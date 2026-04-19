Thể thao

Thủ môn ghi bàn phút 90+6, Cardiff thăng hạng đầy cảm xúc

Đăng Minh

(NLĐO) - Cú đánh đầu dũng mãnh của thủ môn Jack Bycroft ở phút 90+6 không chỉ cứu Exeter City mà còn gián tiếp đưa Cardiff trở lại giải Championship (Anh).

Cardiff City đã tự làm xong phần việc của mình khi hạ Reading 3-1 ở giải League One, qua đó nâng tổng điểm lên 85. Kết quả ấy giúp đội bóng xứ Wales tiến rất gần vé thăng hạng nhưng họ vẫn phải chờ thêm cú sẩy chân của đối thủ bám đuổi Stockport.

Khoảnh khắc quyết định đưa Cardiff City trở lại giải Championship lại đến ở trận đấu khác cách xa hàng 100 km và theo cách không ai ngờ tới, khuya 18-4 (giờ Hà Nội).

Thủ môn ghi bàn phút 90+6, Cardiff thăng hạng đầy cảm xúc - Ảnh 1.

Cardiff được thăng hạng nhờ bàn thắng gỡ hòa của thủ môn Exeter City ở cách xa cả 100 km. Ảnh: Shutterstock Editorial

Chủ nhà Exeter City buộc phải có điểm khi tiếp đón Stockport để nuôi hy vọng trụ hạng. Thế nhưng, đội chủ nhà khởi đầu đầy ác mộng, bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 30 phút.

Quyết không buông xuôi, toàn đội Exeter City sau đó vùng lên mạnh mẽ. Bộ đôi Reece Cole và Timur Tuterov lần lượt ghi bàn, giúp đội chủ sân St James Park gỡ hòa 2-2 trước phút 70.

Tưởng như tinh thần ấy sẽ đủ để kéo họ tới 1 điểm quý giá, Exeter City lại thêm một lần rơi vào thế bám đuổi khi Stockport tái lập lợi thế ở phút 77. Khi đồng hồ trôi vào những giây cuối, mọi thứ dường như đã khép lại với đội chủ nhà.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, HLV Matt Taylor tung ra quyết định táo bạo. Ông "bật đèn xanh" cho thủ môn Jack Bycroft dâng cao tham gia quả phạt góc ở phút 90+6.

Thủ môn ghi bàn phút 90+6, Cardiff thăng hạng đầy cảm xúc - Ảnh 2.

Cú đánh đầu dũng mãnh của thủ môn Jack Bycroft giúp Exeter City cầm hòa Stockport 3-3. Ảnh: Shutterstock Editorial

Từ tình huống treo bóng về cột gần, thủ thành Bycroft băng vào như một trung phong thực thụ, đánh đầu đầy uy lực hạ đồng nghiệp Corey Addai.

Thủ thành 24 tuổi ngã nhào xuống sân sau pha tiếp bóng, rồi bật dậy lao đi ăn mừng trong cơn cuồng nhiệt. Anh thậm chí còn sút tung quả bóng bên đường biên lên khán đài, như một cách trút hết cảm xúc sau bàn thắng để đời.

Pha làm bàn hiếm thấy từ thủ môn Jack Bycroft đã làm sân nhà Exeter City bùng nổ cảm xúc. 

Bàn gỡ quý như vàng ấy giúp Exeter City giữ lại 1 điểm, đồng thời tạo ra hiệu ứng dây chuyền ở cuộc đua thăng hạng. Nhờ đối thủ cạnh tranh không thể bứt lên, Cardiff chính thức giành vé thăng hạng trực tiếp trở lại Championship.

Đội bóng có biệt danh Bluebirds hiện bỏ xa vị trí thứ 3 tới 11 điểm, khoảng cách đủ để họ yên tâm mở hội.

Còn với Exeter City, bàn thắng của thủ môn Bycroft cũng có ý nghĩa sống còn. Họ vẫn đứng thứ 21 và kém AFC Wimbledon 2 điểm, nhưng ít nhất hy vọng trụ hạng vẫn còn nguyên.

Thủ môn ghi bàn phút 90+6, Cardiff thăng hạng đầy cảm xúc - Ảnh 3.

Thủ môn 24 tuổi và các cổ động viên chủ nhà Exeter City ăn mừng cuồng nhiệt bàn thắng để đời vào lưới Stockport ở phút 90+6.

Siêu dự bị bùng nổ trước Cardiff, Chelsea giành vé bán kết Cúp Liên đoàn Anh

