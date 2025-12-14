Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester City: Khoảng cách mong manh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester City: Khoảng cách mong manh

Trung Dũng

(NLĐO) - Đang trên đà thắng lợi, Manchester City sẽ tìm kiếm chiến thắng thứ 4 liên tiếp dù phải làm khách trên sân Crystal Palace, đội bóng luôn gây bất ngờ.

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester City: Khoảng cách mong manh - Ảnh 1.

Adam Wharton (Crystal Palace) và Phil Foden (Manchester City)

Chỉ có 5 điểm cách biệt giữa Manchester City và Crystal Palace trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, cả hai đều vừa giành chiến thắng giữa tuần ở đấu trường châu Âu. Trận chiến ở Selhurt Park thực sự rất cân bằng khi Crystal Palace đang sung sức sẵn sàng quật ngã Manchester City vốn chơi thất thường mùa này.

Sau khi đánh bại Sunderland 3-0 tuần trước, đội nhì bảng Manchester City đã thu hẹp khoảng cách xuống còn hai điểm so với Arsenal. Manchester City cũng nâng tổng số bàn thắng lên 11 bàn sau 3 trận, một thông số cho thấy họ đã tìm lại được ngọn lửa tấn công đã bị lu mờ phần nào ở mùa giải trước - lần cuối cùng Manchester City ghi ít nhất ba bàn thắng trong ba trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh là vào tháng 4-2024.

Quan trọng hơn, phong độ của Manchester City thể hiện rõ trong chiến thắng ở Champions League, ngay trên sân Real Madrid. Bị dẫn bàn ở Bernabeu, thay vì sụp đổ như mọi khi, họ lội ngược dòng để vươn lên dẫn trước 2-1 ngay trong hiệp đầu.

Hôm thứ Năm, Crystal Palace đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Shelbourne tại Dublin trong khuôn khổ UEFA Conference League.Đó là một vài ngày tuyệt vời đối với đội bóng của Oliver Glasner sau chiến thắng quả cảm 2-1 trên sân Craven Cottage, nơi bàn thắng muộn của Marc Guéhi đã mang về ba điểm trọn vẹn trước Fulham.

Chiến thắng trận derby London đã giúp Palace giành được một vị trí trong top 4, đánh dấu lần đầu tiên họ có thứ hạng cao như vậy sau 15 vòng. Có tổng cộng 26 điểm cũng là khởi đầu tốt nhất của CLB trong một mùa giải, gấp đôi số điểm họ có được ở giai đoạn này mùa trước.

Giờ đây, họ sẽ phải đối đầu với một Manchester City đã hạn chế quyền kiểm soát bóng của Real Madrid còn 46%. Nhưng các học trò của Glasner không lo ngại việc để đối thủ kiểm soát bóng trong khi họ chịu áp lực và tìm cách phản công sắc bén. Thật vậy, không dưới 17 trong số 20 chiến thắng gần nhất của họ tại Premier League đến từ việc họ kiểm soát bóng dưới 50%. Điều đó bao gồm 13 lần trong năm nay.

Tuy nhiên, ở Selhurst Park, Palace chỉ giành được 10 điểm trong tổng số 21 điểm có thể có mùa này. Họ hy vọng Jean-Philippe Mateta sẽ trở lại sau khi nghỉ ngơi vì chấn thương đầu gối giữa tuần, nhưng những cầu thủ chủ chốt như Daniel Munoz và Ismaila Sarr đều đang phải điều trị. Trong khi đó, Man City sẽ tiếp tục thiếu vắng Mateo Kovacic, John Stones và trụ cột hàng tiền vệ Rodri.

Lịch sử đối đầu cho thấy Manchester City chỉ thua 2 trong 20 trận gần nhất gặp Crystal Palace (thắng 13, hòa 5), cả hai trận thua đều diễn ra tại Etihad. Ngược lại, Place chưa thắng trong 10 trận sân nhà gặp Manchester City (hòa 3, thua 7) kể từ tháng 4 năm 2015.

Trận đấu hứa hẹn cơn mưa bàn thắng khi 2 đội cùng ghi bàn trong 4 lần gặp nhau gần nhất: Hai trận hòa 2-2, cùng chiến thắng 4-2 và 5-2 của Manchester City.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không mấy người tin vào cửa thắng của Manchester City. Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn kết quả hòa 2-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton cùng đoán tỉ số hòa 1-1. Chỉ mỗi mình cựu HLV Harry Redknapp là tin Manchester City sẽ thắng 1-2. Cuộc chạm trán giữa Crystal Palace và Manchester City sẽ diễn ra lúc 21 giờ, hôm nay, ngày 14-12.

Dự đoán: Crystal Palace - Manchester City 1-2

Đối đầu trực tiếp

12-4-2025

Manchester City

Crystal Palace

5-2

07-12-2024

Crystal Palace

Manchester City

2-2

06-4-2024

Crystal Palace

Manchester City

2-4

16-12-2023

Manchester City

Crystal Palace

2-2

11-3-2023

Crystal Palace

Manchester City

0-1

27-8-2022

Manchester City

Crystal Palace

4-2

14-3-2022

Crystal Palace

Manchester City

0-0

30-10-2021

Manchester City

Crystal Palace

0-2

01-5-2021

Crystal Palace

Manchester City

0-2

17-1-2021

Manchester City

Crystal Palace

4-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

14/12 21:00

[4] Crystal Palace vs Manchester City [2]

2.025

1/2 : 0

1.85

1.85

2 3/4

2.00

14/12 21:00

[4] Crystal Palace vs Manchester City [2]

2.025

1/2 : 0

1.85

1.85

2 3/4

2.00

14/12 21:00

[5] Crystal Palace vs Manchester City [2]

2.05

1/2 : 0

1.85

1.85

2 3/4

2.05

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã xác định là Manchester City chấp đến nửa trái, lún tiền (ăn 85, thua đủ). Đến tối qua giá cả vẫn không thay đổi. Thậm chí sáng nay vẫn là Manchester City chấp nửa trái, ăn 85, thua đủ. Thật lạ lùng khi nhiều ngày qua, tỉ giá vẫn không chút biến động, như thể chẳng ai quan tâm đến trận này. Dù sao, chọn cửa trên vẫn an toàn hơn bởi Manchester City đang ngày một chơi hay hơn.

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester City: Khoảng cách mong manh - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester City: Khoảng cách mong manh - Ảnh 3.

Tỉ số phổ biến nhất là 1-1 với giá đạt 1 ăn 7.9, trong lúc 2-2 ăn đến 13, còn 0-0 ăn 17. Cửa thắng cùa Manchester City vẫn được đánh giá cao hơn khi tỉ số 1-2 có giá đặt 1 ăn 8, 0-1 ăn 9.2, còn 0-2 ăn đến 10. Cơ hội thắng của Crystal Palace không nhiều khi 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 13, cỏn 1-0 ăn đến 15.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Arsenal - Wolves: Ba bàn liệu có đủ?

Soi tỉ số trận Arsenal - Wolves: Ba bàn liệu có đủ?

(NLĐO) - Arsenal trở lại sân Emirates để tiếp đội cuối bảng Wolves. Báo giới quả quyết Arsenal chắc thắng trận này, vấn đề chỉ là thắng bao nhiêu bàn mà thôi.

Soi tỉ số trận Chelsea - Everton: Ưu thế của chủ nhà

(NLĐO) - Không có nhiều bàn thắng trên sân Stamford Bridge khi Chelsea tiếp đón Everton, đối thủ mà họ bất bại trong 30 trận sân nhà ở Premier League.

Soi tỉ số trận Liverpool - Brighton: Mưa bàn thắng ở Anfield?

(NLĐO) - Liverpool tiếp đối thủ khó chơi Brighton trên sân nhà và trận chiến ở Anfield hứa hẹn nhiều bàn thắng cùng những diễn biến bất thường quanh Mo Salah.

Manchester City Crystal Palace Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo