City: Thói quen chiến thắng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Fulham - Manchester City: Thói quen chiến thắng

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester City kéo quân đến London với niềm tin sẽ lấy trọn 3 điểm trên sân Fulham, đối thủ mà họ đã thắng 18 trận liên tiếp trên các mặt trận

Soi tỉ số trận Fulham - Manchester City: Thói quen chiến thắng - Ảnh 1.

Erling Haaland đi bóng qua hậu vệ Fulham trong trận thắng 3-2 mùa trước

Sau khi bất ngờ thắng 2-1 ngay trên sân Tottenham, HLV Marco Silva đã lớn tiếng tuyên bố là Fulham sẽ gây sốc cho Manchester City trên sân nhà. Thực tế là Fulham đang có phong độ tốt trên saq6n nhà Craven Cottage khi thắng 4 trong 5 trận, chỉ để thua mỗi mình Arsenal.

Nhưng giới bình luận tin rằng HLV Marco Silva hơi hoang tưởng khi tin rằng Fulham 'sẽ làm thay đổi diện mạo trận đấu với Manchester City'. Trận thư hùng giữa Fulham và Manchester City sẽ diễn ra lúc 2 giờ 30 ngày 3-12.

Fulham đã thua Manchester City 18 trận liên tiếp trên các mặt trân kể từ sau trận hòa 2-2 hồi tháng 9-2011. Nếu tính ở Premier League, họ cũng đã thua Manchester City đến 15 lần liên tiếp - chuỗi trận dài nhất với bất cứ đối thủ nào trong lịch sử của họ.

Lần cuối cùng Fulham thắng được Manchester City là tỉ số 3-1 dưới thời Roy Hodgson vào tháng 4-2009. Marco Silva giải thích cho tham vọng giành 3 điểm của mình: "Mỗi lần ra sân, bạn luôn hướng đến chiến thắng và đấy là mục tiêu của chúng tôi dù Manchester City là một thách thức lớn mà chúng tôi phải đối mặt".

Đối với Manchester City, Fulham là một miếng mồi ngon, dù HLV Pep Guardiola liên tục nói là 'rất khó' trong buổi họp báo. Pep dường như đã kềm hãm chiến thuật trong trận thắng Leeds 3-2 khiến Erling Haaland không có cơ hội ghi bàn, nhưng giờ đây, ông phải trông cậy vào chân sút Na Uy vốn đã ghi 7 bàn trong 5 lần gặp Fulham.

Pep cũng có thể cậy nhờ thủ thành Bernd Leno, người đã bị Manchester City sút thủng lưới đến 34 bàn trong 12 lần chạm mặt (6 trận cùng Arsenal, và 6 trận với Fulham).

Dù sao, phong độ phập phù của Manchester City cũng khiến các chuyên gia không có quan điểm thống nhất. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson dự đoán tỉ số hòa 1-1. Cựu tiền đạo Chris Sutton đoán Manchester City thắng 0-2, cựu HLV Harry Redknapp đoán 1-2, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 0-3.

Dự đoán: Fulham - Manchester City 0-2

Đối đầu trực tiếp

25-5-2025

Fulham

Manchester City

0-2

05-10-2024

Manchester City

Fulham

3-2

11-5-2024

Fulham

Manchester City

0-4

02-9-2023

Manchester City

Fulham

5-1

30-4-2023

Fulham

Manchester City

1-2

05-11-2022

Manchester City

Fulham

2-1

13-3-2021

Fulham

Manchester City

0-3

05-12-2020

Manchester City

Fulham

2-0

30-3-2019

Fulham

Manchester City

0-2

15-9-2018

Manchester City

Fulham

3-0


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

03/12 02:30

[15] Fulham - Manchester City [2]

2.05

3/4 : 0

1.825

1.85

2 3/4

2.025

03/12 02:30

[15] Fulham vs Manchester City [2]

2.075

3/4 : 0

1.80

1.875

2 3/4

2.00

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Manchester City chấp nửa một, lún tiền, ăn 82 thua đủ. Đến sáng nay, giá có nhích đôi chút thành ăn 8, thua đủ. Dù sao thì chọn Manchester City vẫn an toàn hơn, bởi họ biết cách và cũng có thói quen thắng Fulham.

Soi tỉ số trận Fulham - Manchester City: Thói quen chiến thắng - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Fulham - Manchester City: Thói quen chiến thắng - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-2 với mệnh giá đặt 1 ăn 8, trong lúc tỉ số 0-1 và 0-2 đều có giá đặt 1 ăn 8.3. Những tỉ số Manchester City thắng đậm không được đánh giá cao khi 1-3 có giá 12, còn 0-3 ăn đến 13. Hòa cũng là một đáp án khi tỉ số 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8.3.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận West Ham - Liverpool: Thời khắc hồi sinh

Soi tỉ số trận West Ham - Liverpool: Thời khắc hồi sinh

(NLĐO) - Chuỗi trận thê thảm của Liverpool có hy vọng kết thúc khi họ kéo quân đến sân West Ham, đối thủ mà họ thắng 6 trong 7 trận bất bại gần nhất.

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester United: Đại bàng hứa hẹn bay cao

(NLĐO) - Manchester United muốn vùng dậy sau khi chuỗi trận bất bại dưới thời Ruben Amorim chấm dứt, nhưng làm khách ở Crystal Palace hứa hẹn sẽ rất khó khăn.

Caicedo bị đuổi, Chelsea cầm hòa nghẹt thở Arsenal

(NLĐO) – 7 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ chưa phản ánh hết sự quyết liệt của trận Super Sunday khi Chelsea xuất sắc cầm chân đội đầu bảng Arsenal dù phải chơi thiếu người

Fulham Manchester City Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo