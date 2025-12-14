Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester City: Khoảng cách mong manh

Adam Wharton (Crystal Palace) và Phil Foden (Manchester City)

Chỉ có 5 điểm cách biệt giữa Manchester City và Crystal Palace trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, cả hai đều vừa giành chiến thắng giữa tuần ở đấu trường châu Âu. Trận chiến ở Selhurt Park thực sự rất cân bằng khi Crystal Palace đang sung sức sẵn sàng quật ngã Manchester City vốn chơi thất thường mùa này.

Sau khi đánh bại Sunderland 3-0 tuần trước, đội nhì bảng Manchester City đã thu hẹp khoảng cách xuống còn hai điểm so với Arsenal. Manchester City cũng nâng tổng số bàn thắng lên 11 bàn sau 3 trận, một thông số cho thấy họ đã tìm lại được ngọn lửa tấn công đã bị lu mờ phần nào ở mùa giải trước - lần cuối cùng Manchester City ghi ít nhất ba bàn thắng trong ba trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh là vào tháng 4-2024.

Quan trọng hơn, phong độ của Manchester City thể hiện rõ trong chiến thắng ở Champions League, ngay trên sân Real Madrid. Bị dẫn bàn ở Bernabeu, thay vì sụp đổ như mọi khi, họ lội ngược dòng để vươn lên dẫn trước 2-1 ngay trong hiệp đầu.

Hôm thứ Năm, Crystal Palace đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Shelbourne tại Dublin trong khuôn khổ UEFA Conference League.Đó là một vài ngày tuyệt vời đối với đội bóng của Oliver Glasner sau chiến thắng quả cảm 2-1 trên sân Craven Cottage, nơi bàn thắng muộn của Marc Guéhi đã mang về ba điểm trọn vẹn trước Fulham.

Chiến thắng trận derby London đã giúp Palace giành được một vị trí trong top 4, đánh dấu lần đầu tiên họ có thứ hạng cao như vậy sau 15 vòng. Có tổng cộng 26 điểm cũng là khởi đầu tốt nhất của CLB trong một mùa giải, gấp đôi số điểm họ có được ở giai đoạn này mùa trước.

Giờ đây, họ sẽ phải đối đầu với một Manchester City đã hạn chế quyền kiểm soát bóng của Real Madrid còn 46%. Nhưng các học trò của Glasner không lo ngại việc để đối thủ kiểm soát bóng trong khi họ chịu áp lực và tìm cách phản công sắc bén. Thật vậy, không dưới 17 trong số 20 chiến thắng gần nhất của họ tại Premier League đến từ việc họ kiểm soát bóng dưới 50%. Điều đó bao gồm 13 lần trong năm nay.

Tuy nhiên, ở Selhurst Park, Palace chỉ giành được 10 điểm trong tổng số 21 điểm có thể có mùa này. Họ hy vọng Jean-Philippe Mateta sẽ trở lại sau khi nghỉ ngơi vì chấn thương đầu gối giữa tuần, nhưng những cầu thủ chủ chốt như Daniel Munoz và Ismaila Sarr đều đang phải điều trị. Trong khi đó, Man City sẽ tiếp tục thiếu vắng Mateo Kovacic, John Stones và trụ cột hàng tiền vệ Rodri.

Lịch sử đối đầu cho thấy Manchester City chỉ thua 2 trong 20 trận gần nhất gặp Crystal Palace (thắng 13, hòa 5), cả hai trận thua đều diễn ra tại Etihad. Ngược lại, Place chưa thắng trong 10 trận sân nhà gặp Manchester City (hòa 3, thua 7) kể từ tháng 4 năm 2015.

Trận đấu hứa hẹn cơn mưa bàn thắng khi 2 đội cùng ghi bàn trong 4 lần gặp nhau gần nhất: Hai trận hòa 2-2, cùng chiến thắng 4-2 và 5-2 của Manchester City.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không mấy người tin vào cửa thắng của Manchester City. Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn kết quả hòa 2-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton cùng đoán tỉ số hòa 1-1. Chỉ mỗi mình cựu HLV Harry Redknapp là tin Manchester City sẽ thắng 1-2. Cuộc chạm trán giữa Crystal Palace và Manchester City sẽ diễn ra lúc 21 giờ, hôm nay, ngày 14-12.

Dự đoán: Crystal Palace - Manchester City 1-2

Đối đầu trực tiếp

12-4-2025 Manchester City Crystal Palace 5-2 07-12-2024 Crystal Palace Manchester City 2-2 06-4-2024 Crystal Palace Manchester City 2-4 16-12-2023 Manchester City Crystal Palace 2-2 11-3-2023 Crystal Palace Manchester City 0-1 27-8-2022 Manchester City Crystal Palace 4-2 14-3-2022 Crystal Palace Manchester City 0-0 30-10-2021 Manchester City Crystal Palace 0-2 01-5-2021 Crystal Palace Manchester City 0-2 17-1-2021 Manchester City Crystal Palace 4-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 14/12 21:00 [4] Crystal Palace vs Manchester City [2] 2.025 1/2 : 0 1.85 1.85 2 3/4 2.00

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã xác định là Manchester City chấp đến nửa trái, lún tiền (ăn 85, thua đủ). Đến tối qua giá cả vẫn không thay đổi. Thậm chí sáng nay vẫn là Manchester City chấp nửa trái, ăn 85, thua đủ. Thật lạ lùng khi nhiều ngày qua, tỉ giá vẫn không chút biến động, như thể chẳng ai quan tâm đến trận này. Dù sao, chọn cửa trên vẫn an toàn hơn bởi Manchester City đang ngày một chơi hay hơn.

Tỉ số phổ biến nhất là 1-1 với giá đạt 1 ăn 7.9, trong lúc 2-2 ăn đến 13, còn 0-0 ăn 17. Cửa thắng cùa Manchester City vẫn được đánh giá cao hơn khi tỉ số 1-2 có giá đặt 1 ăn 8, 0-1 ăn 9.2, còn 0-2 ăn đến 10. Cơ hội thắng của Crystal Palace không nhiều khi 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 13, cỏn 1-0 ăn đến 15.



