Soi tỉ số trận Everton - Liverpool: Khi màu xanh lấn át sắc đỏ

Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) và Van Dijk (Liverpool)

Bầu không khi ở sân Hill Dickinson đã sục sôi suốt mấy ngày qua khi cả 2 đội đều quyết thắng để nuôi hy vọng giành suất dự cúp châu Âu. Liverpool cần thắng để bảo vệ vị trí thứ 5, cùng với nó là suất dự Champions League mùa tới.

Trong lúc Everton (47 điểm) đang đứng thứ 10 nhưng chỉ kém 1 điểm so với vị trí thứ 6 của Chelsea. Động cơ giành vị trí thứ 7 để dự Europa League là rất hiện thực, sẽ khiến đội quân sung mãn của David Moyes nguy hiểm hơn bao giờ.

Nỗi lo lớn nhất đối với Liverpool hiện thời chính là cơn bão chấn thương, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo cắm. Trong trận thua PSG hôm giữa tuần, Liverpool đã nhận tổn thất nặng nề khi Hugo Ekitike bị đứt gân Achilles, phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2026. Người có thể lấp vào vị trí này là Alexander Isak chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương gãy chân và HLV Arne Slot thừa nhận anh chưa đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Phương án khả dĩ là để Isak chơi 60 phút và kéo Cody Gakpo hoặc Mohamed Salah vào đá trung phong ở 30 phút còn lại. Không chỉ thế, Liverpool vẫn còn thiếu nhiều trụ cột như thủ môn Alisson Becker, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo, cùng với Joe Gomez cũng đang gặp vấn đề về thể lực.

Dù vừa thắng Fulham 2-0 tuần qua, nhưng Liverpool đã để thua tới 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đỉnh điểm của việc thua Paris Saint-Germain 0-4 chung cuộc ở tứ kết Champions League.

Trận thắng chật vật 2-1 trước Everton tại Anfield hồi tháng 9 năm ngoái rõ ràng không đủ để mang lại sự tự tin cho chuyến du hành gian khó này, nhất là khi Liverpool để thua 4 trận sân khách liên tiếp ở các đấu trường.

Trong khi Liverpool sa sút, Everton lại đang sung sức và thăng hoa rực rỡ dưới tay HLV David Moyes. Everton giành được 10 điểm trong tổng số 15 điểm tối đa gần đây và đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Hill Dickinson.

Đối với Liverpool, áp lực buộc phải thắng đã giảm nhẹ phần nào khi Chelsea bất ngờ để thua Manchester United 0-1 tối qua. Điều đó có nghĩa là Liverpool có thể cầm hòa Everton mà vẫn duy trì khoảng cách đến 5 điểm so với Chelsea, đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất Champions League với họ.

Các chuyên gia không tìm thấy sự thống nhất về kết quả, dù đa số chọn tỉ số hòa 1-1. Cựu HLV Harry Redknapp mạnh dạn đoán Everton sẽ đánh bại Liverpool 2-1, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 0-2 cho trận derby Merseyside. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton và bình luận viên Sky Sport Knows Jones đều chọn tỉ số hòa 1-1.

Dự đoán: Everton - Liverpool 1-2 (diễn ra lúc 20 giờ - giờ Việt Nam - ngày hôm nay, 19-4)

Đối đầu trực tiếp

- Hệ thống phân tích thống kê Opta đang gặp khó khăn trong việc dự đoán kết quả trận đấu này, với Everton được đánh giá nhỉnh hơn một chút với xác suất thắng 37,3% so với 36,3% của Liverpool.

- Everton chỉ thắng một trong 14 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Liverpool, mặc dù 10 trong số đó kết thúc với tỷ số hòa (thua 3).

- Liverpool thắng hai trận gần nhất tại Premier League trước Everton, cả hai trận đều diễn ra tại Anfield.

20-9-2025 Liverpool Everton 2-1 02-4-2025 Liverpool Everton 1-0 12-2-2025 Everton Liverpool 2-2 24-4-2024 Everton Liverpool 2-0 21-10-2023 Liverpool Everton 2-0 13-2-2023 Liverpool Everton 2-0 03-9-2022 Everton Liverpool 0-0 24-4-2022 Liverpool Everton 2-0 01-12-2021 Everton Liverpool 1-4 20-2-2021 Liverpool Everton 0-2

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 19/4 20:00 [8] Everton vs Liverpool [5] 2.05 1/4 : 0 1.80 1.975 2 3/4 1.875

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Livepool đã chấp đồng nửa, dù chỉ ăn 8 và thua đủ. Đây là một tỉ lệ 'khuyến mãi' bởi Liverpool thực tế có thề chấp đến nửa trái. Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra đúng như các chuyên gia dự báo khi thị trường đang đổ đều vào cửa dưới khiến hôm qua, Liverpool đã ăn đủ và thua chỉ 87, rồi sau đó là Liverpool ăn đủ, thua 85.

Trưa nay, những biến động lớn không xảy ra nhưng thị trường có vẻ bão hòa khi giá Liverpool đã giảm thành ăn 97, thua 9. Đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đã bắt đầu đổ cửa trên. Tuy nhiên, các hãng tiết lộ tổng số tiền đặt vào Everton giờ đã nhiều hơn Liverpool (52% so với 48%). Dù sao thì nếu nhìn vào lịch sử đối đầu, chọn cửa trên vẫn vui hơn.