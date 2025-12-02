Soi tỉ số trận Fulham - Manchester City: Thói quen chiến thắng

Erling Haaland đi bóng qua hậu vệ Fulham trong trận thắng 3-2 mùa trước

Sau khi bất ngờ thắng 2-1 ngay trên sân Tottenham, HLV Marco Silva đã lớn tiếng tuyên bố là Fulham sẽ gây sốc cho Manchester City trên sân nhà. Thực tế là Fulham đang có phong độ tốt trên saq6n nhà Craven Cottage khi thắng 4 trong 5 trận, chỉ để thua mỗi mình Arsenal.

Nhưng giới bình luận tin rằng HLV Marco Silva hơi hoang tưởng khi tin rằng Fulham 'sẽ làm thay đổi diện mạo trận đấu với Manchester City'. Trận thư hùng giữa Fulham và Manchester City sẽ diễn ra lúc 2 giờ 30 ngày 3-12.

Fulham đã thua Manchester City 18 trận liên tiếp trên các mặt trân kể từ sau trận hòa 2-2 hồi tháng 9-2011. Nếu tính ở Premier League, họ cũng đã thua Manchester City đến 15 lần liên tiếp - chuỗi trận dài nhất với bất cứ đối thủ nào trong lịch sử của họ.

Lần cuối cùng Fulham thắng được Manchester City là tỉ số 3-1 dưới thời Roy Hodgson vào tháng 4-2009. Marco Silva giải thích cho tham vọng giành 3 điểm của mình: "Mỗi lần ra sân, bạn luôn hướng đến chiến thắng và đấy là mục tiêu của chúng tôi dù Manchester City là một thách thức lớn mà chúng tôi phải đối mặt".

Đối với Manchester City, Fulham là một miếng mồi ngon, dù HLV Pep Guardiola liên tục nói là 'rất khó' trong buổi họp báo. Pep dường như đã kềm hãm chiến thuật trong trận thắng Leeds 3-2 khiến Erling Haaland không có cơ hội ghi bàn, nhưng giờ đây, ông phải trông cậy vào chân sút Na Uy vốn đã ghi 7 bàn trong 5 lần gặp Fulham.

Pep cũng có thể cậy nhờ thủ thành Bernd Leno, người đã bị Manchester City sút thủng lưới đến 34 bàn trong 12 lần chạm mặt (6 trận cùng Arsenal, và 6 trận với Fulham).

Dù sao, phong độ phập phù của Manchester City cũng khiến các chuyên gia không có quan điểm thống nhất. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson dự đoán tỉ số hòa 1-1. Cựu tiền đạo Chris Sutton đoán Manchester City thắng 0-2, cựu HLV Harry Redknapp đoán 1-2, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 0-3.

Dự đoán: Fulham - Manchester City 0-2

Đối đầu trực tiếp

25-5-2025 Fulham Manchester City 0-2 05-10-2024 Manchester City Fulham 3-2 11-5-2024 Fulham Manchester City 0-4 02-9-2023 Manchester City Fulham 5-1 30-4-2023 Fulham Manchester City 1-2 05-11-2022 Manchester City Fulham 2-1 13-3-2021 Fulham Manchester City 0-3 05-12-2020 Manchester City Fulham 2-0 30-3-2019 Fulham Manchester City 0-2 15-9-2018 Manchester City Fulham 3-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 03/12 02:30 [15] Fulham - Manchester City [2] 2.05 3/4 : 0 1.825 1.85 2 3/4 2.025

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Manchester City chấp nửa một, lún tiền, ăn 82 thua đủ. Đến sáng nay, giá có nhích đôi chút thành ăn 8, thua đủ. Dù sao thì chọn Manchester City vẫn an toàn hơn, bởi họ biết cách và cũng có thói quen thắng Fulham.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-2 với mệnh giá đặt 1 ăn 8, trong lúc tỉ số 0-1 và 0-2 đều có giá đặt 1 ăn 8.3. Những tỉ số Manchester City thắng đậm không được đánh giá cao khi 1-3 có giá 12, còn 0-3 ăn đến 13. Hòa cũng là một đáp án khi tỉ số 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8.3.



